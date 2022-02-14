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«БФТ-холдинг» разработал новый цифровой инструмент для организации процесса закупок по 223-ФЗ

«БФТ-холдинг», входящий в состав «Ростелеком», разработал комплексную информационную систему для автоматизации закупок. Она работает по принципу единого окна и включает в себя комплект инструментов, необходимый для автоматизации полного цикла закупки по 223-ФЗ, начиная с планирования закупки, формирования и подачи заявки, определения поставщика до осуществления закупки, контроля исполнения условий сторонами контракта и последующего анализа проведенных процедур. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Cистема «БФТ.закупки» предназначена для заказчиков муниципального, регионального и федерального уровней разной отраслевой направленности и органов, осуществляющих контроль в сфере закупок, а также для коммерческих заказчиков, чья закупочная деятельность организована в соответствии с федеральным законом223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Решение позволяет на всех уровнях обеспечить прозрачность и открытость процесса электронных торгов, повысить эффективность управленческих решений руководства компаний-заказчиков и контрольных органов и оптимизировать деятельность участников закупки.

«Интеграция процесса закупок в существующие бизнес-процессы организации – достаточно трудоемкий процесс. При этом важно не только эффективно выстроить управление контрактной службой, но и решать смежные задачи – контролировать источники финансирования, целевую направленность расходов и соответствие всем требованиям законодательства. Дополнительное время также занимает формирование аналитической отчетности. Поэтому мы поставили цель – создать такую систему, которая объединяла бы в себе все инструменты для проведения и организации закупок, которые сегодня применяются на рынке закупочных услуг», – отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора компании БФТ.

«БФТ.закупки» представляет собой комплексную систему, реализованную по принципу единого окна. Она поставляется в базовой комплектации, но у заказчика есть возможность при необходимости встроить дополнительные модули и в целом адаптировать систему под свои бизнес-процессы. Так, на базовом уровне пользователям доступны модули по формированию потребности, планированию, проведению торгов, включая возможность совместных закупок, модули по работе коллегиальных органов, заключению и исполнению обязательств, формированию отчетности. Дополнительно можно подключить модули, которые позволят автоматизировать ряд сопутствующих закупкам процедур: например, можно внедрить конструктор документов, автоматизировать расчет начальной максимальной цены контракта и аккредитацию контрагента, создать персональный сайт закупок. Систему можно персонализировать функционально под индивидуальные потребности и нюансы закупочного процесса конкретной организации, а также интегрировать с сайтом заказчика, с системами исполнения бюджета и бухучета, а также другим ПО, которое уже внедрено в ИТ-инфраструктуру предприятия.

«Решение "БФТ.закупки" позволяет всем участникам закупочных процедур работать в едином информационном пространстве, где можно организовать единый электронный документооборот, опираться на общие регламенты и единую базу НСИ. Работа в системе способна обеспечить отслеживаемость всех процессов по закупке на любой момент времени, снизить совокупные расходы участников, ускорить согласования и проверку документов», – сказала Наталья Зейтениди.

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Система «БФТ.закупки» включена в Реестр отечественного ПО.

О компании «БФТ-холдинг»

«БФТ-холдинг» – это группа компаний, российских разработчиков проектных решений на базе собственных методологических и программных продуктов для государственного сектора и бизнеса. На рынке представлена с 1997 г. Группа компаний БФТ участвует в реализации ключевых федеральных проектов в рамках цифровой трансформации государственного управления. Реализовано 10 масштабных проектов, в том числе для Минтруда и Минцифры России, Росреестра, Фонда социального страхования России и Пенсионного фонда России, а также порядка 6000 ИТ-проектов в 80 регионах страны.

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