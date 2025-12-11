Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Нижегородская область Павловский район Павлово
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9906 8
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 3
|Ростелеком 10311 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 4
|ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
|Михайлов Алексей 95 3
|Фомин Павел 45 3
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Куликов Роман 31 1
|Занько Мария 46 1
|Белов Андрей 89 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.