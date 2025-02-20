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Бархатов Вячеслав



20.02.2025 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews 1
15.02.2024 Глобальный ИБ-контракт: Axoft стал дистрибутором решений «Солар» в России и СНГ 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 2
20.12.2017 Axoft переходит на электронный документооборот 1
05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Бархатов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 6
Trend Micro 604 2
АйТи 1372 2
Associates Distribution 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 316 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 1
Прикладная логистика НИЦ 17 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Orion soft - Орион софт - 117 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2227 1
DevOps - Development и Operations 879 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4250 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 77 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 867 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6730 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7140 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 322 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 578 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 78 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 167 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 1
Axoft - AxoftCloud 13 2
Kaspersky OS 125 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Axoft Platform 1 1
UserGate UTM 10 1
UserGate Web Filter 23 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
UserGate Mail Security - UserGate Mail Server 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 81 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Прибочий Михаил 44 2
Земков Сергей 158 1
Какунин Алексей 14 1
Курашев Дмитрий 54 1
Ляпунов Игорь 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 2
Казахстан - Республика 5563 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Азия - Азиатский регион 5556 1
Армения - Республика 2293 1
Беларусь - Белоруссия 5706 1
Европа Восточная 3080 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Узбекистан - Республика 1742 1
Америка Латинская 1818 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 1
Таджикистан - Республика 865 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Монголия 350 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1676 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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