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Куликов Роман



29.01.2025 «МегаФон» в Нижегородской области возглавил Алексей Михайлов 1
25.11.2024 «МегаФон» улучшил связь для 10 тысяч жителей в Нижегородской области 1
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
23.10.2024 «МегаФон» переводит Кстов на LTE 1
01.10.2024 «МегаФон» улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области 1
19.09.2024 «МегаФон»: золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 1
02.08.2024 «МегаФон» разогнал интернет с Борской стороны канатной дороги в Нижегородской области 1
05.07.2024 «МегаФон» прокачал связь в Выксе 1
20.06.2024 «МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 1
07.05.2024 К началу навигации «МегаФон» прокачал мобильный интернет у Речного вокзала 1
18.04.2024 «МегаФон» прокачал связь для нижегородских дачников и любителей активного отдыха 1
09.04.2024 «МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12 1
02.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет в месте проведения Чемпионата России по мотокроссу 1
01.03.2024 В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
26.01.2024 Интерес нижегородцев к онлайн-шопингу заметно вырос 1
23.01.2024 «МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12 1
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области 1
09.08.2023 802-ой день рождения Нижнего Новгорода пройдет на высоких скоростях 1
18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом 1
10.01.2023 «Мегафон»: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30% 1
06.12.2022 «Мегафон» раздал LTE в популярных туристических локациях вблизи Петрозаводска 1
30.11.2022 «Мегафон» расширил сеть LTE на побережье второго по величине озера в Европе 1
10.11.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета на железнодорожном вокзале Кондопоги 1
26.10.2022 «Мегафон» подготовил сеть к началу сезона зимних подледных погружений на Белом море 1
21.10.2022 «Мегафон» улучшил связь на пути к северному сиянию 1
07.10.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калевале 1
18.08.2022 «Мегафон» обеспечил LTE-сигналом водный путь на остров Кижи 1
12.08.2022 «Мегафон» запустил LTE рядом с одним из крупнейших равнинных водопадов Европы 1
17.02.2014 27 марта в Москве начнет работу выставка-конференция SNCE 2014 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Куликов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 29
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Flocktory - Флоктори 22 1
Цифра ГК 2431 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Квантовая долина ИНТЦ 3 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Нижегородская ярмарка 21 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2913 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 11
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 989 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 9
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1743 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 998 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1480 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 1
Data monetization - Монетизация данных 1627 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3733 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1612 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Huawei Mate - серия смартфонов 353 1
Айзен Илья 3 1
Шалаев Сергей 8 1
Удовенко Лина 5 1
Денисов Игорь 4 1
Ахмадуллина Алена 1 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 20
Россия - РФ - Российская федерация 144512 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 17
Россия - СЗФО - Карелия Республика 676 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 88 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 591 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1956 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 29 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 10 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Калевальский район - Калевала 6 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Европа 21778 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 9 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 9 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 3
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Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1740 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
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Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
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