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Salesforce Informatica

Salesforce - Informatica

УПОМИНАНИЯ


17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»

Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для после
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner

рограммного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group. Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadr
17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica

нсалтинг» заключила партнерское соглашение с DIS Group, российским дистрибутором инновационных инструментов по управлению данными. Теперь клиентам «Корус консалтинг» будут доступны ведущие решения от Informatica, мирового лидера в области систем класса data governance. Data Governance – стратегия эффективного управления корпоративными данными, которая позволяет бизнесу выстроить организован
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica

лючила партнерское соглашение с компанией DIS Group, которая представляет в России и СНГ корпорацию Informatica – поставщика решений в области Data Governance. Многие компании, которые на заре

07.07.2020 Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360

ые и операционные процессы. «Сегодня, чтобы быть лидером, организация должна иметь полное и прозрачное понимание всех своих данных, – сказал Суреш Менон, старший вице-президент и генеральный менеджер Informatica по решениям для управления мастер-данными. – Business360 прекрасно подходит для работы в облачных средах, автоматизирует процессы и имеет встроенные алгоритмы искусственного интелле
25.06.2020 Informatica интегрировала свою платформу с облачными решениями SAP

Платформа для управления данными Informatica интегрирована с облачными решениями SAP для работы с данными и аналитики. Интеграция поможет оптимизировать внедрение решений SAP, включая Data Warehouse Cloud. Кроме того, разработ
21.06.2019 Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах

Стал доступен новый продукт Informatica – Customer 360 Insights, первое в индустрии решение для клиентской аналитики с искусственным интеллектом. Решение соединяет клиентские данные на корпоративном уровне, чтобы обеспечи
13.06.2019 Эмилио Вальдес -

«Сердцем» цифровой компании становится умное управление данными

CNews: Компания Informatica занимается технологиями управления данными уже четверть века. Насколько существенно изменилась за это время бизнес-аналитика? Эмилио Вальдес: Да, уже более 26 лет мы занимаемся тем,
26.02.2019 Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте

Visa и Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение V
07.09.2018 «БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными

«БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьютором решений Informatica в России и СНГ, согласно которому «БДО юникон бизнес солюшнс» получает права по продвижению и маркетингу продуктов Informatica. Продукты Informatica будут использовать
14.06.2018 «Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking

«Вымпелком» (бренд «Билайн») первым в России внедрил программное решение Informatica Dynamic Data Masking (DDM), поставляемое DIS Group – мастер-дистрибьютором корпорации Informatica в России и странах СНГ. Решение станет дополнительной мерой, обеспечивающей

18.04.2018 Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве

Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» пройдет 30 мая 2018 г. в Москве. Мероприятие организует DIS Group, маст
27.11.2017 Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4

Informatica представила Informatica Secure@Source 4, новой версии решения в области безопасности данных (data security). Secure@Source - решение для выявления связанных с конфиденциальными данными рисков на уровне все
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2

Informatica анонсировала выпуск новой версии Informatica Intelligent Data Platform 10.2 –полностью интегрированной, высокоинтеллектуальной масштабируемой платформы для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Впервые функциональность пла
25.08.2017 Informatica названа лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными

Informatica сообщила о том, что исследовательская компания Gartner второй год подряд называет Informatica лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданнымиУниверсальное решение в сфере управления метаданными корпоративного уровня от компании Informatica, оснащен
27.07.2017 Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Data Lake (IDL), предлагающей рынку новую концепцию управления корпоративными данными в условиях современных трендов и вызовов. Пл
07.06.2017 Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica

Компания Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, мастер-дистрибьютором американской компании Informatica (игрока рынка систем управления данными), реализовали нативную интеграцию Informatica с СУБД Tarantool. Связка Informatica и Tarantool может использоваться в корпорати
21.03.2017 Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными

Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, ч
14.02.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» поставщиков решений по управлению мастер-данными

Корпорация Informatica включена в сектор «Лидеры» «Магического квадранта» решений по управлению мастер-данными (2017 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions), подготовленного исследова
31.01.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных

Независимое исследовательское агентство Gartner вновь включило компанию Informatica, поставщика ПО для обеспечения инноваций в области управления и преобразования данных, в ежегодный аналитический отчет о решениях в области обеспечения качества данных Gartner Magic
05.10.2011 «Альфа-Банк» оптимизировал качество клиентских данных с помощью продуктов Informatica

Компания Data Integration Software (DIS), авторизованный дистрибьютор компании Informatica в России и странах СНГ, сообщила об окончании масштабного проекта по обеспечению качества корпоративных данных в «Альфа-Банке». Завершенный проект был нацелен на полную очистку и об
04.08.2010 ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов

Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы Informatica PowerCenter для сбора данных в хранилище BPM-системы банка. После «пилота» банк начал полномасштабное внедрение ПО Informatica, которое позволит, в первую очередь, оптимизиро
07.06.2010 Бизнес Informatica в России вырос в 2009 г. более чем на 10%

Компания Informatica, эксклюзивным дистрибьютором которой в России и странах СНГ является компания Data Integration Software, подвела итоги своей деятельности в России за 2009 г. По данным компании, нес
10.02.2010 Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian

Компания Data Integration Software, авторизованный дистрибьютор корпорации Informatica в России и странах СНГ, сообщила о том, что Informatica завершает приобретение разработчика систем управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, или M
16.10.2009 В Москве прошёл форум Informatica Day

24 сентября 2009 г. в Москве прошел ежегодный форум Informatica Day. Организатором мероприятия выступила компания Data Integration Software, реги
07.09.2009 24 сентября в Москве состоится форум Informatica Day

24 сентября 2009 года в Москве, в конференц-зале «Сокольники» отеля «Холидей Инн Сокольники», состоится ежегодный форум Informatica Day. Принять участие в мероприятии смогут руководители и ведущие специалисты ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных у
17.08.2009 В Москве состоится ежегодный форум Informatica Day

Компания Data Integration Software, региональное представительство корпорации Informatica в России и странах СНГ, приглашает руководителей и ведущих специалистов ИТ- и бизнес-подразделений крупных компаний различных отраслей экономики и федеральных государственных учрежд
07.07.2009 Informatica купила разработчика технологии проверки адресов AddressDoctor

В начале июня 2009 г. корпорация Informatica объявила о приобретении компании AddressDoctor – разработчика технологии проверки правильности вводимых адресов в более чем 200 странах мира, включающей в себя функции поддержки все
23.03.2009 Informatica купила разработчика ILM-систем Applimation

Корпорация Informatica подписала соглашение о приобретении компании Applimation, специализирующейся в области программного обеспечения для управления жизненным циклом информации (ILM). Applimation выпуска
15.07.2008 Informatica выпустила открытую платформу для интеграции данных

Корпорация Informatica анонсировала первую комплексную унифицированную и открытую платформу для интеграции данных – Informatica 8.6. В последнюю версию включены такие новые возможности продуктов и

19.05.2008 Informatica оснастит свои решения технологией работы с идентичностью данных

Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, объявила в апреле 2008 г. о подписании окончательного соглашения о приобретении дочерней компании корп
19.05.2008 2007: чистая прибыль Informatica выросла на 46%

Корпорация Informatica, независимый мировой поставщик программного обеспечения для интеграции данных, анонсировала результаты своей работы по итогам 2007 г. и первого квартала 2008 г., а также итоги работ
13.06.2007 14 июня пройдет Informatica Data Integration Forum 2007

Корпорация Informatica и ее российские партнеры организуют Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф Клубе 14 июня. В рамках Форума будет предоставлена возможность познак
08.06.2007 14 июня пройдет Data Integration Forum 2007

Корпорация Informatica и ее российские партнеры 14 июня проведут Data Integration Forum 2007, который состоится в Московском городском Гольф. В рамках форума будет предоставлена возможность познакомиться

29.05.2007 Informatica доказала вину Business Objects: нарушение патентов

Корпорация Informatica сообщила о том, что 16 мая 2007 года выиграла дело о полном запрете на продажу продукта Data Integrator компании Business Objects, в котором незаконно используется запатентованная т
28.03.2007 Informatica анонсирует новый сервис репликации данных

Корпорация Informatica, производитель ПО для интеграции данных, сообщила о выпуске Informatica On Demand Data Replicator, единственного в отрасли работающего по запросу многопоточного сервиса для и
06.04.2006 "Ай-Теко" будет использовать продукты Informatica

авщик ИТ-решений и консалтинговых услуг на рынке системной интеграции, сообщает о получении статуса Informatica Partner и создании демонстрационно-стендовой лаборатории продукта Informatica<
27.05.2005 Informatica вышла на российский рынок

Компания Informatica, поставщик программного обеспечения для интеграции данных, официально заявила о своем выходе на рынок стран СНГ. Informatica предлагает рынку программные продукты для обеспеч
16.11.2000 Informatica разделит акции в пропорции 2 к 1

Совет директоров компании Informatica, производящей ПО для анализа бизнес информации, одобрил разделение простых неоплаченных акций в пропорции 2 к 1. Разделение будет происходить следующим образом: каждый владелец прос
10.04.2000 PricewaterhouseCoopers и Informatica сформировали альянс по развитию онлайновых бизнес-бизнес услуг

Ведущая консалтинговая и бухгалтерская компания PricewaterhouseCoopers и компания-производитель веб-ПО Informatica Corp. (NASDAQ: INFA: 74 [+0]) заявили о сформировании альянса для помощи компаниям в развитии онлайновых бизнес-бизнес услуг. По соглашению, PricewaterhouseCoopers приобретет акции


Публикаций - 127, упоминаний - 131

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Microsoft Azure 1427 4
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 4
Oracle Hyperion 237 4
SAP Sybase 289 4
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 4
Salesforce - Informatica Big Data Management 5 4
Salesforce - Informatica IDP - Informatica Intelligent Data Platform 5 4
Microsoft Office 3818 3
VK - Mail.Ru myTarget 149 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 186 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
IBM DB2 372 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 3
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 3
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 3
IBM - Ascential Software - Ascential DataStage 15 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 2
Qlik Qlikview 117 2
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 2
Salesforce - Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 3 2
Salesforce - Informatica Data Governance 2 2
Salesforce - Informatica Intelligent Cloud Services 2 2
Qlik Sense 42 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
Linux OS 10224 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 2
Apple iOS 7966 2
Google Android 14268 2
Лихницкий Павел 56 12
Комаров Михаил 22 8
Abbasi Sohaib - Аббаси Сохаиб 6 5
Walia Amit - Валиа Амит 8 5
Федечкин Эдуард 55 4
Каменский Владислав 18 4
Борисов Пётр 10 4
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 3
Фомичев Андрей 71 3
Инюцын Антон 17 3
Рабинович Борис 8 3
Цветков Юрий 9 3
Федечкин Сергей 20 2
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Кузнецов Сергей 156 2
Халяпин Сергей 83 2
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Кузякин Дмитрий 25 2
Бартенева Мария 32 2
Славин Борис 34 2
Буш Сергей 15 2
Булгаков Виктор 12 2
Северов Михаил 5 2
Пономаренко Антон 6 2
Яковлев Сергей 46 2
Давыденко Владимир 4 2
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Перепелицина Любовь 2 2
Пелюгин Павел 2 2
Суковатин Игорь 3 2
Heinrich Wolfgang - Хайнрих Вольфганг 2 2
Инюцин Антон 3 2
Кулик Вадим 188 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Куликов Александр 21 1
Осипов Александр 89 1
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Украина 7668 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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