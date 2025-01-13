Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.Платформа
«БФТ.Платформа» – это low-code решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их отдельных компонентов. Платформа ориентирована на решение широкого спектра задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный (транзакционный) учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
|Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
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