«БФТ.Платформа» – это low-code решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их отдельных компонентов. Платформа ориентирована на решение широкого спектра задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный (транзакционный) учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.