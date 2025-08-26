Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Школа анализа данных Яндекса — бесплатная двухгодичная программа для тех, кто хочет стать топ-специалистом в области data science или архитектором систем хранения и обработки больших данных. Выпускники ШАДа работают в крупнейших IT-компаниях и занимаются научными исследованиями. С 2007 года мы выпустили 1,2 тыс. специалистов.
СОБЫТИЯ
|26.08.2025
|
Yandex B2B Tech и ШАД помогут повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных
Yandex B2B Tech, студенты Школы анализа данных (ШАД) и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрическог
|29.04.2025
|
Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования»
дников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Для Южного федераль
|25.04.2025
|
Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования»
ников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Механико-математиче
|31.03.2025
|
Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах
ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического инстит
|18.07.2024
|
Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования»
каждым годом расширяться», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». В июне 2024 г. «Яндекс Образование» объявило, что с осени 2024 г. запускает программы, а также универсальные
|30.05.2024
|
СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование»
«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
|29.05.2024
|
«Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах
«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
|29.05.2024
|
«Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах
«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
|02.04.2024
|
«Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ
х «Яндекса». В 2024 г. Школа планирует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых пост
|06.12.2023
|
«Яндекс» открыл в Санкт-Петербурге пространство Школы анализа данных
В Санкт-Петербурге открылось пространство «Школы анализа данных» (ШАД). Это вторая в стране площадка ШАДа, которая станет центром подгот
|23.10.2023
|
Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей
Yandex Cloud при поддержке Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких живот
|27.06.2022
|
Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса»
«Академия Яндекса» впервые проведет открытый лекторий. В его основе — программа традиционных л
|30.08.2021
|
Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году
и этого года осенью на первые курсы зачислят более 1 тыс. студентов. Новый учебный год начнется и в школе анализа данных «Яндекса». В 2021–2022 гг. в ней будут учиться более 400 человек. Програ
|23.08.2021
|
«Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных
ледователями машинного обучения в ведущих IT-компаниях и лабораториях. Программа вдохновлена опытом Школы анализа данных «Яндекса» (ШАД). Совместная учебная программа по data science и машинном
|28.06.2021
|
Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году
в. Студенты и выпускники, которые хотят изучать анализ данных на более глубоком уровне, поступают в ШАД — Школу анализа данных «Яндекса». Концепция школы сочетает в себе опору на фундаментальны
|27.04.2021
|
«Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных
та. Партнером обновленной программы стала Школа анализа данных «Яндекса». Программа объединит курсы Школы анализа данных «Яндекса» по машинному обучению, алгоритмам и структуре данных, компьюте
|17.07.2018
|
«Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов
«Яндекс» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов (ШРИ). Это второй набор в 2018 г. Первая Школа разработки интерф
|10.04.2018
|
«Яндекс» объявил новый набор в Школу мобильной разработки
«Яндекс» объявил о новом наборе в бесплатную летнюю Школу мобильной разработки. Школа будет работать в московском офисе компании и в этом году будет посвящена созданию приложений для Android. Преподаватели ШМР — программисты «Яндекса»: они расс
|23.01.2018
|
«Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле
договоренности о сотрудничестве с Тель-Авивским университетом (ТАУ). Осенью в ТАУ откроется филиал Школы анализа данных. Благодаря этому образовательные программы «Яндекса» по машинному обучен
|18.12.2017
|
«Яндекс» набирает начинающих разработчиков в «Школу разработки интерфейсов»
Компания «Яндекс» открыла новый набор в проект «Школа разработки интерфейсов» (ШРИ), который объединяет начинающих разработчиков и всех тех,
|07.04.2017
|
«Яндекс» открыл новый набор в Школу анализа данных
Компания «Яндекс» приглашает в Школу анализа данных. ШАД рассчитана на студентов и выпускников технических вузов, которые хотят получить дополните
|12.02.2016
|13.01.2015
|
Школа анализа данных присоединилась к LHCb
анные эксперимента и находить в них закономерности, которые нельзя выявить другими методами. Помимо школы анализа данных, в коллаборацию входит более 60 научных организаций со всего мира, в том
|16.04.2014
|
«Яндекс» открывает набор на несколько академических программ
з них остались работать в «Яндексе», кто-то ушел в науку или другие компании. Школа анализа данных (ШАД) — это двухгодичные вечерние курсы для студентов и выпускников, где готовят специалистов
|05.12.2013
|12.10.2012
|04.12.2002
|19.09.2000
|18.08.2000
|31.07.2000
