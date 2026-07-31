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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Нижегородская область Дзержинск

Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск

Александр Фролов «Дзержинск. Улица Терешковой», 1966 Александр Фролов «Дзержинск. Улица Терешковой», 1966
Александр Фролов «Дзержинск. Улица Терешковой», 1966

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане 1
02.06.2026 PT NGFW защищает распределенную инфраструктуру Synergetic 1
12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга 1
29.12.2025 В преддверии новогодних каникул МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Нижегородской области 2
16.12.2025 «МегаФон» улучшает цифровой ландшафт в Иркутском районе 1
16.10.2025 «МегаФон»: цифровизация идет с севера – малые города Нижегородской области «умнеют» быстрее других 1
19.09.2025 МТС на треть ускорила мобильный интернет в районе «Фортуны» 1
19.08.2025 Обновление телеком-инфраструктуры в Иркутском районе: 4G становится доступнее 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
11.08.2025 «Яндекс Такси» поможет водителям оставаться в сервисе при нестабильном интернете 1
03.07.2025 МТС добавила скорости LTE в Глазково 1
10.06.2025 МТС к летнему сезону добавила скорости LTE в Солнечном 1
29.04.2025 МТС добавила скорости LTE в микрорайоне Первомайский 1
15.04.2025 МТС добавила скорости LTE в Дзержинске 1
17.03.2025 «Магнит Маркет» запускает кросс-докинг на базе РЦ «Магнита» 1
03.03.2025 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в распределительных центрах «Магнита» 1
19.02.2025 Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области 1
24.01.2025 МТС «накрыла» Дзержинск сетью гигабитного домашнего интернета 1
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 1
08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза 1
07.05.2024 К началу навигации «МегаФон» прокачал мобильный интернет у Речного вокзала 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
02.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет в месте проведения Чемпионата России по мотокроссу 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
27.10.2021 Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1

Публикаций - 105, упоминаний - 110

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
МегаФон 10742 16
Ростелеком 10948 11
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
9594 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 3
МТС - МТТ Старт Телеком 83 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - НПО Видис 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Марк ТВ 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 4 3
1С:Франчайзи-НН 6 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
МегаФон Центральный филиал 92 3
Совзонд - Sovzond 123 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Сенди инфо 3 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Эста Телеком 2 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Телекомпания ТВ-Майдан 2 2
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Связьинформ 88 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 2
IL Патио - Эль Патио 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Белый Ветер 365 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
Омнибэнд Групп 22 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
NGI Fund 36 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Арзамасские электросети - Арзамасские районные электросети 1 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Сладкая жизнь ГК 13 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 1
Жар-Птица ТРЦ 1 1
Омский завод литьевых пластмасс 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 25
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
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Apple iPhone 6 4861 3
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
NCR RealPOS 50 2
Ростелеком - Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 28 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Apple Pay 519 2
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
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Mandriva Linux 87 1
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ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
МТС Premium 56 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
TopLog WMS - TopLog YMS 21 1
Transas - Транс-Форс 15 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
МТС ID - МТС ID KYC 74 1
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Dell PowerConnect 14 1
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Михайлов Алексей 115 2
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Полянский Сергей 1 1
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Бинковский Евгений 2 1
Бухвалов Николай 2 1
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