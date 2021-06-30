Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижегородская область
Дзержинск
Публикаций - 68, упоминаний - 77
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Иванов Михаил 65 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Васильев Евгений 102 1
|Кореш Виктор 76 1
|Приданцев Сергей 110 1
|Фролова Светлана 41 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Кучин Сергей 22 1
|Теверовский Александр 12 1
|Акопьян Артур 15 1
|Баранова Елена 3 1
|Самошкина Диана 28 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Попов Александр 27 1
|Слизень Виталий 183 1
|Орловский Виктор 234 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Солодухин Константин 101 1
|Иванов Алексей 78 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Рейман Леонид 645 1
|Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
|Зимин Игорь 11 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Эмдин Сергей 67 1
|AC&M Consulting 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858285, в очереди разбора - 761464.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858285, в очереди разбора - 761464.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru