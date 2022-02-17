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Salesforce Informatica
УПОМИНАНИЯ
|17.02.2022
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Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»
Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для после
|01.11.2021
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Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner
рограммного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadr
|17.05.2021
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Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica
нсалтинг» заключила партнерское соглашение с DIS Group, российским дистрибутором инновационных инструментов по управлению данными. Теперь клиентам «Корус консалтинг» будут доступны ведущие решения от Informatica, мирового лидера в области систем класса data governance. Data Governance – стратегия эффективного управления корпоративными данными, которая позволяет бизнесу выстроить организован
|10.03.2021
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Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica
лючила партнерское соглашение с компанией DIS Group, которая представляет в России и СНГ корпорацию Informatica – поставщика решений в области Data Governance. Многие компании, которые на заре
|07.07.2020
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Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360
ые и операционные процессы. «Сегодня, чтобы быть лидером, организация должна иметь полное и прозрачное понимание всех своих данных, – сказал Суреш Менон, старший вице-президент и генеральный менеджер Informatica по решениям для управления мастер-данными. – Business360 прекрасно подходит для работы в облачных средах, автоматизирует процессы и имеет встроенные алгоритмы искусственного интелле
|25.06.2020
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Informatica интегрировала свою платформу с облачными решениями SAP
Платформа для управления данными Informatica интегрирована с облачными решениями SAP для работы с данными и аналитики. Интеграция поможет оптимизировать внедрение решений SAP, включая Data Warehouse Cloud. Кроме того, разработ
|21.06.2019
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Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах
Стал доступен новый продукт Informatica – Customer 360 Insights, первое в индустрии решение для клиентской аналитики с искусственным интеллектом. Решение соединяет клиентские данные на корпоративном уровне, чтобы обеспечи
|13.06.2019
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Эмилио Вальдес -
«Сердцем» цифровой компании становится умное управление данными
CNews: Компания Informatica занимается технологиями управления данными уже четверть века. Насколько существенно изменилась за это время бизнес-аналитика? Эмилио Вальдес: Да, уже более 26 лет мы занимаемся тем,
|26.02.2019
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Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте
Visa и Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение V
|07.09.2018
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«БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными
«БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьютором решений Informatica в России и СНГ, согласно которому «БДО юникон бизнес солюшнс» получает права по продвижению и маркетингу продуктов Informatica. Продукты Informatica будут использовать
|14.06.2018
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«Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking
«Вымпелком» (бренд «Билайн») первым в России внедрил программное решение Informatica Dynamic Data Masking (DDM), поставляемое DIS Group – мастер-дистрибьютором корпорации Informatica в России и странах СНГ. Решение станет дополнительной мерой, обеспечивающей
|18.04.2018
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Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве
Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» пройдет 30 мая 2018 г. в Москве. Мероприятие организует DIS Group, маст
|27.11.2017
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Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4
Informatica представила Informatica Secure@Source 4, новой версии решения в области безопасности данных (data security). Secure@Source - решение для выявления связанных с конфиденциальными данными рисков на уровне все
|22.09.2017
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DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2
Informatica анонсировала выпуск новой версии Informatica Intelligent Data Platform 10.2 –полностью интегрированной, высокоинтеллектуальной масштабируемой платформы для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Впервые функциональность пла
|25.08.2017
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Informatica названа лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными
Informatica сообщила о том, что исследовательская компания Gartner второй год подряд называет Informatica лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданнымиУниверсальное решение в сфере управления метаданными корпоративного уровня от компании Informatica, оснащен
|27.07.2017
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Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных
Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Data Lake (IDL), предлагающей рынку новую концепцию управления корпоративными данными в условиях современных трендов и вызовов. Пл
|07.06.2017
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Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica
Компания Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, мастер-дистрибьютором американской компании Informatica (игрока рынка систем управления данными), реализовали нативную интеграцию Informatica с СУБД Tarantool. Связка Informatica и Tarantool может использоваться в корпорати
|21.03.2017
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Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными
Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, ч
|14.02.2017
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Informatica стала лидером «Магического квадранта» поставщиков решений по управлению мастер-данными
Корпорация Informatica включена в сектор «Лидеры» «Магического квадранта» решений по управлению мастер-данными (2017 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions), подготовленного исследова
|31.01.2017
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Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных
Независимое исследовательское агентство Gartner вновь включило компанию Informatica, поставщика ПО для обеспечения инноваций в области управления и преобразования данных, в ежегодный аналитический отчет о решениях в области обеспечения качества данных Gartner Magic
|05.10.2011
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«Альфа-Банк» оптимизировал качество клиентских данных с помощью продуктов Informatica
Компания Data Integration Software (DIS), авторизованный дистрибьютор компании Informatica в России и странах СНГ, сообщила об окончании масштабного проекта по обеспечению качества корпоративных данных в «Альфа-Банке». Завершенный проект был нацелен на полную очистку и об
|04.08.2010
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ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов
Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы Informatica PowerCenter для сбора данных в хранилище BPM-системы банка. После «пилота» банк начал полномасштабное внедрение ПО Informatica, которое позволит, в первую очередь, оптимизиро
|07.06.2010
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Бизнес Informatica в России вырос в 2009 г. более чем на 10%
Компания Informatica, эксклюзивным дистрибьютором которой в России и странах СНГ является компания Data Integration Software, подвела итоги своей деятельности в России за 2009 г. По данным компании, нес
|10.02.2010
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Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian
Компания Data Integration Software, авторизованный дистрибьютор корпорации Informatica в России и странах СНГ, сообщила о том, что Informatica завершает приобретение разработчика систем управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, или M
|16.10.2009
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В Москве прошёл форум Informatica Day
24 сентября 2009 г. в Москве прошел ежегодный форум Informatica Day. Организатором мероприятия выступила компания Data Integration Software, реги
|07.09.2009
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24 сентября в Москве состоится форум Informatica Day
24 сентября 2009 года в Москве, в конференц-зале «Сокольники» отеля «Холидей Инн Сокольники», состоится ежегодный форум Informatica Day. Принять участие в мероприятии смогут руководители и ведущие специалисты ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных у
|17.08.2009
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В Москве состоится ежегодный форум Informatica Day
Компания Data Integration Software, региональное представительство корпорации Informatica в России и странах СНГ, приглашает руководителей и ведущих специалистов ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных учрежд
|07.07.2009
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Informatica купила разработчика технологии проверки адресов AddressDoctor
В начале июня 2009 г. корпорация Informatica объявила о приобретении компании AddressDoctor – разработчика технологии проверки правильности вводимых адресов в более чем 200 странах мира, включающей в себя функции поддержки все
|23.03.2009
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Informatica купила разработчика ILM-систем Applimation
Корпорация Informatica подписала соглашение о приобретении компании Applimation, специализирующейся в области программного обеспечения для управления жизненным циклом информации (ILM). Applimation выпуска
|15.07.2008
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Informatica выпустила открытую платформу для интеграции данных
Корпорация Informatica анонсировала первую комплексную унифицированную и открытую платформу для интеграции данных – Informatica 8.6. В последнюю версию включены такие новые возможности продуктов и
|19.05.2008
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Informatica оснастит свои решения технологией работы с идентичностью данных
Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, объявила в апреле 2008 г. о подписании окончательного соглашения о приобретении дочерней компании корп
|19.05.2008
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2007: чистая прибыль Informatica выросла на 46%
Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, анонсировала результаты своей работы по итогам 2007 г. и первого квартала 2008 г., а также итоги работ
|13.06.2007
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14 июня пройдет Informatica Data Integration Forum 2007
Корпорация Informatica и ее российские партнеры организуют Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф Клубе 14 июня. В рамках Форума будет предоставлена возможность познак
|08.06.2007
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14 июня пройдет Data Integration Forum 2007
Корпорация Informatica и ее российские партнеры 14 июня проведут Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф. В рамках форума будет предоставлена возможность познакомиться
|29.05.2007
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Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов
Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная т
|28.03.2007
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Informatica анонсирует новый сервис репликации данных
Корпорация Informatica, производитель ПО для интеграции данных, сообщила о выпуске Informatica On Demand Data Replicator, единственного в отрасли работающего по запросу многопоточного сервиса для и
|06.04.2006
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"Ай-Теко" будет использовать продукты Informatica
авщик ИТ-решений и консалтинговых услуг на рынке системной интеграции, сообщает о получении статуса Informatica Partner и создании демонстрационно-стендовой лаборатории продукта Informatica<
|27.05.2005
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Informatica вышла на российский рынок
Компания Informatica, поставщик программного обеспечения для интеграции данных, официально заявила о своем выходе на рынок стран СНГ. Informatica предлагает рынку программные продукты для обеспеч
|16.11.2000
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Informatica разделит акции в пропорции 2 к 1
Совет директоров компании Informatica, производящей ПО для анализа бизнес информации, одобрил разделение простых неоплаченных акций в пропорции 2 к 1. Разделение будет происходить следующим образом: каждый владелец прос
|10.04.2000
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PricewaterhouseCoopers и Informatica сформировали альянс по развитию онлайновых бизнес-бизнес услуг
Ведущая консалтинговая и бухгалтерская компания PricewaterhouseCoopers и компания-производитель веб-ПО Informatica Corp. (NASDAQ: INFA: 74 [+0]) заявили о сформировании альянса для помощи компаниям в развитии онлайновых бизнес-бизнес услуг. По соглашению, PricewaterhouseCoopers приобретет акции
Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 56 12
|Комаров Михаил 22 8
|Abbasi Sohaib - Аббаси Сохаиб 6 5
|Walia Amit - Валиа Амит 8 5
|Федечкин Эдуард 55 4
|Каменский Владислав 18 4
|Борисов Пётр 10 4
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Инюцын Антон 17 3
|Рабинович Борис 8 3
|Цветков Юрий 9 3
|Федечкин Сергей 20 2
|Murphy Steve - Мерфи Стив 2 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Степанов Антон 69 2
|Кузнецов Сергей 156 2
|Халяпин Сергей 83 2
|Кравченко Константин 90 2
|Сидоров Алексей 19 2
|Кузякин Дмитрий 25 2
|Бартенева Мария 32 2
|Славин Борис 34 2
|Буш Сергей 15 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Северов Михаил 5 2
|Пономаренко Антон 6 2
|Яковлев Сергей 46 2
|Давыденко Владимир 4 2
|Степанченко Денис 3 2
|Перепелицина Любовь 2 2
|Пелюгин Павел 2 2
|Суковатин Игорь 3 2
|Heinrich Wolfgang - Хайнрих Вольфганг 2 2
|Инюцин Антон 3 2
|Кулик Вадим 188 1
|Гришина Дарья 16 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Куликов Александр 21 1
|Осипов Александр 89 1
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