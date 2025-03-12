Получите все материалы CNews по ключевому слову
Контроль ИТ
Компания ООО «Контроль ИТ» - аккредитованная российская ИТ-компания, разработчик, правообладатель и производитель систем повышения надежности ИТ инфраструктуры. Поставщик услуг по измерению параметров качества сетей передачи данных и повышению эффективности использования ИТ-инфраструктуры, решающий эти задачи с 2009 года.
|12.03.2025
|МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи 1
|23.07.2024
|Как обеспечить управление ИКТ-активами в масштабе фестиваля 1
Контроль ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.