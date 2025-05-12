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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar NGFW Solar Next Generation Firewall

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall

УПОМИНАНИЯ


12.05.2025 Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом»

ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 IPS-сигнатур от лидера в области знания тактик и методов атак киберпреступников и обновляет их автома
26.02.2025 ГК «Солар» выпустила Solar NGFW 1.5 с расширенными возможностями защиты сетевой инфраструктуры

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улу
27.12.2024 Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России

олар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модел
18.12.2024 Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год

пасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW. Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен р
01.10.2024 Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучш
27.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной без
19.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и по
19.08.2024 ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот
15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе»

ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр
26.04.2024 Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден
28.11.2023 Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран

21.11.2023 Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз

ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг
13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar

Публикаций - 88, упоминаний - 101

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 88
Ростелеком 9954 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2094 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 347 3
Газинформсервис - ГИС 318 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 2
IXIA 16 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 2
Telegram Group 2232 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 2
Fortinet 393 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 247 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1339 1
Ростелеком - РТК-феникс 8 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 5 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Metascan - Метаскан 3 1
Цифра ГК 2479 1
SolarWinds 50 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
TrueConf - ТруКонф 409 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
InnoSTage - Инностейдж 162 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Код Безопасности 651 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Почта России ПАО 2164 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 796 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
Фонд Росконгресс 19 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 396 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 617 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
Linux Foundation 188 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6453 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2571 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1382 10
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 672 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 496 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7101 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 945 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2534 4
Энергетика - Energy - Energetically 5249 4
Образование в России 2371 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9100 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 3
Киберучения 99 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 966 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2574 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 3
Аудит - аудиторский услуги 2828 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 61
Gartner - Гартнер 3574 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 337 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 439 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 887 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 8 3
Единый день голосования 130 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
Международный женский день - 8 марта 361 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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