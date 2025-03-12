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Компания ООО «Контроль ИТ» - аккредитованная российская ИТ-компания, разработчик, правообладатель и производитель систем повышения надежности ИТ инфраструктуры. Поставщик услуг по измерению параметров качества сетей передачи данных и повышению эффективности использования ИТ-инфраструктуры, решающий эти задачи с 2009 года.