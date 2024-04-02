«МегаФон» разогнал интернет в месте проведения Чемпионата России по мотокроссу

Накануне регионального этапа российских соревнований в Дзержинске Нижегородской области скорость мобильного интернета в девайсах абонентов «МегаФона» выросла в среднем на 20-25%. Это стало возможным благодаря рефармингу сети – переводу частот из 2G- и 3G-стандартов в современный стандарт 4G (LTE). Инженеры «МегаФона» активировали дополнительный высокочастотный диапазон на базовых станциях в разных районах второго по величине города региона, где проживают более 200 тыс. человек.

Среди локаций, где дзержинцы могут ощутить более высокие скорости мобильного интернета, – центральная часть города. На улицах Циолковского и Гайдара расположены крупнейший офисный центр, отделения банков, магазины, турагентства, медицинские и оздоровительные центры, кафе, рестораны, а также в районе стадиона «Салют» на улице Комбрига Патоличева. Преобразования коснулись также территории одного из оборонных предприятий, участка промзоны и большого жилого массива в районе улицы Новомосковская, где находятся общеобразовательная и музыкальная школы.

В этом году в Дзержинске пройдет один из этапов Чемпионата России по мотоспорту, который примет на своей территории спортсменов со всей страны.

«Приятно, что в Дзержинске впервые пройдут соревнования такого высокого ранга. Мотогонки – один из самых зрелищных и увлекательных видов спорта. Болельщикам вдвойне приятно будет наблюдать за гонщиками, имея под рукой смартфон со скоростным мобильным интернетом. Это позволит не только в режиме онлайн делиться с друзьями фото и видео, но и вести прямые трансляции, заряжая всех знакомых любовью к одному из самых сложных технических видов спорта и высоким скоростям. Мы не могли обойти вниманием такое событие и работали на опережение. В прошлом году была модернизирована каждая третья базовая станция в Дзержинске. В этом году работы продолжаются», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

По данным независимого исследования международной компании Ookla, в четвертом квартале 2023 г. медианная скорость скачивания у «МегаФона» в Нижнем Новгороде составила 37,34 Мбит/с, что выше показателей конкурентов.