«БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Основная задача партнерства — повысить качество управления данными и внедрить единую методологию по работе с данными по всей стране.

Соглашение предусматривает партнерскую поддержку продаж продуктов: MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» и платформы управления данными TData. Цель партнерства — расширение рыночных возможностей через совместные продажи и интеграцию продуктов, что позволит российским компаниям получать комплексные импортонезависимые решения для цифровизации, аналитики и обработки больших данных. В рамках сотрудничества планируется запуск совместных проектов в области управления данными, направленных на создание устойчивой экосистемы, которая будет способствовать развитию Data Governance и цифровой трансформации в стране, а также укреплению технологического суверенитета России.

В рамках соглашения компания TData добавит в свой портфель систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ». Продукт построен на базе low-code-платформы «БФТ.Платформа», которая позволяет гибко адаптировать систему под потребности крупнейших заказчиков. В числе преимуществ MDM-системы — работа с различными доменами данных по принципу «одного окна», а также широкие интеграционные возможности и поддержка непрерывной загрузки данных.

«БФТ-Холдинг» в свою очередь обогатит свою линейку продуктов платформой управления данными TData. Платформа TData — это полнофункциональная отечественная альтернатива иностранным решениям, таким как продукты Oracle, Cloudera, Teradata, Informatica и другие. Она обеспечивает полный цикл работы с данными: транспортировка, хранение, обработка, визуализация и управление данными, реализуя ключевые бизнес-сценарии работы с большими данными.

Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга», сказала: «Появление в портфеле “БФТ-Холдинга” платформы TData с продуктом RT.DataGovernance усиливает наше предложение для рынка управления данными. Этот инструмент помогает компаниям централизовать работу с корпоративными данными, выстраивать глоссарии и каталоги, контролировать качество и прозрачность потоков. В связке с решениями БФТ заказчики получают комплексный контур — от управления мастер-данными до построения высокопроизводительных хранилищ, что позволяет ускорить цифровую трансформацию и снижает риски на пути к технологической независимости».

Станислав Лазуков, генеральный директор TData, отметил: «Объединяя усилия российских разработчиков, мы создаем экосистему решений, которая позволит отечественному бизнесу не только идти в ногу со временем, но и быть полностью независимым в управлении данными. Совместные проекты и интеграция наших продуктов — это важный шаг к формированию технологического суверенитета и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке. Верим, что только совместными усилиями мы сможем вывести российские технологии на новый уровень и обеспечить их широкое применение в разных отраслях экономики».