Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер

Odyssey Consulting Group возглавит развитие Pimcore-решений в России е Pimcore, объявленные вендором в конце 2025 г. Они делают невозможным переход на новые версии, превращая обновление платформы из обычной ИТ-задачи в бизнес-риск. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group. Odyssey располагает необходимыми ресурсами для реализации инициативы по альтернативному развитию Pimcore в России, поскольку является официальным сертифицированным пар

Odyssey Consulting Group представила on-premise платформу клиентских данных Odyssey Persona чные и финансовые компании с широкой клиентской базой и предназначено для реализации персонализированных маркетинговых коммуникаций на основе объединенных данных. Об этом CNews сообщили представители Odyssey Consulting Group. Платформа позволяет создавать единый профиль клиента за счет консолидации данных из CRM, ERP, веб-сайтов, кассовых систем, контакт-центров и других источников. Odyssey

Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент» Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам зрелое рос

Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет возможности цифровизации промышленных предприятий стран СНГ, Ближнего Во

Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему Эксперты Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) представили новое решение для автоматизации процессов управления мастер-данным

«Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» RP». Продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, холдинг использует продуктовые решения «1С» на всех своих предприятиях. Во-вторых, руководство завода уже работало с лидерами проектной команды Columbus ранее и было уверено в профессионализме всей команды. В начале проекта проводилось обследование, сформировался пул требований и задач, выстроился календарный план-график. На первую оче

Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud Columbus Russia & CIS и SAP CIS заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Columbus дополнит свою линейку решений продуктами SAP. Одним из первых решений, доступных зак

Columbus о том, на каких платформах будут расти облака Какие цели преследовала компания Columbus, начиная развивать облачное направление? Денис Стороженко: Нам важно постоянно наход

Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы учета и поставки автомобилей дилерам: от размещения и

Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С» ции и учету бизнес-процессов на базе программных продуктов «1С», целями специалистов новой практики Columbus станут подбор оптимальных решений для отдельных отраслей бизнеса, техническая поддер

Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP Lamoda объявила о внедрении системы Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP. С помощью Columbus Dynamic Security Management (DSM) интернет-ритейлер усовершенствовал систему защиты корпоративных данных и пол

Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами Columbus представила WarRoom.Payment Integration, которое поможет упростить процесс оплат банковскими картами. Columbus WarRoom.Payment Integration – новый программный продукт компании Columbus, позволяющий быстро и эффективно настроить процесс оплаты банковскими картами. Решение имеет централизо

Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ Компания Columbus объявила о выходе продукта, призванного помочь интернет-магазинам настроить процесс формирования и передачи чеков в онлайн-режиме в соответствии с изменениями, внесенными в 54-й федера

Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла Консалтинговая компания Columbus выпустила первое решение новой линейки продуктов Columbus WarRoom. Продукт ав

Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13% Компания Columbus подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 финансового года. Рост прибыли составил 13%, а выручки EBITDA — 14%. Подобные итоги компания показывает пятый год подряд, сообщили CNe

Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin Дистрибьютор бытовой химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin доверила проект внедрения решения Microsoft. За последние годы Sellwin расширила бизнес и повысила уровень продаж, что в итоге привело к необходимости обновления сущес

Columbus представила облачное решение для управления складом Компания Columbus выпустила решение для управления складом, основанное на облачных технологиях. Продукт предлагается в формате SaaS и подходит для использования на небольших и средних складах, сообщили

Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого документооборота. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columb

Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования Компания Columbus выпустила решение, призванное оптимизировать использование промышленного оборудования. Как сообщили CNews в Columbus, объединяя интернет вещей, облачные технологии, мобильность

Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8% Глобальная консалтинговая компания Columbus опубликовала промежуточный отчет о результатах работы в первом полугодии 2016 г. Обо

Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе «Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логистикой в организации, сообщили CNews в компании Columbus. Руководство изд

Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus Консалтинговая компания Columbus автоматизировала распределительный центр Concept Group, игрока на российском fashion-рынке, занимающегося производством и продажей одежды под брендами Concept Club, Acoola, Infinity Li

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 дитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюджетирования и расчёта себестоимости. Новая система реализована на платформе IBM Cognos TM1. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которая выступила партнёром по внедрению платформы. С помощью новой системы IBM Cognos TM1 на всех предприятиях группы «ФосАгро» унифицированы и интенсифицированы процессы планировани

Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ» Компания «Харрис СНГ» (российское подразделение Barilla Group) в рамках многолетнего сотрудничества с консалтинговой компанией Columbus интегрирует действующую систему управления складом Columbus WMS с мобильными терминалами сбора данных. Как ожидается, проект позволит упростить работу складского персонала, особ

«Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos хника», один из дилеров компании Caterpillar, запустила систему бюджетирования и подготовки отчётности на базе решений IBM Cognos TM1 и IBM Cognos BI. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, при поддержке специалистов которой выполнялось внедрение в «Восточной Технике». «Восточная Техника» имеет 29 филиалов на территории России, включая головной офис в Новосибирске. Сейча

«Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus Henkel, решил запустить новую ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Система призвана обеспечить рост бизнеса компании на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнером проекта внедрения. Как отмечается, запуск Microsoft Dynamics AX 2012 R3 обусловлен стратегическими целями и планами по развитию компании «Санг». Руководство дист

«СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail Компания «СПАР Ритейл», российский партнёр международной сети SPAR, подвела итоги проекта внедрения информационной системы управления Columbus Food Retail на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Columbus. Международная продуктовая сеть SPAR представлена в России бол

Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 Розничный стартап, интернет-гипермаркет для мам и их детей Mamagazin.ru совместно со специалистами международной консалтинговой компании Columbus реализует проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в Columbus. Mamagazin.ru представляет собой онлайн-гипермаркет детских товаров, где

Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS Сеть мультибрендовых обувных магазинов Obuv.com внедрила систему управления складом Columbus WMS на базе Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Columbus. Предпосылкой проекта внедрения стало желание руководства розничной компании качественно изменить о

«Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus тей и аксессуаров Toyota и Lexus в России, приступил к внедрению новой системы управления на базе системы Microsoft Dynamics AX 2012. Партнером проекта выступает международная консалтинговая компания Columbus, с которой «Тойота» сотрудничает с 2003 г. Об этом CNews сообщили в Columbus. В ходе проекта «Тойота Мотор» полностью обновит действующую ERP на основе Microsoft Dynamics AX 3.0

«Добринский сахарный завод» переходит на Microsoft Dynamics AX 2012 по производству белого сахара, заменит устаревшее ERP-решение на новую многофункциональную информационную систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в консалтинговой компании Columbus, выступающей партнёром проекта. Группа компаний Sucden — производитель сахара на территории РФ, управляет тремя сахарными заводами и несколькими агрофирмами. «Добринский сахарный завод

Бывший глава российского офиса Columbus назначен генеральным директором «Корус Консалтинг» сказали в компании, Сергей Карпуничев имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли информационных технологий. В 2008-2014 гг. занимал позицию генерального директора российского офиса компании Columbus. До этого, также в Columbus, отвечал за развитие практики информационно-аналитических систем. В 2001-2004 гг. руководил направлением Cognos в датской компании InfoChain, где отв

Елена Сергеева назначена ВРИО генерального директора Columbus в России Международная консалтинговая компания Columbus объявила о назначении Елены Сергеевой на должность временно исполняющего обязанности

Розничная сеть Savage обновит систему управления складом вместе с Columbus Российская розничная сеть одежды Savage совместно с консалтинговой компанией Columbus приступила к развитию системы управления складским комплексом. В ходе проекта ритейлер перенесёт функциональность действующей WMS на новую платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом

«Уралкалий» автоматизирует финансовое управление вместе с Columbus Консалтинговая компания Columbus реализует проект по автоматизации финансового управления в торговом подразделении «Уралкалия». Проект является продолжением сотрудничества организаций в рамках развертывания корпоратив

Columbus автоматизирует бюджетное управление в «Восточной технике» ванной системы бюджетирования и корпоративной отчетности. Решение будет построено на базе программных продуктов IBM Cognos BI и IBM Cognos TM1. Проект реализуется совместно с консалтинговой компанией Columbus, партнером «Восточной техники» по внедрению и развитию корпоративных систем. Компания «Восточная Техника» реализует дорожно-строительную, горную, карьерную технику и оборудование, оказ

Columbus поможет «Триколор ТВ» запустить систему бизнес-аналитики и оперативной отчетности Консалтинговая компания Columbus приступила к внедрению корпоративного хранилища данных и системы бизнес-анализа для оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ» («Национальная спутниковая компания»). Проект пресл

«Старбор» заменил систему управления складом на Columbus WMS Консалтинговая компания Columbus автоматизировала склад компании «Старбор», российского импортера и дистрибьютора алкогольной продукции. Внедрение новой системы управления заняло около двух месяцев, сообщили CNews в <

Yota Devices запустила облачную CRM-систему вместе с Columbus Компания Yota Devices запустила облачное решение Microsoft Dynamics CRM Online в целях повышения эффективности продаж. Партнером проекта стала консалтинговая компания Columbus, реализовавшая комплекс услуг по настройке и запуску новой CRM-системы. Комплексное решение «CRM за 2 недели» от Columbus подразумевает внедрение и настройку стандартного функци