Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки

Yandex B2B Tech и ШАД помогут повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных Yandex B2B Tech, студенты Школы анализа данных (ШАД) и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрическог

Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования» дников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Для Южного федераль

Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» ников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Механико-математиче

Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического инстит

Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» каждым годом расширяться», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». В июне 2024 г. «Яндекс Образование» объявило, что с осени 2024 г. запускает программы, а также универсальные

СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» «Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков

«Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах «Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков

«Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах «Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков

«Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ х «Яндекса». В 2024 г. Школа планирует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых пост

«Яндекс» открыл в Санкт-Петербурге пространство Школы анализа данных В Санкт-Петербурге открылось пространство «Школы анализа данных» (ШАД). Это вторая в стране площадка ШАДа, которая станет центром подгот

Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей Yandex Cloud при поддержке Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких живот

Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса» «Академия Яндекса» впервые проведет открытый лекторий. В его основе — программа традиционных л

Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году и этого года осенью на первые курсы зачислят более 1 тыс. студентов. Новый учебный год начнется и в школе анализа данных «Яндекса». В 2021–2022 гг. в ней будут учиться более 400 человек. Програ

«Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных ледователями машинного обучения в ведущих IT-компаниях и лабораториях. Программа вдохновлена опытом Школы анализа данных «Яндекса» (ШАД). Совместная учебная программа по data science и машинном

Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году в. Студенты и выпускники, которые хотят изучать анализ данных на более глубоком уровне, поступают в ШАД — Школу анализа данных «Яндекса». Концепция школы сочетает в себе опору на фундаментальны

«Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных та. Партнером обновленной программы стала Школа анализа данных «Яндекса». Программа объединит курсы Школы анализа данных «Яндекса» по машинному обучению, алгоритмам и структуре данных, компьюте

«Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов «Яндекс» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов (ШРИ). Это второй набор в 2018 г. Первая Школа разработки интерф

«Яндекс» объявил новый набор в Школу мобильной разработки «Яндекс» объявил о новом наборе в бесплатную летнюю Школу мобильной разработки. Школа будет работать в московском офисе компании и в этом году будет посвящена созданию приложений для Android. Преподаватели ШМР — программисты «Яндекса»: они расс

«Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле договоренности о сотрудничестве с Тель-Авивским университетом (ТАУ). Осенью в ТАУ откроется филиал Школы анализа данных. Благодаря этому образовательные программы «Яндекса» по машинному обучен

«Яндекс» набирает начинающих разработчиков в «Школу разработки интерфейсов» Компания «Яндекс» открыла новый набор в проект «Школа разработки интерфейсов» (ШРИ), который объединяет начинающих разработчиков и всех тех,

«Яндекс» открыл новый набор в Школу анализа данных Компания «Яндекс» приглашает в Школу анализа данных. ШАД рассчитана на студентов и выпускников технических вузов, которые хотят получить дополните

Школа анализа данных присоединилась к LHCb анные эксперимента и находить в них закономерности, которые нельзя выявить другими методами. Помимо школы анализа данных, в коллаборацию входит более 60 научных организаций со всего мира, в том