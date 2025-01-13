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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.Платформа


«БФТ.Платформа» – это low-code решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их отдельных компонентов. Платформа ориентирована на решение широкого спектра задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный (транзакционный) учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.

 


13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
16.07.2024 «БФТ-Холдинг» выпустил новую версию программного продукта «БФТ.Платформа» 2
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
05.07.2022 «БФТ-холдинг» создал инструмент декларативной разработки и развертывания программ, реализующий концепцию Low Code 1
17.01.2022 В Нижегородской области запущен цифровой мониторинг объектов капвложений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 5
Ростелеком 9700 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
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OpenAI ChatGPT 338 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Капвложения 2 1
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