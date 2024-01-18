МТС запустила LTE в усадьбе Жомини и еще 10 населенных пунктах Нижегородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия в семи районах Нижегородской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС за последний месяц получили еще 20 тыс. жителей 11 населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это стало возможным благодаря строительству новых, а также дооборудованию и переводу имеющихся базовых станций в LTE с частотного диапазона, выделенного под предыдущее поколение (рефарминг). Лидером по количеству базовых станций, претерпевших апгрейд, стал Выксунский округ: жители трех сел - Нижняя Верея, Верхняя Верея и Чупалейка - расширили возможности использования современных сервисов экосистемы МТС. Также высокоскоростной интернет пришел в село Гагино и поселок Баронский Гагинского округа, деревню Заболотное Сокольского округа, деревню Лаптево Павловского округа, село Суроватиха Дальнеконстантиновского округа, курортный поселок Зеленый город и рабочие поселки Тоншаево и Тонкино.

В результате проведенных работ связь стандарта LTE от МТС сегодня покрывает не только территорию жилой застройки, но и социальные и культурные учреждения, а также объекты коммерческой недвижимости в населенных пунктах. Скорости мобильного интернета позволяют смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в социальных сетях и мессенджерах с родственниками и друзьями, подключать онлайн-банкинг и пользоваться сервисами «Госуслуг».

«За 2023 г. в 15 населенных пунктах Нижегородской области впервые появилась связь LTE, что увеличило емкость действующей сети. Расширение зоны покрытия высокоскоростного интернета служит дополнительным импульсом и для развития внутреннего туризма. Так, в перечень «оцифрованных» территорий вошла усадьба французского барона Антуана-Анри Жомини – популярная туристическая локация в Гагинском округе», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.