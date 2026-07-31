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Россия ПФО Нижегородская область Дзержинск
Александр Фролов «Дзержинск. Улица Терешковой», 1966
Александр Фролов «Дзержинск. Улица Терешковой», 1966
СОБЫТИЯ
Публикаций - 105, упоминаний - 110
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куликов Роман 31 6
|Зимин Константин 102 5
|Бобиков Дмитрий 35 3
|Измайлов Константин 17 3
|Белов Андрей 135 3
|Чернышов Михаил 45 2
|Михайлов Алексей 115 2
|Клишин Виталий 16 2
|Иванов Михаил 116 2
|Акопьян Артур 27 1
|Теверовский Александр 12 1
|Кучин Сергей 27 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Фролова Светлана 42 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Кореш Виктор 83 1
|Погребинский Антон 45 1
|Березной Андрей 77 1
|Назаровский Антон 7 1
|Степаненко Антон 17 1
|Носов Константин 21 1
|Володин Андрей 22 1
|Ратников Виктор 21 1
|Власова Светлана 14 1
|Мужиков Николай 7 1
|Медведев Андрей 23 1
|Молотков Михаил 11 1
|Панарин Виктор 1 1
|Кальченко Сергей 4 1
|Полянский Сергей 1 1
|Шитов Дмитрий 1 1
|Таранов Валерий 4 1
|Лебедев Петр 2 1
|Малышев Евгений 6 1
|Насимов Руслан 2 1
|Бинковский Евгений 2 1
|Бухвалов Николай 2 1
|Цыганков Константин 9 1
|Смирнов Артур 2 1
|Углов Олег 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.