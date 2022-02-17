Salesforce - Informatica

Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для после

Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner рограммного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadr

Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica нсалтинг» заключила партнерское соглашение с DIS Group, российским дистрибутором инновационных инструментов по управлению данными. Теперь клиентам «Корус консалтинг» будут доступны ведущие решения от Informatica, мирового лидера в области систем класса data governance. Data Governance – стратегия эффективного управления корпоративными данными, которая позволяет бизнесу выстроить организован

Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica лючила партнерское соглашение с компанией DIS Group, которая представляет в России и СНГ корпорацию Informatica – поставщика решений в области Data Governance. Многие компании, которые на заре

Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360 ые и операционные процессы. «Сегодня, чтобы быть лидером, организация должна иметь полное и прозрачное понимание всех своих данных, – сказал Суреш Менон, старший вице-президент и генеральный менеджер Informatica по решениям для управления мастер-данными. – Business360 прекрасно подходит для работы в облачных средах, автоматизирует процессы и имеет встроенные алгоритмы искусственного интелле

Informatica интегрировала свою платформу с облачными решениями SAP Платформа для управления данными Informatica интегрирована с облачными решениями SAP для работы с данными и аналитики. Интеграция поможет оптимизировать внедрение решений SAP, включая Data Warehouse Cloud. Кроме того, разработ

Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах Стал доступен новый продукт Informatica – Customer 360 Insights, первое в индустрии решение для клиентской аналитики с искусственным интеллектом. Решение соединяет клиентские данные на корпоративном уровне, чтобы обеспечи

Эмилио Вальдес - «Сердцем» цифровой компании становится умное управление данными CNews: Компания Informatica занимается технологиями управления данными уже четверть века. Насколько существенно изменилась за это время бизнес-аналитика? Эмилио Вальдес: Да, уже более 26 лет мы занимаемся тем,

Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте Visa и Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение V

«БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными «БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьютором решений Informatica в России и СНГ, согласно которому «БДО юникон бизнес солюшнс» получает права по продвижению и маркетингу продуктов Informatica. Продукты Informatica будут использовать

«Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым в России внедрил программное решение Informatica Dynamic Data Masking (DDM), поставляемое DIS Group – мастер-дистрибьютором корпорации Informatica в России и странах СНГ. Решение станет дополнительной мерой, обеспечивающей

Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» пройдет 30 мая 2018 г. в Москве. Мероприятие организует DIS Group, маст

Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4 Informatica представила Informatica Secure@Source 4, новой версии решения в области безопасности данных (data security). Secure@Source - решение для выявления связанных с конфиденциальными данными рисков на уровне все

DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 Informatica анонсировала выпуск новой версии Informatica Intelligent Data Platform 10.2 –полностью интегрированной, высокоинтеллектуальной масштабируемой платформы для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Впервые функциональность пла

Informatica названа лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными Informatica сообщила о том, что исследовательская компания Gartner второй год подряд называет Informatica лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданнымиУниверсальное решение в сфере управления метаданными корпоративного уровня от компании Informatica, оснащен

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Data Lake (IDL), предлагающей рынку новую концепцию управления корпоративными данными в условиях современных трендов и вызовов. Пл

Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica Компания Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, мастер-дистрибьютором американской компании Informatica (игрока рынка систем управления данными), реализовали нативную интеграцию Informatica с СУБД Tarantool. Связка Informatica и Tarantool может использоваться в корпорати

Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, ч

Informatica стала лидером «Магического квадранта» поставщиков решений по управлению мастер-данными Корпорация Informatica включена в сектор «Лидеры» «Магического квадранта» решений по управлению мастер-данными (2017 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions), подготовленного исследова

Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных Независимое исследовательское агентство Gartner вновь включило компанию Informatica, поставщика ПО для обеспечения инноваций в области управления и преобразования данных, в ежегодный аналитический отчет о решениях в области обеспечения качества данных Gartner Magic

«Альфа-Банк» оптимизировал качество клиентских данных с помощью продуктов Informatica Компания Data Integration Software (DIS), авторизованный дистрибьютор компании Informatica в России и странах СНГ, сообщила об окончании масштабного проекта по обеспечению качества корпоративных данных в «Альфа-Банке». Завершенный проект был нацелен на полную очистку и об

ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы Informatica PowerCenter для сбора данных в хранилище BPM-системы банка. После «пилота» банк начал полномасштабное внедрение ПО Informatica, которое позволит, в первую очередь, оптимизиро

Бизнес Informatica в России вырос в 2009 г. более чем на 10% Компания Informatica, эксклюзивным дистрибьютором которой в России и странах СНГ является компания Data Integration Software, подвела итоги своей деятельности в России за 2009 г. По данным компании, нес

Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian Компания Data Integration Software, авторизованный дистрибьютор корпорации Informatica в России и странах СНГ, сообщила о том, что Informatica завершает приобретение разработчика систем управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, или M

В Москве прошёл форум Informatica Day 24 сентября 2009 г. в Москве прошел ежегодный форум Informatica Day. Организатором мероприятия выступила компания Data Integration Software, реги

24 сентября в Москве состоится форум Informatica Day 24 сентября 2009 года в Москве, в конференц-зале «Сокольники» отеля «Холидей Инн Сокольники», состоится ежегодный форум Informatica Day. Принять участие в мероприятии смогут руководители и ведущие специалисты ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных у

В Москве состоится ежегодный форум Informatica Day Компания Data Integration Software, региональное представительство корпорации Informatica в России и странах СНГ, приглашает руководителей и ведущих специалистов ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных учрежд

Informatica купила разработчика технологии проверки адресов AddressDoctor В начале июня 2009 г. корпорация Informatica объявила о приобретении компании AddressDoctor – разработчика технологии проверки правильности вводимых адресов в более чем 200 странах мира, включающей в себя функции поддержки все

Informatica купила разработчика ILM-систем Applimation Корпорация Informatica подписала соглашение о приобретении компании Applimation, специализирующейся в области программного обеспечения для управления жизненным циклом информации (ILM). Applimation выпуска

Informatica выпустила открытую платформу для интеграции данных Корпорация Informatica анонсировала первую комплексную унифицированную и открытую платформу для интеграции данных – Informatica 8.6. В последнюю версию включены такие новые возможности продуктов и

Informatica оснастит свои решения технологией работы с идентичностью данных Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, объявила в апреле 2008 г. о подписании окончательного соглашения о приобретении дочерней компании корп

2007: чистая прибыль Informatica выросла на 46% Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, анонсировала результаты своей работы по итогам 2007 г. и первого квартала 2008 г., а также итоги работ

14 июня пройдет Informatica Data Integration Forum 2007 Корпорация Informatica и ее российские партнеры организуют Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф Клубе 14 июня. В рамках Форума будет предоставлена возможность познак

14 июня пройдет Data Integration Forum 2007 Корпорация Informatica и ее российские партнеры 14 июня проведут Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф. В рамках форума будет предоставлена возможность познакомиться

Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная т

Informatica анонсирует новый сервис репликации данных Корпорация Informatica, производитель ПО для интеграции данных, сообщила о выпуске Informatica On Demand Data Replicator, единственного в отрасли работающего по запросу многопоточного сервиса для и

"Ай-Теко" будет использовать продукты Informatica авщик ИТ-решений и консалтинговых услуг на рынке системной интеграции, сообщает о получении статуса Informatica Partner и создании демонстрационно-стендовой лаборатории продукта Informatica<

Informatica вышла на российский рынок Компания Informatica, поставщик программного обеспечения для интеграции данных, официально заявила о своем выходе на рынок стран СНГ. Informatica предлагает рынку программные продукты для обеспеч

Informatica разделит акции в пропорции 2 к 1 Совет директоров компании Informatica, производящей ПО для анализа бизнес информации, одобрил разделение простых неоплаченных акций в пропорции 2 к 1. Разделение будет происходить следующим образом: каждый владелец прос