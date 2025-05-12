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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar NGFW Solar Next Generation Firewall
- Продукт Solar NGFW обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.
- Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar WAF Lite
УПОМИНАНИЯ
|12.05.2025
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Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом»
ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 IPS-сигнатур от лидера в области знания тактик и методов атак киберпреступников и обновляет их автома
|26.02.2025
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ГК «Солар» выпустила Solar NGFW 1.5 с расширенными возможностями защиты сетевой инфраструктуры
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улу
|27.12.2024
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Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России
олар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модел
|18.12.2024
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Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год
пасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW. Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен р
|01.10.2024
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Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучш
|27.09.2024
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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной без
|19.09.2024
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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и по
|19.08.2024
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ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот
|15.05.2024
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Solar NGFW теперь в «железе»
ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр
|26.04.2024
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Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре
ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой
|08.12.2023
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Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»
«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден
|28.11.2023
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Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО
Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран
|21.11.2023
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Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз
ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь
|17.04.2023
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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 126 9
|Вураско Александр 28 9
|Маннанов Альберт 10 9
|Баринов Александр 44 6
|Пашков Алексей 18 4
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Чернов Даниил 79 3
|Прокофьев Антон 11 3
|Лушин Илья 10 3
|Рябова Галина 26 2
|Кошкина Дарья 12 2
|Сивак Николай 6 2
|Акимов Евгений 38 2
|Хереш Игорь 24 2
|Хвещеник Анастасия 10 2
|Дрюков Владимир 48 2
|Меньшов Кирилл 125 1
|Ананьев Дмитрий 79 1
|Дворянский Александр 18 1
|Семенчук Константин 4 1
|Ананьев Сергей 1 1
|Чугунов Алексей 4 1
|Добрынин Руслан 2 1
|Губанов Юрий 5 1
|Одоевский Александр 1 1
|Никишкин Харитон 2 1
|Демидов Сергей 127 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Фирш Алексей 6 1
|Казанцев Николай 5 1
|Карпов Антон 13 1
|Бархатов Вячеслав 8 1
|Сергиенко Игорь 14 1
|Иванов Евгений 44 1
|Мартиросов Давид 70 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Проскурнин Андрей 4 1
|Ордян Давид 3 1
|Хамракулова Евгения 9 1
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