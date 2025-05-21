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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174967
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Медведев Андрей


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 В малом поселке на берегу Байкала появилась связь «МегаФона» 1
29.05.2023 Softline провела интеграцию SOC Infosecurity «МС банк Рус» 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
24.12.2010 МВД подтвердило факт проверки в «Ланите» 1
18.02.2010 ТД «Электроизделия» внедряет Microsoft Dynamics CRM с помощью «АНД Проджект» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Медведев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4016 3
Softline - Polymatica - Полиматика 178 3
Luxms 86 3
ITERBI - Айтерби 14 3
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 3
АТК Консультационная группа 53 2
Microsoft Corporation 24841 1
Apple Inc 12259 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Nginx - Энджайникс 174 1
Teradata - Терадата 215 1
Qlik - QlikTech 160 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 1
Ланит - Лантер 36 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Broadcom - VMware - Greenplum 109 1
Ланит - diHouse - Дихаус 208 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 156 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Softline - Софтлайн 2967 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
МегаФон 9252 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Аэроклуб 21 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 565 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6842 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2225 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5288 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1171 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5552 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 851 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 101 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4505 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 453 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 364 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 31 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 296 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 528 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Qlik Qlikview 117 1
Qlik Sense 42 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 73 1
Luxms BI 82 1
Lua - язык программирования 57 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1330 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Громов Владимир 14 3
Сотниченко Сергей 5 3
Предтеченский Петр 18 3
Раевский Роман 15 3
Наумов Сергей 29 3
Розанов Максим 6 3
Селиванов Максим 27 2
Карасев Павел 19 2
Леушев Андрей 73 2
Краснопольский Андрей 10 2
Воронов Александр 9 2
Кастильо Игорь 24 1
Колчин Вячеслав 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Большаков Георгий 1 1
Арбузов Максим 1 1
Пилипчук Андрей 3 1
Благовещенский Павел 3 1
Никульшин Андрей 2 1
Володичев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
Европа 24371 1
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 22 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1767 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3564 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4773 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 17 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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