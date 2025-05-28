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Веселов Александр


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN» 1
18.10.2024 Сервис шифрования каналов связи «Солара» аттестован по высшему классу защиты данных 1
18.04.2024 «Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS 1
22.08.2023 Банк «Стрела» подключил сервис «ГОСТ VPN» компании «РТК-Солар» 1
01.02.2023 «Ростелеком-Солар» защитил конфиденциальные данные подопечных фонда «Круг добра» 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
07.05.2020 «Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу 1
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 1
02.12.2013 BYOD: когда производители откроют телефоны для криптозащиты? 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Веселов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1002 6
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 4
Ростелеком 9917 3
Код Безопасности 649 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 474 3
Samsung Electronics 10373 1
Apple Inc 12272 1
Cisco Systems 5155 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
Dropbox 502 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Yandex - Яндекс 7720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 3
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 240 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4380 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 302 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2307 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 345 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13008 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8060 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2159 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3244 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 515 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 934 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 407 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3977 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3826 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14029 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8079 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7820 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12983 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 259 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 927 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 6
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 116 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
S-Terra Клиент А 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 277 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 241 2
Apple iOS 7968 1
Google Android 14271 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
Google Gmail 958 1
КриптоПро CSP СКЗИ 217 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 66 1
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 70 1
Microsoft Windows 15902 1
Apple iPhone 6 4863 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 508 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 62 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 201 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 86 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Соколов Василий 2 1
Старостин Алексей 2 1
Голдбергс Алексей 5 1
Щеглов Максим 1 1
Водяшко Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 2
Южная Корея - Республика 6730 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 712 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2816 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 983 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 82 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6420 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2540 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3625 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5089 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1353 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4239 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1768 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
Zecurion Analytics 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 376 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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