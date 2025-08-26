Разделы

Яндекс.Академия Яндекс.Образование ШАД Школа анализа данных Школа разработки интерфейсов Школа мобильной разработки Школа бэкенд-разработки

Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки

Школа анализа данных Яндекса — бесплатная двухгодичная программа для тех, кто хочет стать топ-специалистом в области data science или архитектором систем хранения и обработки больших данных. Выпускники ШАДа работают в крупнейших IT-компаниях и занимаются научными исследованиями. С 2007 года мы выпустили 1,2 тыс. специалистов.

СОБЫТИЯ


26.08.2025 Yandex B2B Tech и ШАД помогут повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных

Yandex B2B Tech, студенты Школы анализа данных (ШАД) и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрическог
29.04.2025 Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования»

дников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Для Южного федераль
25.04.2025 Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования»

ников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой. «Механико-математиче
31.03.2025 Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах

ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического инстит
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования»

каждым годом расширяться», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования». В июне 2024 г. «Яндекс Образование» объявило, что с осени 2024 г. запускает программы, а также универсальные

30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование»

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков
02.04.2024 «Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ

х «Яндекса». В 2024 г. Школа планирует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых пост
06.12.2023 «Яндекс» открыл в Санкт-Петербурге пространство Школы анализа данных

В Санкт-Петербурге открылось пространство «Школы анализа данных» (ШАД). Это вторая в стране площадка ШАДа, которая станет центром подгот
23.10.2023 Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей

Yandex Cloud при поддержке Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких живот
27.06.2022 Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса»

«Академия Яндекса» впервые проведет открытый лекторий. В его основе — программа традиционных л
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году

и этого года осенью на первые курсы зачислят более 1 тыс. студентов. Новый учебный год начнется и в школе анализа данных «Яндекса». В 2021–2022 гг. в ней будут учиться более 400 человек. Програ
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных

ледователями машинного обучения в ведущих IT-компаниях и лабораториях. Программа вдохновлена опытом Школы анализа данных «Яндекса» (ШАД). Совместная учебная программа по data science и машинном
28.06.2021 Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году

в. Студенты и выпускники, которые хотят изучать анализ данных на более глубоком уровне, поступают в ШАД — Школу анализа данных «Яндекса». Концепция школы сочетает в себе опору на фундаментальны
27.04.2021 «Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных

та. Партнером обновленной программы стала Школа анализа данных «Яндекса». Программа объединит курсы Школы анализа данных «Яндекса» по машинному обучению, алгоритмам и структуре данных, компьюте
17.07.2018 «Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов

«Яндекс» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов (ШРИ). Это второй набор в 2018 г. Первая Школа разработки интерф
10.04.2018 «Яндекс» объявил новый набор в Школу мобильной разработки

«Яндекс» объявил о новом наборе в бесплатную летнюю Школу мобильной разработки. Школа будет работать в московском офисе компании и в этом году будет посвящена созданию приложений для Android.  Преподаватели ШМР — программисты «Яндекса»: они расс
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле

договоренности о сотрудничестве с Тель-Авивским университетом (ТАУ). Осенью в ТАУ откроется филиал Школы анализа данных. Благодаря этому образовательные программы «Яндекса» по машинному обучен
18.12.2017 «Яндекс» набирает начинающих разработчиков в «Школу разработки интерфейсов»

Компания «Яндекс» открыла новый набор в проект «Школа разработки интерфейсов» (ШРИ), который объединяет начинающих разработчиков и всех тех,

07.04.2017 «Яндекс» открыл новый набор в Школу анализа данных

Компания «Яндекс» приглашает в Школу анализа данных. ШАД рассчитана на студентов и выпускников технических вузов, которые хотят получить дополните
12.02.2016 Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций
13.01.2015 Школа анализа данных присоединилась к LHCb

анные эксперимента и находить в них закономерности, которые нельзя выявить другими методами. Помимо школы анализа данных, в коллаборацию входит более 60 научных организаций со всего мира, в том
16.04.2014 «Яндекс» открывает набор на несколько академических программ

з них остались работать в «Яндексе», кто-то ушел в науку или другие компании. Школа анализа данных (ШАД) — это двухгодичные вечерние курсы для студентов и выпускников, где готовят специалистов

05.12.2013 Шри-Ланка создаст национальную ГИС
12.10.2012 Денежные переводы Unistream стартовали в отделениях банка SeylanBank в Шри-Ланке
04.12.2002 Правительство Шри-Ланки продаст только 12% акций Sri Lanka Telecom
19.09.2000 Avaya Asia Pacific вышла на рынок коммуникаций Шри Ланки и Брунея
18.08.2000 Telekom Malaysia начала предоставлять WAP-услуги впервые в Шри Ланке
31.07.2000 В Шри Ланке открыта первая оптоволоконная сеть

Публикаций - 118, упоминаний - 224

