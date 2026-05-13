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Россия СФО Иркутская область Черемховский район Черемхово

Россия - СФО - Иркутская область - Черемховский район - Черемхово

СОБЫТИЯ


13.05.2026 МТС запустила отечественные базовые станции LTE в 15 районах Приангарья 1
03.02.2026 Сеть МТС появилась еще в одной малонаселенной деревне Приангарья 1
11.11.2025 Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат» 1
20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
08.10.2025 «МегаФон» запустил мобильный интернет в 11 населенных пунктах Приангарья 1
30.06.2025 Жителям Черемхова добавили скоростей 2
21.03.2025 Отечественные базовые станции запустили на сети МТС еще в шести населенных пунктах Приангарья 1
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье 1
24.12.2024 МТС запускает в Иркутской области первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
24.11.2023 Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина 1
16.10.2023 МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье 1
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов 1
10.08.2023 МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов» 1
31.01.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья 1
08.09.2016 Tele2 развернула мобильную сеть стандарта 4G в Иркутской области 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
27.05.2016 Интернет-трафик в сети «Мегафон» в Иркутской области вырос более чем на 350% за три года 1
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
07.10.2011 «Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
13.11.2006 "МегаФон" запустил сети в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО 1
20.08.2004 "Сибирьтелеком" увеличит номерную емкость в Иркутской области 1
05.06.2003 "Байкалвестком" с начала года увеличил число абонентов на 58% 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 11
МегаФон 10828 7
МТС - Иртея 151 4
Ростелеком 10986 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 286 2
Huawei 4689 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Bitriver - Битривер 24 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2973 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Белореченское СХАО 6 1
Инфраструктура Сибири 2 1
GBIG Holdings - ГБИГ Холдингс 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Почта России ПАО 2380 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
En+ Group - Эн+ ГК 38 1
Александровский Банк 26 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 16 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9593 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4488 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1765 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 4
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 25 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 4
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6279 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10054 2
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