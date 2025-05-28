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Веселов Александр
УПОМИНАНИЯ
Веселов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Василий 2 1
|Старостин Алексей 2 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Щеглов Максим 1 1
|Водяшко Георгий 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
|Zecurion Analytics 25 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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