Зейтениди Наталья
Зейтениди Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 412 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Мельников Руслан 18 1
|Конусов Андрей 86 1
|Ломоносов Александр 23 1
|Кохан Владимир 11 1
|Распопов Владимир 8 1
|Волков Денис 9 1
|Беляева Анна 1 1
|Жеребятьева Ольга 1 1
|Косматых Андрей 1 1
|Губка Олег 12 1
|Вдовина Юлия 5 1
|Воробьева Оксана 3 1
|Королев Сергей 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.