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Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер

Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) – консалтинговая компания, эксперт в сфере цифровой трансформации. Внедряет мировые практики для роста компаний из России, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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в качестве истца (12) на сумму 17 076 948 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 3 877 533 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.02.2026 Odyssey Consulting Group возглавит развитие Pimcore-решений в России

е Pimcore, объявленные вендором в конце 2025 г. Они делают невозможным переход на новые версии, превращая обновление платформы из обычной ИТ-задачи в бизнес-риск. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group. Odyssey располагает необходимыми ресурсами для реализации инициативы по альтернативному развитию Pimcore в России, поскольку является официальным сертифицированным пар
01.07.2025 Odyssey Consulting Group представила on-premise платформу клиентских данных Odyssey Persona

чные и финансовые компании с широкой клиентской базой и предназначено для реализации персонализированных маркетинговых коммуникаций на основе объединенных данных. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group. Платформа позволяет создавать единый профиль клиента за счет консолидации данных из CRM, ERP, веб-сайтов, кассовых систем, контакт-центров и других источников. Odyssey
17.05.2024 Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент»

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам зрелое рос
25.10.2023 Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет возможности цифровизации промышленных предприятий стран СНГ, Ближнего Во
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему

Эксперты Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) представили новое решение для автоматизации процессов управления мастер-данным
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding»

RP». Продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, холдинг использует продуктовые решения «1С» на всех своих предприятиях. Во-вторых, руководство завода уже работало с лидерами проектной команды Columbus ранее и было уверено в профессионализме всей команды. В начале проекта проводилось обследование, сформировался пул требований и задач, выстроился календарный план-график. На первую оче
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud

Columbus Russia & CIS и SAP CIS заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Columbus дополнит свою линейку решений продуктами SAP. Одним из первых решений, доступных зак
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака

Какие цели преследовала компания Columbus, начиная развивать облачное направление? Денис Стороженко: Нам важно постоянно наход
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»

Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы учета и поставки автомобилей дилерам: от размещения и
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С»

ции и учету бизнес-процессов на базе программных продуктов «1С», целями специалистов новой практики Columbus станут подбор оптимальных решений для отдельных отраслей бизнеса, техническая поддер
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP

Lamoda объявила о внедрении системы Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP. С помощью Columbus Dynamic Security Management (DSM) интернет-ритейлер усовершенствовал систему защиты корпоративных данных и пол
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами

Columbus представила WarRoom.Payment Integration, которое поможет упростить процесс оплат банковскими картами. Columbus WarRoom.Payment Integration – новый программный продукт компании Columbus, позволяющий быстро и эффективно настроить процесс оплаты банковскими картами. Решение имеет централизо
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ

Компания Columbus объявила о выходе продукта, призванного помочь интернет-магазинам настроить процесс формирования и передачи чеков в онлайн-режиме в соответствии с изменениями, внесенными в 54-й федера
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла

Консалтинговая компания Columbus выпустила первое решение новой линейки продуктов Columbus WarRoom. Продукт ав
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13%

Компания Columbus подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 финансового года. Рост прибыли составил 13%, а выручки EBITDA — 14%. Подобные итоги компания показывает пятый год подряд, сообщили CNe
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin

Дистрибьютор бытовой химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin доверила проект внедрения решения Microsoft. За последние годы Sellwin расширила бизнес и повысила уровень продаж, что в итоге привело к необходимости обновления сущес
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом

Компания Columbus выпустила решение для управления складом, основанное на облачных технологиях. Продукт предлагается в формате SaaS и подходит для использования на небольших и средних складах, сообщили

02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого документооборота. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columb
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования

Компания Columbus выпустила решение, призванное оптимизировать использование промышленного оборудования. Как сообщили CNews в Columbus, объединяя интернет вещей, облачные технологии, мобильность

29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8%

Глобальная консалтинговая компания Columbus опубликовала промежуточный отчет о результатах работы в первом полугодии 2016 г. Обо
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе

«Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логистикой в организации, сообщили CNews в компании Columbus. Руководство изд
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus

Консалтинговая компания Columbus автоматизировала распределительный центр Concept Group, игрока на российском fashion-рынке, занимающегося производством и продажей одежды под брендами Concept Club, Acoola, Infinity Li
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

дитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедрению платформы. С помощью новой системы IBM Cognos TM1 на всех предприятиях группы «ФосАгро» унифицированы и интенсифицированы процессы планировани
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ»

Компания «Харрис СНГ» (российское подразделение Barilla Group) в рамках многолетнего сотрудничества с консалтинговой компанией Columbus интегрирует действующую систему управления складом Columbus WMS с мобильными терминалами сбора данных. Как ожидается, проект позволит упростить работу складского персонала, особ
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos

хника», один из дилеров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, при поддержке специалистов которой выполнялось внедрение в «Восточной Технике». «Восточная Техника» имеет 29 филиалов на территории России, включая головной офис в Новосибирске. Сейча
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus

Henkel, решил запустить новую ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Система призвана обеспечить рост бизнеса компании на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнером проекта внедрения. Как отмечается, запуск Microsoft Dynamics AX 2012 R3 обусловлен стратегическими целями и планами по развитию компании «Санг». Руководство дист
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail

Компания «СПАР Ритейл», российский партнёр международной сети SPAR, подвела итоги проекта внедрения информационной системы управления Columbus Food Retail на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Columbus. Международная продуктовая сеть SPAR представлена в России бол
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012

Розничный стартап, интернет-гипермаркет для мам и их детей Mamagazin.ru совместно со специалистами международной консалтинговой компании Columbus реализует проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в Columbus. Mamagazin.ru представляет собой онлайн-гипермаркет детских товаров, где

11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS

Сеть мультибрендовых обувных магазинов Obuv.com внедрила систему управления складом Columbus WMS на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Columbus. Предпосылкой проекта внедрения стало желание руководства розничной компании качественно изменить о
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus

тей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Microsoft Dynamics AX 2012. Партнером проекта выступает международная консалтинговая компания Columbus, с которой «Тойота» сотрудничает с 2003 г. Об этом CNews сообщили в Columbus. В ходе проекта «Тойота Мотор» полностью обновит действующую ERP на основе Microsoft Dynamics AX 3.0
21.05.2014 «Добринский сахарный завод» переходит на Microsoft Dynamics AX 2012

по производству белого сахара, заменит устаревшее ERP-решение на новую многофункциональную информационную систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнёром проекта. Группа компаний Sucden — производитель сахара на территории РФ, управляет тремя сахарными заводами и несколькими агрофирмами. «Добринский сахарный завод
15.04.2014 Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг»

сказали в компании, Сергей Карпуничев имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли информационных технологий. В 2008-2014 гг. занимал позицию генерального директора российского офиса компании Columbus. До этого, также в Columbus, отвечал за развитие практики информационно-аналитических систем. В 2001-2004 гг. руководил направлением Cognos в датской компании InfoChain, где отв
11.04.2014 Елена Сергеева назначена ВРИО генерального директора Columbus в России

Международная консалтинговая компания Columbus объявила о назначении Елены Сергеевой на должность временно исполняющего обязанности
24.03.2014 Розничная сеть Savage обновит систему управления складом вместе с Columbus

Российская розничная сеть одежды Savage совместно с консалтинговой компанией Columbus приступила к развитию системы управления складским комплексом. В ходе проекта ритейлер перенесёт функциональность действующей WMS на новую платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом
19.03.2014 «Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus

Консалтинговая компания Columbus реализует проект по автоматизации финансового управления в торговом подразделении «Уралкалия». Проект является продолжением сотрудничества организаций в рамках развертывания корпоратив
25.11.2013 Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике»

ванной системы бюджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «Восточной техники» по внедрению и развитию корпоративных систем. Компания «Восточная Техника» реализует дорожно-строительную, горную, карьерную технику и оборудование, оказ
18.11.2013 Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности

Консалтинговая компания Columbus приступила к внедрению корпоративного хранилища данных и системы бизнес-анализа для оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ» («Национальная спутниковая компания»). Проект пресл
31.10.2013 «Старбор» заменил систему управления складом на Columbus WMS

Консалтинговая компания Columbus автоматизировала склад компании «Старбор», российского импортера и дистрибьютора алкогольной продукции. Внедрение новой системы управления заняло около двух месяцев, сообщили CNews в <
20.08.2013 Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus

Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс услуг по настройке и запуску новой CRM-системы. Комплексное решение «CRM за 2 недели» от Columbus подразумевает внедрение и настройку стандартного функци
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail

Компания Columbus сообщила о том, что международная розничная сеть магазинов KARI автоматизировала биз

Публикаций - 343, упоминаний - 647

Odyssey Consulting Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 150
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 52
SAP SE 5601 32
9594 24
Oracle Corporation 7074 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
Крок - Croc 1964 12
Восточная Техника 21 10
АйТи 1519 10
Accenture plc 719 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Галактика - Корпорация 1545 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 7
HP Inc. 5883 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 6
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
1С-Рарус 982 6
Микротест 284 5
Samsung Electronics 11065 5
Intel Corporation 12811 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Salesforce - Informatica 139 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Импакт-Софт 30 4
VerticalSoft 4 4
PimCore 13 4
Aldata Solution - Алдата Солюшн 14 4
Ростелеком 10948 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 12
X5 Group - Перекрёсток 640 12
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 10
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 9
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 8
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 7
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 6
Метрополис ТРК 60 6
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Caterpillar - 93 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 4
Toyota - Lexus 83 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
GFG - Lamoda - Купишуз 219 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Unilever - Юнилевер Русь 171 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 3
Arthur Andersen 64 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 3
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
Сварог 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Верховный суд Каймановых островов 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Международный трибунал Сингапура 3 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 146
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 66
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 63
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 46
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 46
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 38
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 21
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 20
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 19
Управляемость - Manageability 2271 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 18
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 14
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 14
Управление финансами - Financial management 646 14
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 14
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 150
Microsoft Dynamics 1197 77
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 49
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 46
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 20
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 15
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Dynamics CRM 564 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 11
Microsoft Windows 16882 11
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 5
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Dassault Systemes - Catia 84 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 4
Dassault Systemes - Delmia 31 4
Dassault Systemes - SIMULIA 23 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus Food Retail - Columbus RetailChain Manager 4 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Outlook 1506 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Dassault Systemes - SolidWorks 133 4
Форсайт Prognoz Platform 97 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 3
Oracle Hyperion 259 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
НКК - ГКС - SiTex 30 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 3
Мартынов Владислав 115 23
Демин Владимир 25 16
Гурова Наталья 13 13
Торгов Игорь 42 10
Карпуничев Сергей 12 9
Вексельберг Виктор 155 7
Паленов Олег 21 7
Андреев Максим 41 6
Пученков Владимир 6 6
Schlegel Hans - Шлегель Ханс 7 6
Свердлов Денис 201 6
Кочаров Армен 25 5
Стороженко Денис 5 5
Косенков Денис 6 5
Зайцев Николай 32 5
Кухарев Сергей 8 5
Петренко Федор 5 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Прянишников Николай 316 4
Пантелеев Илья 25 4
Пырков Георгий 8 4
Усаковский Константин 10 4
Черепащук Михаил 4 4
Демина Ольга 4 4
Poindexter Alan - Пойндекстер Алан 8 4
Love Stanley - Лав Стэнли 6 4
Frick Stephen - Фрик Стивен 4 4
Melvin Leland - Мелвин Лилэнд 7 4
Заржецкий Александр 37 3
Попова Мария 141 3
Степанова Надежда 5 3
Ершова Элеонора 67 3
Пронин Алексей 9 3
Зенкин Денис 263 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Толкачева Екатерина 43 3
Кругляков Роман 44 3
Вайнберг Олег 18 3
Зейбель Эдуард 5 3
Майоров Дмитрий 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 241
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Европа 24964 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Украина 7928 30
Дания - Королевство 1337 29
Казахстан - Республика 6048 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Европа Восточная 3138 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 12
Япония 13807 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Ближний Восток 3154 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Нидерланды 3746 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
США - Флорида 786 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 7
Канада 5082 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
США - Вашингтон - Редмонд 238 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Украина - Киев 1151 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 135
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 105
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 46
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 10
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Fashion industry - Индустрия моды 364 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
CNews TV 747 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Финансовая газета 24 2
AP - Associated Press 2007 1
Cointelegraph 7 1
InformationWeek 241 1
CNews Северо-Запад 24 1
Intelligent Enterprise 27 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
CNews Журнал 167 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
S&P 500 565 3
Gartner - Dataquest 353 3
Internet Stock Report 994 3
Fortune Global 100 142 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - AMR Research 48 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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