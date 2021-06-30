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Россия
ПФО
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Дзержинск

Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск


30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 2
16.03.2016 Thyssenkrupp Industrial Solutions в России оптимизировала управление проектами на базе «1С:Предприятия 8» 1
13.11.2015 «Сладкая жизнь» ускорила сборку заказов с внедрением системы управления складом TopLog WMS 2
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области 2
14.07.2015 «Ростелеком» в Нижегородской области перевел банкоматы Сбербанка на проводные линии связи 1
09.06.2015 «Ростелеком» предоставил комплекс услуг связи перинатальному центру в Дзержинске 1
26.05.2015 «Ростелеком» завершил первый этап модернизации корпоративной сети «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
18.03.2015 МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
13.10.2014 Как ГИС помогают строить города 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
21.07.2014 Нижегородцы могут оформить универсальные электронные карты в офисах «Сбербанка» 1
11.07.2014 «Центр оперативной печати» модернизировал парк оборудования за счет установки ЦПМ от Xerox 1
14.05.2014 Вышли 2 номера журнала «Геоматика» за 2014 г. 1
19.09.2013 «МДМ Банк» запустил карту самоинкассации для СМБ 1
04.09.2013 Система Contact и «Белгазпромбанк» расширили сотрудничество 1
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 1
15.03.2013 «Ростелеком» построил 56-километровую ВОЛС в Красноярском крае 1
13.07.2012 Опубликован список городов, в которых до конца года будет запущена сеть LTE 1
15.06.2012 «Билайн» запустил новые пакетные предложения для пользователей домашнего интернета и ТВ 1
24.04.2012 «Билайн» обновляет линейку тарифных планов домашнего интернета 1
29.02.2012 «Старт Телеком» начал тестирование услуг ШПД в Поволжском регионе 2

Публикаций - 68, упоминаний - 77

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 5
Комстар Регионы 89 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 3
Yandex - Яндекс 4236 3
МегаФон Центральный филиал 62 3
МТТ Старт Телеком 57 2
Астор 86 2
Совзонд - Sovzond 67 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
4295 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 544 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 1
Bentley Systems 45 1
Transas - Транзас ГК 105 1
EFI - Electronics for Imaging 27 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 86 1
AudioCodes 25 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 72 1
Yota - Скартел 623 1
Шахты 42 1
Белый Ветер Цифровой 132 1
Ростелеком НСС 53 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Рустелеком ТК 255 1
Nokia Networks 57 1
Скай Линк - Skylink 710 1
АйТи 825 1
1С-Рарус 572 1
Xerox 582 1
Softline - Софтлайн 1564 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Microsoft Corporation 13274 1
ВолгаТелеком 328 1
Синтерра - Synterra 695 1
Яндекс.Еда 93 2
Uber Russia 3 2
Uber 258 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Uber Technologies 259 2
Qiwi 783 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
РусславБанк - РСБ 147 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 52 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
МДМ Банк 151 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Этажи 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
РКС - Российские космические системы 102 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 103 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Евросеть 1136 1
Связной ГК 969 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 1
Яндекс.Такси 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Правительство РФ 2279 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 140 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
3G - Стандарт мобильной связи 4037 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 3
LTE-смартфон 138 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 37 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 171 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 171 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
Безопасный город 355 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 213 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 248 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple iOS 5751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2205 2
Apple Pay 386 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
Google Android 10774 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 1
МТТ YouMagic 33 1
Apple iPhone 6 547 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Microsoft Lync 272 1
1С:Розница 55 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 19 1
ICQ 588 1
Microsoft Skype 1657 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 514 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 1
Kaspersky Internet Security 309 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 90 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
1С:Бухгалтерия 436 1
Яндекс Go 50 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Бобиков Дмитрий 14 3
Иванов Михаил 65 2
Чернышов Михаил 32 2
Васильев Евгений 102 1
Кореш Виктор 76 1
Приданцев Сергей 110 1
Фролова Светлана 41 1
Билялетдинов Марат 2 1
Кучин Сергей 22 1
Теверовский Александр 12 1
Акопьян Артур 15 1
Баранова Елена 3 1
Самошкина Диана 28 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Попов Александр 27 1
Слизень Виталий 183 1
Орловский Виктор 234 1
Брюквин Юрий 253 1
Жижикин Игорь 23 1
Проскура Дмитрий 26 1
Солодухин Константин 101 1
Иванов Алексей 78 1
Никифоров Николай 1127 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Рейман Леонид 645 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Зимин Игорь 11 1
Добрынин Владимир 32 1
Абрамов Андрей 23 1
Эмдин Сергей 67 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 45
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 33
Россия - Российская федерация - РФ 63740 27
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 57 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 14
Россия - Кстово 27 14
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 11
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 331 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 101 10
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 590 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 9
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 287 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 481 8
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 8
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 210 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 7
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 233 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 7
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 250 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 423 6
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 259 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 272 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 264 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 6
Россия - ПФО - Казань 1634 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 5
Россия - СФО - Новосибирск 2230 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 210 5
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1334 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 221 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 2
Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
AC&M Consulting 92 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 445 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858285, в очереди разбора - 761464.
Создано именных указателей - 46783.
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