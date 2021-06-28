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Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году

Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 г. Образовательные проекты компании помогают людям найти свой путь в ИТ и выпускают сильных специалистов для цифровой экономики.

«Академия Яндекса» помогает школьникам и студентам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные ИТ-профессии по программам, разработанным экспертами компании. Академия объединяет несколько образовательных проектов. В «Яндекс.лицее» ученики 8–10 классов изучают основы промышленного программирования. Абитуриенты со всей страны, которые уже определились с направлением и хотят развиваться в сфере ИТ, могут поступить на совместные программы «Яндекса» с вузами. В Школу анализа данных идут, чтобы стать специалистами мирового уровня в области data science.

Первая ступень обучения — «Яндекс.лицей». В 2021 г. его окончили более 2000 человек. За два года обучения лицеисты получают навыки junior-разработчиков: этих знаний достаточно, чтобы создавать свои первые проекты уже в школе. Среди них — собственные платформы для проведения соревнований и проверочных работ в школах и вузах, веб-игры, электронные журналы и различные приложения от сервиса поиска книг до обучающих игр для детей. Многие из выпускников в дальнейшем поступают в ведущие технические вузы. Сейчас по программам «Яндекс.лицея» учатся на 372 площадках в 169 городах России и Казахстана.

Следующий шаг в образовательной траектории ИТ-специалистов — совместные программы «Яндекса» и ведущих российских университетов. Развивая сотрудничество с вузами, «Яндекс» делится экспертизой и открывает новые возможности для студентов и преподавателей в разных регионах страны. В этом году совместные программы окончили 477 студентов. Осенью зачислят более 1000 абитуриентов.

Студенты и выпускники, которые хотят изучать анализ данных на более глубоком уровне, поступают в ШАД — Школу анализа данных «Яндекса». Концепция школы сочетает в себе опору на фундаментальные основы математики и высокую практикоориентированность. В этом году школа выпустила 133 специалиста в области data science. Всего с 2007 г. ШАД окончили более 1000 студентов. Треть выпускников, прошедших двухлетнюю программу, работали или продолжают работать в «Яндексе», остальные — в крупнейших ИТ-компаниях (Facebook, Microsoft, Google, Apple) и ведущих научных центрах. Выпускники занимаются развитием компьютерного зрения, внедряют машинное обучение в финтех-компаниях, разрабатывают решения в области биотехнологий, а также руководят исследованиями и запускают собственные стартапы.

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