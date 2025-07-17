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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.Стажер


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 349 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 147 1
Ростелеком 10039 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
Ланит - Норбит - Norbit 386 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 475 1
Основа Холдинг ГК 27 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 136 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 878 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2311 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 509 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1040 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3169 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1389 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 924 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1904 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1857 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1300 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 830 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4983 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 304 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 20 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 8 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 32 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 7 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 890 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
Зейтениди Наталья 28 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3251 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Земля - планета Солнечной системы 10499 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 844 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1267 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1568 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1570 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1990 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 790 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2568 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 378 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1393 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9221 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5097 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 713 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6433 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 1
Образование в России 2415 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
TAdviser 100 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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