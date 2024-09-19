«МегаФон»: золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах

С окончанием лета 2024 г. в Нижегородской области заметно вырос интерес к местным санаториям. Об этом свидетельствуют данные по изменению дата‑трафика на сайты региональных здравниц, который в августе 2024 г. увеличился почти на четверть год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» изучили обезличенные данные обращений на порталы санаторно-курортных комплексов Нижегородской области. В последний летний месяц 2024 г. трафик вырос на 23% год к году.

Нижегородцев среди пользователей, интересующихся программами оздоровления организма, оказалось только 57%. Остальные – жители других регионов страны. Чаще всего программы санаторного отдыха в нижегородских здравницах подбирают москвичи и жители Подмосковья. Также курортами региона активно интересуются жители Чувашии, Башкирии, Самарской и Липецкой областей.

В августе и в течение первой недели сентября 2024 г. максимальный дата‑трафик пришелся на интернет‑ресурс многопрофильного санатория «Городецкий». Интерес к сайту санатория им. ВЦСПС за год вырос вдвое. В топ-5 наиболее популярных лечебно-профилактических учреждений вошли санаторий «Зеленый город», находящийся в одноименном курортном поселке, медицинский реабилитационный центр «Янтарь» в Татинце Кстовского района и санаторий «Солнечный», расположенный около поселка Тумботино Павловского муниципального округа.

Популярность именно этих мест, в том числе, связана с их расположением в живописных и экологически чистых уголках Нижегородской области. Кроме различных программ оздоровления, медицинских консультаций и чистого воздуха пациентам могут предложить и экскурсионные программы.

«Во время отдыха и лечения важно оставаться на связи с близкими, поэтому при развитии сети мы уделяем внимание не только наиболее посещаемым локациям, но и рекреационным зонам. В этом году мы модернизировали телеком-оборудование в окрестностях поселка Тумботино, в Городце и в Борском городском округе, после чего время загрузки сайтов и приложений для абонентов сократилось до 20-25%. Большой объем работ проведен в туристических местах Нижнего Новгорода, где, уверен, с удовольствием побывают гости нашего города», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.