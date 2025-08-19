Обновление телеком-инфраструктуры в Иркутском районе: 4G становится доступнее

Жители Иркутского района получили возможность пользоваться улучшенной мобильной связью и более быстрым и стабильным интернетом. «МегаФон» завершил модернизацию более 10 телеком-станций в населенных пунктах района и вблизи Байкальского тракта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В обновленную зону покрытия сети четвертого поколения вошли Маркова, Дзержинск, Грановщина, Новая Разводная, Новогрудинина, Талька, Пивовариха, Куда и два участка Байкальского тракта недалеко от Молодежного и Лебединки. На всех объектах специалисты включили дополнительный высокочастотный слой 4G, который увеличил скорости загрузки и емкость сети, чтобы большее количество устройств могли одновременно подключаться к сигналу.

«Чтобы местные жители могли пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, «МегаФон» регулярно модернизирует телеком-инфраструктуру. За последнее время мы укрепили сеть в Иркутском районе, проведя мероприятия в восьми населенных пунктах и одной из самых главных дорог региона – Байкальском тракте. В результате наши клиенты в небольших населенных пунктах получили качество связи наравне с крупными городами региона», – отметил Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области.

Теперь абоненты могут звонить по видеосвязи без искажения звука и картинки, быстро загружать «тяжелые» файлы, оформлять онлайн-заказы через смартфон, в удобное время получать госуслуги и оплачивать счета, пользоваться цифровыми сервисами и стриминговыми платформами.

Ранее в Иркутском районе специалисты «МегаФона» расширили зону покрытия сети, построив две новые базовые станции в деревне Ревякина и дачном товариществе Жемчужина. Кроме того, активные мероприятия прошли в самом Иркутске, где оператор модернизировал более 80 объектов связи.