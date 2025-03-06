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Bitfinex криптовалютная биржа
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|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
|РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
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