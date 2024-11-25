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«МегаФон» улучшил связь для 10 тысяч жителей в Нижегородской области

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи в поселке Мулино. Благодаря проведённым работам выросла ёмкость сети и скорость мобильного интернета почти для 10 тыс. жителей Нижегородской области.

Специалисты оператора регулярно анализируют потребление мобильного трафика, используя инструменты больших данных (big data), чтобы спрогнозировать рост нагрузки на сеть. Полученные результаты исследования легли в основу масштабной программы обновления имеющихся объектов связи. На основе выполненных расчётов эксперты определили локации, где необходимо увеличить ёмкость и установить дополнительное оборудование на базовых станциях. Одной из таких территорий и стал поселок Мулино.

Благодаря организованным работам в северной части поселка выросла скорость мобильного интернета – в среднем на 10%. Улучшения в загрузке данных заметили жители улиц Гвардейская и Полигонная. Также увеличилась и ёмкость сети, что позволяет абонентам общаться и передавать файлы даже в период повышенной нагрузки – в вечернее время и праздничные дни.

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телеком

«В Нижегородской области цифровизация стремительно набирает обороты. Объём информации, передаваемый через сеть, ежегодно растёт на 20-25%, причём не только в областном центре, но и в небольших деревнях и сёлах. В этом году мы построили и модернизировали почти 200 телеком-объектов в регионе. Из них около 80 находятся в населённых пунктах отдалённых районов», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

Посёлок Мулино был основан рядом с одноимённой деревней в 30-е годы прошлого века и со временем стал крупнейшим посёлком Володарского округа. На сегодняшний день здесь проживает каждый пятый житель муниципального образования.

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