«МегаФон» прокачал связь в центре притяжения дайверов

Инженеры оператора усовершенствовали базовые станции и провели рефарминг сети в Павловском муниципальном округе Нижегородской области. Это позволило на треть увеличить скорость скачивания в районном центре и в Ворсме, втором по величине городе района, где находится знаменитое озеро Тосканка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно обезличенной статистике, в этом году объем интернет-трафика в указанных локациях вырос на 15%. Интерес к базам отдыха Павловского района, в том числе к дайвинг-центрам на озере Тосканка и озере Ключик, за год увеличился на 20%. Инфраструктурные работы на сети стали оперативным ответом на растущую нагрузку.

Живописный водоем находится на окраине Ворсмы — посреди воды есть остров, на котором располагается старинный монастырь. Еще одна особенность Тосканки — подводные пещеры, открытые всего 10 лет назад. Гроты уходят вглубь на десятки метров и привлекают в себе любителей подводного экстрима со всей страны.

Этот летний сезон гости Ворсмы и 10 тыс. местных жителей встречают с прокачанным мобильным интернетом. Инженеры оператора провели в городе рефарминг — перераспределение частот, которые раньше задействовали в сетях 2G и 3G, в более современный стандарт скоростного интернета — 4G. Это позволило увеличить скорость передачу данных в смартфонах абонентов на 30% и довести показатели до 40 Мбит/с. Подключение высокочастотного диапазона на сетях предыдущего поколения увеличило ёмкость существующей сети и расширило зону уверенного покрытия. Абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на стабильно высокой средней скорости, а также звонить по технологии VoLTE с более четким качеством передачи речи.

«С каждым годом Нижегородская область привлекает все больше туристов, а качественная мобильная связь является одной из составляющих туристической инфраструктуры. В теплое время года интерес наших гостей распространяется не только на Нижний Новгорода, но и города области. Павлово и Ворсма – идеальные направления для летнего путешествия, а мы продолжаем наращивать скорости и внедрять новые технологии, чтобы нашим абонентам было комфортно», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Прирост скоростей также могут заметить жители Павлова, где проживает более 50 тыс. человек: на юго-восточной окраине районного центра увеличена емкость сети, а в центре города подключен низкочастотный диапазон для улучшения качества связи внутри зданий.