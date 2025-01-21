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Зейтениди Наталья



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
19.07.2024 «Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью 1
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 1
24.01.2024 «БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 1
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику 1
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области 1
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности 1
25.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга 1
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
25.04.2022 «БФТ-Холдинг» реализовал проект по внедрению голосового робота в МФЦ Воронежской области 1
14.02.2022 «БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ 1
17.01.2022 В Нижегородской области запущен цифровой мониторинг объектов капвложений 1
12.01.2022 «БФТ-холдинг» обновил цифровой инструмент для внутреннего финконтроля 1
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» 1
03.04.2017 МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке 1
23.12.2016 БФТ и «Диджитал Дизайн» предложат совместные решения на базе системы «Приоритет» и платформы Docsvision 1
14.12.2016 БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг 1
26.10.2016 БФТ вошла в топ-20 поставщиков ИТ-решений для госсектора России 1
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость 1
10.03.2016 Продукты БФТ протестировали на совместимость с конвергентной вычислительной платформой «Скала-Р» 1
21.01.2015 Все муниципалитеты Белгородской области перешли на программный бюджет 1
19.08.2014 Минобрнауки России запускает автоматизированную систему бюджетного планирования в сфере образования 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Зейтениди Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 24
Ростелеком 9700 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Oracle Corporation 6687 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Цифра ГК 2426 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ИКС 318 1
Крок - Croc 1777 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Астрей софт 3 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Федеральное казначейство России 1772 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 1
МФЦ Мои документы СПб ГКУ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 6 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 114 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 279 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 71 3
Linux OS 9936 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - DoXLogic СЭД 13 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Капвложения 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 5 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 16 1
Microsoft Windows 15656 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Обращения граждан 227 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Мониторинг КПЭ 4 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Бюджетный контроль - АЦК-Бюджетный учет 4 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 16 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
Рустамов Рустам 412 1
Сунгуров Андрей 15 1
Мельников Руслан 18 1
Конусов Андрей 86 1
Ломоносов Александр 23 1
Кохан Владимир 11 1
Распопов Владимир 8 1
Волков Денис 9 1
Беляева Анна 1 1
Жеребятьева Ольга 1 1
Косматых Андрей 1 1
Губка Олег 12 1
Вдовина Юлия 5 1
Воробьева Оксана 3 1
Королев Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 38 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 24 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 28 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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