Куликов Роман
Куликов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8847 29
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 3
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
|Flocktory - Флоктори 22 1
|Цифра ГК 2431 1
|Неймарк ИТ-кампус 21 1
|Квантовая долина ИНТЦ 3 1
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
|Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
|Huawei Mate - серия смартфонов 353 1
|Айзен Илья 3 1
|Шалаев Сергей 8 1
|Удовенко Лина 5 1
|Денисов Игорь 4 1
|Ахмадуллина Алена 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.