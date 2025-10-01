«Королева краденых биткоинов», укравшая криптовалюту на $7,3 млрд

Мошенница, которая выманила у более чем сотни тысяч граждан КНР, средства, перевела их в биткоины и скрылась, признала себя виновной в лондонском суде.

Сколько стоит доверие

47-летняя Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), которая выманила у 130 тысяч инвесторов в Китае средства, перевела их в биткоины и сбежала из КНР, предстала перед судом в Великобритании и признала себя виновной. Этому предшествовало длительное международное расследование, по итогам которого полиция Великобритании конфисковала 61 тысячу биткоинов. На данный момент стоимость этих активов составляет около 5,5 млрд фунтов стерлингов или $7,3 млрд.

Мошенница обещала инвесторам возвращение их вкладов с 100-300% прибылью. С помощью этой схемы она смогла между 2014 и 2017 гг. собрать в общей сложности 40 млрд юаней. Чжиминь Цянь активно пропагандировала вложения в криптовалюты, благодаря чему получила прозвище «королева биткоина».

В 2017 г., однако, её схема пошла трещинами, и она сконвертировала все накопленные средства в криптовалюты и сбежала из КНР в Великобританию.

Kanchanara / Unsplash В лондонском суде признала себя виновной мошенница , выманившая у более чем сотни тысяч граждан КНР $7,3 млрд или 61000 биткоинов

В 2018 г. полиция Лондона получила информацию о том, что некие криптовалютные активы, считавшиеся крадеными, пришли в движение. Началось дознание, которое в итоге вывело следователей на Чжиминь.

Сама мошенница пыталась отмыть средства через приобретение недвижимости. В этом ей помогала некая Цзянь Вэнь (Jian Wen), которую арестовали первой - в 2018 г.

После чего началось многолетние расследование, которое потребовало сбор улик во множестве разных юрисдикций - и сотрудничества с полицейскими органами КНР.

Вэнь позднее приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за соучастие в преступной схеме.

Мошенники действуют всегда одинаково

Приговор Чжиминь ещё не вынесен. В любом случае, её ждёт длительный срок, поскольку она обвиняется - и признала себя виновной - в получении и владении собственностью, полученной незаконным путём, то есть, отмывании денег. Соответствующее законодательство Великобритании предусматривает до 14 лет тюремного заключения, в зависимости от масштабов. А масштабы огромны.

«Остаётся выяснить, как сложится дальнейшая судьба этих активов. По идее, они должны быть распределены среди тех, кто пострадал от действий мошенницы, - считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - В целом криптовалютные мошенники, как и любые другие, онлайн и оффлайн, действуют всегда примерно одинаково: эксплуатируют модную тематику, обещают огромные барыши в обмен на инвестиции - и скрываются в тумане. Именно обещания огромных процентов и являются ключевым признаком недобросовестности, и поддаваться на них не стоит ни в коем случае».

Конфискация 61 тыс. биткоинов не является самым крупным в истории «уловом» правоохранителей, если исходить из количества, а не стоимости криптовалюты. Крупнейшим в этом отношении является перехват в 2022 году 94 тысяч биткоинов, выведенных злоумышленниками после взлома криптобиржи Bitfinex. Тогда криптоактивы конфисковало министерство юстиции США.

Однако на тот момент эти 94 тысячи стоили около $3,6 млрд.

К настоящему моменту биткоин стоит намного больше, так что в переводе на обычные деньги, конфискация 61 тысяч биткоинов действительно оказывается рекордным.