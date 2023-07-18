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Телевидение спутниковое Спутниковое вещание Satellite television



18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

одтверждение в реальной жизни. В России «золотой диапазон» частот для 5G используется не только для спутникового ТВ – его частично занимают силовые структуры страны, и этот факт, как показывает
03.06.2022 МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение

МТС зафиксировала рост спроса на спутниковое ТВ в Новосибирске: рост количества подключений в мае составил 50% относительно апрельских показателей. Каждый второй пользователь подключал спутник в пакете с онлайн-кинотеатром и м
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры»

специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора. Малообеспеченные семьи, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного вещания, получат комплекты оборудования спутникового ТВ на специальных условиях – в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение оборудования. Чтобы получить компенсацию за комплект спутникового ТВ МТС, им необходи
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ»

МТС сообщила о запуске пакетных конвергентных предложений мобильной связи, мобильного интернета и «Спутникового ТВ». Запуск конвергентных продуктов со «Спутниковым ТВ» обеспечит пользователей

27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

нию абонентской базы принадлежит Свердловской области, где за год стало в три раза больше абонентов спутникового ТВ от МТС, третье место по увеличению числа абонентов занимает Краснодарский кра
22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD

ного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, прид
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

родаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group. Проект RealVU был создан в партнерстве с бе
29.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза

сказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие месяцы текущего года.В Хакасии пик подключений СТВ МТС отмечен в июне. Подключить спутниковое телевидение можно практически в любой точке республики, поэтому активнее всего жители приобретали комплекты СТВ МТС в начале летнего дачного сезона для просмотра ТВ-передач на приус
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе

ом число продаваемых комплектов ежемесячно увеличивается на четверть, сообщили CNews в МТС. Продажи Спутникового ТВ МТС в Северо-Западном регионе России выросли в 11 раз Наибольший рост продаж

22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области

Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Нижегородской области. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ
29.04.2016 МТС обнуляет стоимость спутникового оборудования

Компания МТС объявила о запуске акции «Оборудование за 0», в ходе которой новые абоненты спутникового ТВ МТС получат возможность смотреть популярные каналы, в том числе в HD-качестве
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии

Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Чувашии. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ можно в офиса
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале

онов — Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Пользователи базового пакета спутникового ТВ от МТС имеют возможность просматривать более 130 федеральных и региональных т
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области

Компания МТС объявила о расширении географии подключения спутникового ТВ МТС, благодаря которому доступ к цифровому телевидению получили все жители Ле
27.08.2014 Покупатели комплекта оборудования «Телекарта SD» смогут 3 года бесплатно смотреть спутниковое ТВ

18.02.2013 Кому нужно спутниковое ТВ в России?

век. Однако ряд экспертов полагает, что некоторые российские спутниковые платформы записывают в свои клиенты и отключившихся по разным причинам от них абонентов, потому реальная зрительская аудитория спутникового ТВ, по их подсчетам, составляет от 29,5 млн до 33 млн человек. Но аналитики и эксперты иногда ошибаются. Консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting сравнительно недавно,

26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром

чивается из месяца в месяц. Ранее сложная и во многом непонятная для потенциального абонента услуга спутникового ТВ всего за несколько лет заняла постоянное место на полках магазинов бытовой эл
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря

согласны и специалисты из Digital Research. Однако 46% всей телевизионной аудитории Черной Африки или около 23 млн домохозяйств даже в 2017 г. будут получать телевизионный сигнал аналоговым способом. Спутниковое телевидение на континенте Платное телевидение на территории Черной Африки развито довольно слабо в сравнении с другими континентами. В 2011 г. к платным программам было подключено 1
18.12.2012 Чего ждать от спутникового ТВ?

которые медлили с переходом на цифровые ресиверы, используя уже давно не выпускающиеся аналоговые. Спутниковое ТВ становится основным В последние годы роль непосредственного спутникового вещан
27.11.2012 Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево

е особенно пострадали от этих стихийных бедствий, аналоговые передатчики были отключены на год позднее – в марте 2012 г. В ожидании нового спутникового флота В 2012 г. на Азиатско-Тихоокеанском рынке спутникового ТВ произошли серьезные изменения. Американская компания Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization) практически завершила развертывание своей новой спутников
08.08.2012 Спутниковое телевидение Израиля оказалось убыточным

г., увеличившись на 0,9%. Комментируя результаты квартала, Рон Эйлон (Ron Ayalon), генеральный директор D.B.S. Satellite Services, заявил, что они отражают невыгодное положение, в которое поставлено спутниковое телевидение в Израиле по сравнению с наземными игроками рынка. Можно сказать, что Израиль, благодаря небольшим размерам, довольствуется кабельными и эфирными сетями. Спутниковая пла
17.07.2012 «Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку

каналов «Континент ТВ» и пакет каналов «Телекарта». Условия рассрочки – единовременный платеж 500 рублей + 609 рублей ежемесячно в течение 18 месяцев. «Одним из существенных барьеров при приобретении спутникового ТВ является относительно высокая стартовая цена комплекта. Возможность покупки HD-оборудования для приема телеканалов «Континент ТВ» и «Телекарта» в рассрочку делает эти спутниковы
12.07.2012 Оплатить услуги спутникового ТВ «Телекарта» теперь можно в «Едином кошельке»

дка меню «Телевидение», либо по названию, в строке поиска. Также оплатить услуги провайдера можно на сайте oplata.w1.ru. Деньги зачисляются моментально и без комиссии. «Расширение возможностей оплаты спутникового ТВ “Телекарта” — несомненный плюс для пользователей. Потребитель сегодня предпочитает сам выбирать: как ему платить, каким сервисом воспользоваться, где это удобнее сделать», — под
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна

фриканских стран. Да и количество их было явно недостаточно. С телесигналом в Африке перед приходом спутникового ТВ дело также обстояло плохо. Большинство африканских стран, создавших националь
01.06.2012 Рынок спутникового ТВ в 2011 г. вырос на 14%

ледних 5 лет, что означает, что теперь они должны начать приносить прибыль. В противном случае, некоторые из зрелых платформ ждет слияние». На конец 2011 г. в мире насчитывалось 137 платформ платного спутникового ТВ, которые обеспечивали вещание 19 650 телевизионных каналов для 184 млн абонентов. Число транслируемых каналов в формате HD превысило 2800, при этом 600 из них было запущено в 20
22.03.2012 Спутниковое ТВ на Дальнем Востоке: реальность вместо фантазий

«Реальность такова. Два месяца назад мы в компании праздновали третий день рождения спутникового ТВ «Восточный Экспресс» - уникального проекта телевидения для Восточной Сибири и Дальнего Востока, стартовавшего в декабре 2008 г. С тех пор на Дальнем Востоке есть свое ТВ на спут
21.03.2011 Аналитики: к концу 2012 г. абонентская база спутникового ТВ в России превысит 8 млн домохозяйств

волило подключить к услуге платного спутникового телевидения более 610 тыс. домохозяйств к концу 2008 г. С появлением в 2005 г. на рынке оператора «Триколор ТВ», ориентированного на массовый сегмент, спутниковое телевидение вступило в фазу активного роста, став единственным доступным решением в местах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура. При этом ряд экономических исследова
28.01.2010 Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» начнет вещание в феврале 2010 г.

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявили о запуске DTH-платформы (цифровое спутниковое телевидение – Direct-to-Home) на космическом аппарате Intelsat-15 с использованием технологической платформы компании «РуСат». Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» на
18.01.2010 "Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России

шель де Розан отметил "Ввод нашего нового аппарата W7 высокой мощности является важной вехой во взаимоотношениях между Eutelsat и Россией, которые были установлены более 15 лет назад в целях развития спутникового ТВ. Сегодня, учитывая наличие почти 200 спутниковых каналов и свыше шести миллионов подписчиков, российский рынок спутникового телевидения представляется исключительно динамичным и
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире

лась на системного интеграцию в области платного телевидения и производство ресиверов. «Триколор ТВ» использует ресиверы и программно-аппаратную платформу как раз от GS. «Триколор ТВ» удалось сделать спутниковое телевидение массовым Основные клиенты НСК - это жители сельской местности, которые, не имея возможности смотреть эфирное телевидение, стали активно устанавливать тарелки НСК для про
16.10.2007 General Satellite и Digi Raum разработали внешний ключ для декодера спутникового ТВ

В рамках сотрудничества между петербургской компанией General Satellite, производящей ресиверы для приёма спутникового ТВ и гонконгской корпорацией Digi Raum Electronics разработан и реализован проект, направленный на модернизацию и расширение функциональных возможностей ресиверов производства Джен
16.06.2004 Япония: цифровое спутниковое ТВ за два года придет в 10 млн. домов

года не будет большой разницы между домами, где есть цифровой телевизор и где действительно смотрят спутниковое ТВ. По крайней мере, их очень мало, чтобы принимать во внимание. Однако, ассоциац
11.04.2003 Половина россиян смотрит спутниковое телевидение бесплатно

и решение все-таки сменить кодировку и уже с августа откажемся от старых ключей и перейдем на новые". Интересно, что, помимо собственно "пиратства", существует еще одна возможность бесплатно смотреть спутниковое телевидение. Дело в том, что некоторые спутники, например Hot bird, транслируют бесплатные каналы. Единственная трудность - все каналы, принимаемые со спутников Hot bird (всего их ш
19.11.2002 SBC начала предоставлять интернет, телефон и спутниковое ТВ в одном пакете

Компания SBC Communications начала предлагать своим клиентам сервис "три в одном" - интернет, телефон и спутниковое ТВ. По подсчетам маркетологов, только 22% клиентов (7 млн.) не пользуются всеми тремя услугами сразу, а 38% считают, что удобнее платить за все сразу или за пакеты на их выбор. SBC

11.10.2002 FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes

Федеральная комиссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению комиссии, "компании не смогли показать, что слияние пойдет на пользу обществу". В пр
04.09.2001 Компания спутникового ТВ DirecTV начнет предоставлять широкополосный доступ в Сеть

DirecTV, подразделение спутникового ТВ компании Hughes Electronics, в сентябре начнет продажу услуг широкополосного доступа в интернет. Подключать к услуге DirecTV Broadband будет сеть магазинов Circuit City. Компани
02.08.2001 Спутниковое ТВ от EchoStar подешевело втрое

ла цены на доступ к сервису DISH Networks, транслирующему 118 каналов, с $31 до $9 в месяц. Снижение стало серьезным ударом по конкурирующей DirecTV, взимающей $22 за доступ к 50 каналам. Кроме того, спутниковое ТВ через сеть EchoStar, на которое подписаны 6 млн. человек, стало дешевле большинства каналов кабельного ТВ. Стоит отметить, что в 9-долларовый пакет не войдет ряд дорогих телекана
30.11.1999 Компании спутникового ТВ в США готовы начать трансляцию местных ТВ станций

зователи сетей кабельного ТВ. Почти сразу ведущие спутниковые компании начали предлагать местные телепередачи ABC, CBS, NBC и Fox в местах, где наиболее развита сеть работы с клиентами. У провайдеров спутникового ТВ есть полгода на то, чтобы достичь соглашения по ретрансляции с транслируемыми каналами. До 2002 года передача местных телеканалов со спутника должна быть улажена с телекомпаниям

Публикаций - 859, упоминаний - 933

Телевидение спутниковое упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10093 570
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 201 53
Триколор - Национальная спутниковая компания 306 47
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 39
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 250 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10421 19
Samsung Electronics 9880 19
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 348 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8243 17
Apple Inc 11465 17
GM - Hughes - DirecTV 118 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7381 14
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 96 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 13
Xiaomi 1419 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 10
Hughes 113 9
АФК Система ПАО 1754 9
5nine Software 1869 9
Цифра ГК 2214 9
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 23 8
Google LLC 11213 8
DISH Network - DIgital Sky Highway 31 8
Sony 6501 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6495 8
Philips 2060 7
LG Electronics 3563 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 7
НСК - Наша Сервисная Компания 50 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 363 7
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 7
4A Games 788 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 6
7376 5
Cisco Systems 4955 5
Telegram Group 1283 5
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 87 5
Webmoney 524 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3027 5
МТС Трэвел - MTS Travel 38 26
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6372 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1307 14
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 27 11
Россети Ленэнерго 2417 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 387 9
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 8
Газпром ПАО 1195 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1939 7
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 7
Лента - Сеть розничной торговли 1811 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 196 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 7
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 7 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 212 6
Visa International 1898 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2566 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 5
Фаберлик - Faberlic 83 5
Walt Disney Company 575 5
Mary Kay - Мэри Кэй 101 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 5
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 5
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 202 4
X5 Group - Перекрёсток 472 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 4
МТС Энтертейнмент - МТС Live 6 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 462 4
ГПБ - Газпромбанк 980 4
МТС Энтертейнмент - МТС Live Холл 6 4
РЖД - Российские железные дороги 1700 4
МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 27 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9864 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4772 15
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1228 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5428 7
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 135 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 6
Судебная власть - Judicial power 2163 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3970 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4719 5
Правительство Москвы 2121 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2076 4
Президент Российской Федерации 3932 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3114 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 342 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 22 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 693 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 33 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 87 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1366 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 2
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2568 2
Казанский кремль - музейный комплекс 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 714 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 49 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 624 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 221 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2504 2
Кабинет министров Украины 96 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 6
4CIO 755 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
8K Association - Ассоциация 8K 166 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 35 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 485 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41937 625
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26091 556
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56413 555
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12989 546
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8940 522
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18423 518
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4760 517
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3740 511
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 1877 482
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9214 261
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5960 230
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7169 177
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2647 140
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6670 124
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3368 106
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18619 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22942 86
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22174 81
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8871 72
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6793 71
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 1000 71
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5428 70
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2649 69
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5212 69
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11340 68
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13952 59
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3041 58
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1960 58
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6569 57
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3597 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9355 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10440 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6680 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8079 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17966 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5756 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11849 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9037 36
Аналоговые технологии 2685 35
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1519 34
МТС Big Data 74 44
МТС KION - онлайн-кинотеатр 90 40
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 256 36
Microsoft Windows 2000 12899 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4379 26
Google Android 13054 25
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС SOC 43 24
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 106 22
МТС Энтертейнмент - МТС Live App 25 18
Apple iPhone 6 6338 17
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 15
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 74 14
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 257 13
Google Play - Google Store - Android Market 3079 11
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 183 11
Apple iOS 7119 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4412 9
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 9
Apple - App Store 2707 9
Age of Kings 3460 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6771 8
Google YouTube - Видеохостинг 2522 8
МТС Музыка - MTS Music 19 7
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 316 7
Google Android TV 240 7
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 52 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 6
МТС Premium 16 6
МТС Cashback - MTS Cashback 24 6
Росатом РИР - Цифровой водоканал 19 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 739 6
Google Go - Golang - Язык программирования 46 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 5
Apple iPhone 12 192 5
Microsoft Windows BitLocker 1296 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 5
МТС Мобильные сотрудники 101 5
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог 25 5
Oracle Java - язык программирования 2832 4
Шакиров Марат 46 21
Соловенчук Александр 76 19
Мочалов Юрий 20 15
Цой Иннокентий 27 14
Долженко Евгения 18 14
Истомин Максим 26 13
Макаров Александр 38 12
Егошин Сергей 19 12
Бобиков Дмитрий 22 12
Сысоева Евгения 25 12
Медведев Владислав 28 9
Николаев Вячеслав 90 9
Губанов Андрей 31 8
Орловский Виктор 354 8
Ладьянов Артем 8 8
Горбачев Олег 13 8
Тиунов Леонид 19 8
Воронин Павел 78 8
Найденков Сергей 10 7
Махновский Кирилл 23 7
Самуйлов Александр 12 7
Иванов Алексей 109 7
Михайлова Анастасия 7 6
Голуб Василий 11 6
Кашников Артемий 10 6
Мордачев Вячеслав 13 6
Ляк Александр 22 6
Юркова Ольга 8 6
Поляков Дмитрий 28 6
Дубровский Михаил 10 6
Сахарова Наталья 10 6
Фещенко Марина 16 6
Бекиров Руслан 16 5
Алдошин Олег 12 5
Пахомов Александр 18 5
Арендаренко Андрей 11 5
Жилина Мария 8 5
Белов Андрей 13 5
Белов Виктор 42 5
Дугин Андрей 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 128451 697
Армения - Республика 1761 514
Беларусь - Белоруссия 4701 506
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40407 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15824 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50883 64
Европа 21570 50
Россия - СФО - Новосибирск 3872 44
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1451 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13879 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6625 32
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1149 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13489 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2487 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2478 29
Россия - Сибирь 2187 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2701 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15626 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2636 23
Россия - СФО - Омская область 596 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1019 21
Франция - Французская Республика 7643 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2112 19
Россия - ЦФО - Липецкая область 471 18
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1179 18
Германия - Федеративная Республика 12306 18
Россия - ДФО - Забайкальский край 475 18
Россия - ЦФО - Орловская область 264 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 983 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1036 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1475 16
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 16
Россия - ЦФО - Тульская область 1111 15
Россия - УФО - Свердловская область 1239 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3471 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2916 15
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4837 149
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15912 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43644 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46358 92
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21599 92
Абонентская база - Абонентская плата 5363 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9101 67
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5081 60
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1210 50
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2326 49
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2361 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25398 48
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4284 46
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3166 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4006 40
Дача - дачники 649 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4177 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4559 34
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2409 34
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1971 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8730 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7257 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14602 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4099 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1982 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4884 21
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры 439 20
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 882 20
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1437 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9698 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5969 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5778 16
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1396 16
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1071 15
Энергетика - Energy - Energetically 4603 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3612 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2250 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6741 14
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 33
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 8
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 7
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 5
Россия 24 - телеканал 104 5
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 75 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11057 4
Рен ТВ - телеканал 64 4
News Corp 186 3
NBC News 178 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
NBC Universal Media 72 3
Прайм - Агентство экономической информации 863 3
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 3
AP - Associated Press 1994 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 3
23ABC News 169 3
NYT - The New York Times 1010 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 2
RTVi - Russian Television International 7 2
Viasat Ukraine 4 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 2
Известия ИД 519 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Times 658 2
Da Vinci Learning - телеканал 5 2
Ведомости 670 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Sky TV 4 2
NE Asia Online 313 2
Россия-1 - телеканал 22 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7626 10
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 3
ABI Research 233 2
Harris Interactive 83 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 550 2
IHS Infonetics Research 90 1
IMS Research 31 1
Datamonitor 83 1
IHS iSuppli 397 1
Tagline - Тэглайн 24 1
ONSIDE 3 1
Infonetics Research 50 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IDC - International Data Corporation 4876 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
GfK Rus - ГФК-Русь 209 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2507 1
Fortune Global 500 284 1
Gartner - Гартнер 3505 1
Juniper Research 510 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 9 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 142 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 705 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 6 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 20 1
РАН ФНЦ Агроэкологии - Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук - Всероссийский НИИ агролесомелиорации 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 23 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 5 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 14 1
БГТУ - Брянский государственный технический университет - БИТМ - Брянский институт транспортного машиностроения 2 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 20 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 2 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 86 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 65 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 297 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 138 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 321 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1333 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 122 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
РАН - Российская академия наук 1828 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 398 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11979 23
CSTB Telecom & Media 59 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 4
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 2
Международный женский день - 8 марта 284 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 2
День молодёжи - 27 июня 711 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 362 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 9 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 17 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 27 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Лига 1 - Ligue 1 3 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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