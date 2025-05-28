«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN»

«Ростелеком» и группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, обеспечили криптографическую защиту выделенных каналов передачи данных между центральным офисом «Мосэнергосбыта» и его 49 офисами в Москве и Московской области. Для этого во всех территориальных отделениях организации были установлены криптошлюзы, сертифицированные ФСБ России. Защита реализована на базе сервиса «ГОСТ VPN» «Солара».

Как предусмотрено Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны применять ГОСТ-шифрование для передачи данных в соответствии с законодательством о защите КИИ. Это необходимо для бесперебойной работы ИТ-систем организаций, от которых зависит благополучие граждан. Именно поэтому для решения этой задачи «Мосэнергосбыт» обратился к «Ростелекому», который с 2006 года является надежным провайдером связи энергетической компании.

«Ростелеком» внедрил клиенту сервис «ГОСТ VPN» компании «Солар», который обеспечил защиту выделенных каналов «Ростелеком» сертифицированным российским шифрованием.

Срок внедрения и бесшовного переключения на инфраструктуру связи с криптошлюзами составил всего 2 месяца. После подключения «Мосэнергосбыт» получил доступ в личный кабинет (ЛК ИБ), где отображаются подробные сведения о подключении офисов и статусе доступности средств криптографической защиты (СКЗИ). Всю необходимую информацию о работе сервиса можно выгрузить в формате отчета, а при необходимости связаться с личным менеджером или технической поддержкой, доступной 24/7.

Вартан Мартиросов, начальник управления информационной безопасности «Мэсэнергосбыта», сказал: «Для нас как для одной из крупнейших энергетических компаний России было важно не только повысить уровень безопасности передачи данных в соответствии со всеми требованиями законодательства, но и получить прозрачную схему зон ответственности. Теперь «Ростелеком» отвечает за каналы связи, а ГК «Солар – за их защиту. В целом этот проект стал ярким примером эффективного взаимодействия трех компаний».

Линара Мустафина, директор департамента продаж крупным корпоративным заказчикам МРФ «Центр» «Ростелекома», отметила: «Модернизация каналов и внедрение новых сервисов требуют аккуратного подхода. «Ростелеком» построил дублирующую инфраструктуру для «ГОСТ VPN», что позволило заказчику выбрать наиболее подходящее время для переключения и обеспечить безопасность без сбоев».

Александр Веселов, руководитель группы развития сервисов сетевой безопасности ГК «Солар», сказал: «Мы гордимся тем, что смогли предложить клиенту сервис, обеспечивающий надежную защиту информации и упрощение взаимодействия через интуитивно понятный интерфейс. Проект повысил уровень кибербезопасности организации и стал важным шагом на пути к современным стандартам защиты данных в сфере энергетики».