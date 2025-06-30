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Жителям Черемхова добавили скоростей

Более быстрый мобильный интернет получили абоненты «МегаФона» в Черемхове. Инженеры оператора провели модернизацию базовой станции и включили дополнительный слой LTE, разогнав скорости загрузки до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Черемхово – шестой по величине город Иркутской области и крупный угледобывающий центр, где проживают более 50 тыс. человек. Каждый месяц абоненты «МегаФона» суммарно загружают объем интернет-трафика равный более 1,2 млрд страниц документов или порядка 100 тыс. фильмов в высоком разрешении.

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Для снижения нагрузки на оборудование, обеспечения хорошего качества соединения и повышения скорости интернета специалисты оператора обновили сеть. На одной из базовых станций они перевели частоты в современный стандарт и добавили дополнительный слой 4G. Теперь скорость передачи данных на модернизированном оборудовании достигает 50 Мбит/с. В среднем горожанам доступны стабильные скорости 20-30 Мбит/с.

«Цифровое развитие городов стоит в таком же приоритете, как и совершенствование сети в селах, деревнях, поселках. Местные жители получают еще больше возможностей заниматься дистанционным образованием, работать онлайн, обустраивать дома полезными гаджетами, у которых есть выход в интернет, пользоваться Госуслугами и банковскими приложениями без зависаний. В Черемхове же мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру: строим новые базовые станции и модернизируем существующие», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.

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