Арестован сын крупного господрядчика. Он втихаря похитил десятки миллионов долларов у американских судебных приставов и скрылся на крошечном острове

Задержан сын одного из подрядчиков американского правительства. Его обвиняют в краже почти $50 млн в криптовалюте у Службы маршаллов США – своего рода американских судебных приставов. Арест произвели агенты ФБР при помощи французских жандармов на небольшом острове Сен-Мартен. Если бы он находился немного южнее, просить о помощи пришлось бы полицию Нидерландов.

Украл, скрылся – в тюрьму

Агенты ФБР провели арест Джона Дагиты (John Daghita), подозреваемого в краже $46 млн у американской Службы маршалов США (United States Marshals Service, USMS), которая является в некотором роде аналогом российской Федеральной службы судебных приставов. Как пишет портал Bleeping Computer, деньги были украдены с криптовалюте, однако пока неясно, откуда у государственной организации такая сумма в виртуальных, не существующих в физическом мире деньгах.

Что примечательно, Дагита был арестован вовсе не в США, а на крошечном острове Сен-Мартен площадью всего 87 кв. км. Помощь в его поимке агентам ФБР оказывали сотрудники элитной французской Группы быстрого реагирования Национальной жандармерии.

Это говорит о том, что Дагита, с зашкаливающей степенью вероятности, скрывался где-то в серверной части острова, потому что его территория поделена между Францией и Нидерландами. Северная часть острова – заморская община Франции Сен-Мартен площадью 53 кв. км., тогда как на юге расположено занимающее оставшиеся 34 кв. км самоуправляемое государство со значительной автономией Синт-Мартен Королевства Нидерландов.

У каждого сына есть отец

Джон Дагита, пользующийся в интернете псевдоним Lick, известен в первую очередь тем, что является сыном Дина Дагиты (Dean Daghita). Это президент и генеральный директор компании Command Services & Support (CMDSS) со штаб-квартирой в Вирджинии (США).

Фото: Фотобанк Pixabay Приговор Дагите пока не вынесли

Основанная в 2011 г. эта фирма предоставляет услуги в секторах обороны и правосудия в частности, она предлагает своим клиентам различные стратегии управления проектами, а также оказывает им разного рода технологические услуги, включая администрирование систем и сетей.

CMDSS числится в списке государственных подрядчиков США и напрямую связана со Службой маршалов США. Как пишет Bleeping Compurer, с октября 2024 г. ее специалисты помогают Службе управлять конфискованными цифровыми активами и утилизировать их.

Нал или безнал

Судя по всему, Джон Дагита владел не только криптовалютой – наличные деньги у него тоже водились, притом нельзя исключать, что в относительно крупном количестве. Судя по снимкам, сделанным во время его ареста и затем утекшим в Сеть, при нем было найдено неустановленное количество 100-долларовых банкнот, рассортированных по довольно толстым пачкам.

Вместе с этими деньгами агенты ФБР и французские жандармы изъяли у Дагиты несколько жестких дисков и ключей доступа.

Закоренелый киберпреступник

Bleeping Computer пишет, что часть изъятых у Дагиты вещей и денег удалось связать с фееричным по своим объемам взломом криптовалютной биржи Bitfinex, случившемся в 2016 г. Это в целом было одно из крупнейших ограблений криптобирж в истории человечества – воры тогда унесли с собой 120 тыс. биткоинов. На момент выхода материала один биткоин стоил около $70,2 тыс. или примерно 5,49 млн руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2026 г.

Специалист по расследованию блокчейн-преступлений ZachXBT публично раскрыл это дело в конце января 2026 г., опубликовав анализ, который отследил перемещения средств на сумму $23 миллиона долларов, связанных с USMS, по адресам, которые он связал с Дагитой.

ZachXBT обнаружил, что Дагита непреднамеренно раскрыл свою личность во время спора с другим злоумышленником, известным как Дритан Капплани-младший (Dritan Kapplani Jr.) в частном чате Telegram, где он продемонстрировал способность перемещать крупные суммы между двумя криптокошельками в режиме реального времени.

Дальнейший анализ блокчейна позволил ZachXBT связать эти кошельки с активами, конфискованными правительством в результате взлома Bitfinex. После того, как следователь сообщил о своих находках властям, Дагита, как сообщается, неоднократно дразнил его в Telegram, отправляя небольшие суммы якобы украденных средств (тактика, известная как «пылевая атака» (dust attack) на публичный адрес кошелька ZachXBT.

«В конце января 2026 г. я разоблачил, как Джон украл у правительства США более $46 млн в конфискованных криптоактивах, злоупотребив доступом к CMDSS, компании своего отца, которая имела контракт с USMS», – заявил ZachXBT после ареста Дагиты.