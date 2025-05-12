Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall

ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 IPS-сигнатур от лидера в области знания тактик и методов атак киберпреступников и обновляет их автома

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улу

олар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модел

пасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW . Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен р

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучш