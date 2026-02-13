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Телевидение спутниковое Спутниковое вещание Satellite television

СОБЫТИЯ

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13.02.2026 Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений

дние годы аналитики говорят о том, что рынок спутникового телевидения находится в состоянии покоя. Тем не менее в текущих реалиях мы видим, что внешние факторы оказывают существенное влияние на выбор спутникового ТВ. Регулярные ограничения мобильного интернета привели к увеличению спроса не только на спутниковый интернет, но и на телевидение. Клиенты хотят иметь стабильный доступ к эфиру лю
07.09.2023 Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание

кже их причинах. Об этом CNews сообщили представители «Триколора». «Триколор» поделился результатами исследования, проведенного в августе 2023 г. Оператор проанализировал знание клиентов об атаках на спутниковое вещание, которые продолжаются уже более полугода. Ранее «Триколор» заявил, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 г. испытывают сложности при просмотре телевид
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

одтверждение в реальной жизни. В России «золотой диапазон» частот для 5G используется не только для спутникового ТВ – его частично занимают силовые структуры страны, и этот факт, как показывает
03.06.2022 МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение

МТС зафиксировала рост спроса на спутниковое ТВ в Новосибирске: рост количества подключений в мае составил 50% относительно апрельских показателей. Каждый второй пользователь подключал спутник в пакете с онлайн-кинотеатром и м
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры»

специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора. Малообеспеченные семьи, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного вещания, получат комплекты оборудования спутникового ТВ на специальных условиях – в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение оборудования. Чтобы получить компенсацию за комплект спутникового ТВ МТС, им необходи
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ»

МТС сообщила о запуске пакетных конвергентных предложений мобильной связи, мобильного интернета и «Спутникового ТВ». Запуск конвергентных продуктов со «Спутниковым ТВ» обеспечит пользователей

27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

нию абонентской базы принадлежит Свердловской области, где за год стало в три раза больше абонентов спутникового ТВ от МТС, третье место по увеличению числа абонентов занимает Краснодарский кра
22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD

ного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, прид
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

родаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group. Проект RealVU был создан в партнерстве с бе
29.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза

сказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие месяцы текущего года.В Хакасии пик подключений СТВ МТС отмечен в июне. Подключить спутниковое телевидение можно практически в любой точке республики, поэтому активнее всего жители приобретали комплекты СТВ МТС в начале летнего дачного сезона для просмотра ТВ-передач на приус
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе

ом число продаваемых комплектов ежемесячно увеличивается на четверть, сообщили CNews в МТС. Продажи Спутникового ТВ МТС в Северо-Западном регионе России выросли в 11 раз Наибольший рост продаж

22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области

Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Нижегородской области. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ
29.04.2016 МТС обнуляет стоимость спутникового оборудования

Компания МТС объявила о запуске акции «Оборудование за 0», в ходе которой новые абоненты спутникового ТВ МТС получат возможность смотреть популярные каналы, в том числе в HD-качестве
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии

Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Чувашии. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ можно в офиса
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале

онов — Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Пользователи базового пакета спутникового ТВ от МТС имеют возможность просматривать более 130 федеральных и региональных т
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области

Компания МТС объявила о расширении географии подключения спутникового ТВ МТС, благодаря которому доступ к цифровому телевидению получили все жители Ле
27.08.2014 Покупатели комплекта оборудования «Телекарта SD» смогут 3 года бесплатно смотреть спутниковое ТВ
18.02.2013 Кому нужно спутниковое ТВ в России?

век. Однако ряд экспертов полагает, что некоторые российские спутниковые платформы записывают в свои клиенты и отключившихся по разным причинам от них абонентов, потому реальная зрительская аудитория спутникового ТВ, по их подсчетам, составляет от 29,5 млн до 33 млн человек. Но аналитики и эксперты иногда ошибаются. Консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting сравнительно недавно,

26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром

чивается из месяца в месяц. Ранее сложная и во многом непонятная для потенциального абонента услуга спутникового ТВ всего за несколько лет заняла постоянное место на полках магазинов бытовой эл
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря

согласны и специалисты из Digital Research. Однако 46% всей телевизионной аудитории Черной Африки или около 23 млн домохозяйств даже в 2017 г. будут получать телевизионный сигнал аналоговым способом. Спутниковое телевидение на континенте Платное телевидение на территории Черной Африки развито довольно слабо в сравнении с другими континентами. В 2011 г. к платным программам было подключено 1
18.12.2012 Чего ждать от спутникового ТВ?

которые медлили с переходом на цифровые ресиверы, используя уже давно не выпускающиеся аналоговые. Спутниковое ТВ становится основным В последние годы роль непосредственного спутникового вещан
27.11.2012 Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево

е особенно пострадали от этих стихийных бедствий, аналоговые передатчики были отключены на год позднее – в марте 2012 г. В ожидании нового спутникового флота В 2012 г. на Азиатско-Тихоокеанском рынке спутникового ТВ произошли серьезные изменения. Американская компания Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization) практически завершила развертывание своей новой спутников
08.08.2012 Спутниковое телевидение Израиля оказалось убыточным

г., увеличившись на 0,9%. Комментируя результаты квартала, Рон Эйлон (Ron Ayalon), генеральный директор D.B.S. Satellite Services, заявил, что они отражают невыгодное положение, в которое поставлено спутниковое телевидение в Израиле по сравнению с наземными игроками рынка. Можно сказать, что Израиль, благодаря небольшим размерам, довольствуется кабельными и эфирными сетями. Спутниковая пла
17.07.2012 «Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку

каналов «Континент ТВ» и пакет каналов «Телекарта». Условия рассрочки – единовременный платеж 500 рублей + 609 рублей ежемесячно в течение 18 месяцев. «Одним из существенных барьеров при приобретении спутникового ТВ является относительно высокая стартовая цена комплекта. Возможность покупки HD-оборудования для приема телеканалов «Континент ТВ» и «Телекарта» в рассрочку делает эти спутниковы
12.07.2012 Оплатить услуги спутникового ТВ «Телекарта» теперь можно в «Едином кошельке»

дка меню «Телевидение», либо по названию, в строке поиска. Также оплатить услуги провайдера можно на сайте oplata.w1.ru. Деньги зачисляются моментально и без комиссии. «Расширение возможностей оплаты спутникового ТВ “Телекарта” — несомненный плюс для пользователей. Потребитель сегодня предпочитает сам выбирать: как ему платить, каким сервисом воспользоваться, где это удобнее сделать», — под
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна

фриканских стран. Да и количество их было явно недостаточно. С телесигналом в Африке перед приходом спутникового ТВ дело также обстояло плохо. Большинство африканских стран, создавших националь
01.06.2012 Рынок спутникового ТВ в 2011 г. вырос на 14%

ледних 5 лет, что означает, что теперь они должны начать приносить прибыль. В противном случае, некоторые из зрелых платформ ждет слияние». На конец 2011 г. в мире насчитывалось 137 платформ платного спутникового ТВ, которые обеспечивали вещание 19 650 телевизионных каналов для 184 млн абонентов. Число транслируемых каналов в формате HD превысило 2800, при этом 600 из них было запущено в 20
03.04.2012 Граждане Европы предпочитают спутниковое ТВ

Согласно данным доклада, 84 млн домохозяйств Европы используют непосредственное спутниковое вещание в качестве средства получения телевизионного сигнала, что на 22% больше, чем 4 года назад. За те же 4 года от наземного телевизионного вещания отказалось 16 млн домохозяйств
22.03.2012 Спутниковое ТВ на Дальнем Востоке: реальность вместо фантазий

«Реальность такова. Два месяца назад мы в компании праздновали третий день рождения спутникового ТВ «Восточный Экспресс» - уникального проекта телевидения для Восточной Сибири и Дальнего Востока, стартовавшего в декабре 2008 г. С тех пор на Дальнем Востоке есть свое ТВ на спут
28.02.2012 Введен новый порядок получения права на наземное и спутниковое вещание

Новый порядок получения права на наземное эфирное и спутниковое вещание был утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25 в связи с изменениями, внесенными в закон «О средствах массовой информации» Федерал
01.09.2011 «Триколор ТВ» начинает спутниковое вещание пакета радиостанций

гда технически реализуемо и экономически оправданно. В других диапазонах, например, СВ и ДВ, сигнал доступен повсеместно, но в большинстве случаев говорить о его качестве не приходится. В то же время спутниковое вещание позволяет обеспечить стабильным качественным сигналом всю территорию охвата, а значит, гарантировать доступ к прослушиванию любимых радиостанций каждому абоненту «Триколор Т
21.03.2011 Аналитики: к концу 2012 г. абонентская база спутникового ТВ в России превысит 8 млн домохозяйств

волило подключить к услуге платного спутникового телевидения более 610 тыс. домохозяйств к концу 2008 г. С появлением в 2005 г. на рынке оператора «Триколор ТВ», ориентированного на массовый сегмент, спутниковое телевидение вступило в фазу активного роста, став единственным доступным решением в местах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура. При этом ряд экономических исследова
28.01.2010 Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» начнет вещание в феврале 2010 г.

Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявили о запуске DTH-платформы (цифровое спутниковое телевидение – Direct-to-Home) на космическом аппарате Intelsat-15 с использованием технологической платформы компании «РуСат». Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» на
18.01.2010 "Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России

шель де Розан отметил "Ввод нашего нового аппарата W7 высокой мощности является важной вехой во взаимоотношениях между Eutelsat и Россией, которые были установлены более 15 лет назад в целях развития спутникового ТВ. Сегодня, учитывая наличие почти 200 спутниковых каналов и свыше шести миллионов подписчиков, российский рынок спутникового телевидения представляется исключительно динамичным и
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире

лась на системного интеграцию в области платного телевидения и производство ресиверов. «Триколор ТВ» использует ресиверы и программно-аппаратную платформу как раз от GS. «Триколор ТВ» удалось сделать спутниковое телевидение массовым Основные клиенты НСК - это жители сельской местности, которые, не имея возможности смотреть эфирное телевидение, стали активно устанавливать тарелки НСК для про
16.10.2007 General Satellite и Digi Raum разработали внешний ключ для декодера спутникового ТВ

В рамках сотрудничества между петербургской компанией General Satellite, производящей ресиверы для приёма спутникового ТВ и гонконгской корпорацией Digi Raum Electronics разработан и реализован проект, направленный на модернизацию и расширение функциональных возможностей ресиверов производства Джен
16.06.2004 Япония: цифровое спутниковое ТВ за два года придет в 10 млн. домов

года не будет большой разницы между домами, где есть цифровой телевизор и где действительно смотрят спутниковое ТВ. По крайней мере, их очень мало, чтобы принимать во внимание. Однако, ассоциац
11.04.2003 Половина россиян смотрит спутниковое телевидение бесплатно

и решение все-таки сменить кодировку и уже с августа откажемся от старых ключей и перейдем на новые". Интересно, что, помимо собственно "пиратства", существует еще одна возможность бесплатно смотреть спутниковое телевидение. Дело в том, что некоторые спутники, например Hot bird, транслируют бесплатные каналы. Единственная трудность - все каналы, принимаемые со спутников Hot bird (всего их ш

Публикаций - 1407, упоминаний - 1485

Телевидение спутниковое и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1090
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 76
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 63
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 49
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 49
Samsung Electronics 11064 41
Apple Inc 13154 37
Ростелеком 10948 26
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 26
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Telegram Group 2940 20
МегаФон 10742 18
GM - Hughes - DirecTV 123 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 13
Google LLC 12688 12
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 12
Huawei 4676 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 11
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 11
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 10
Hughes 114 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
LG Electronics 3735 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Sony 6739 9
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 8
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 8
Yandex - Яндекс 9216 8
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 7
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 7
Cisco Systems 5372 7
Microsoft Corporation 25775 7
Philips 2099 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 80
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 45
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Газпром ПАО 1493 17
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети Ленэнерго 1699 8
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Walt Disney Company 647 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 6
Газпром - МТС Live Холл 15 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Visa International 1993 6
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 5
Фаберлик - Faberlic 115 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 10
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1076
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1063
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1055
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1033
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1031
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1030
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1023
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 991
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 491
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 454
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 449
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 371
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 352
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 294
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 195
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 187
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 167
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 143
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 141
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 134
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 130
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 128
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 118
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 117
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 105
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 95
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 87
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 86
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 84
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 79
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 73
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 71
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 67
МТС Big Data 324 104
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 68
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 64
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 60
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 46
Google Android 15243 39
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 36
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 32
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 26
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 23
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 22
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 21
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 19
Apple iOS 8583 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 15
МТС - Мой МТС 165 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
МТС Premium 56 13
Apple - App Store 3109 13
Google Android TV 381 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 12
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Apple iPhone 6 4861 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
МТС - MTS WAF Premium 13 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 8
Samsung Galaxy 1035 8
МТС Cashback - MTS Cashback 34 8
Samsung Galaxy S23 - смартфон 44 7
Samsung Galaxy S24 - смартфон 66 7
Apple iPhone 11 290 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 6
Honor Magic 76 6
Сысоева Евгения 129 34
Соловенчук Александр 156 29
Шакиров Марат 61 27
Смагин Дмитрий 38 25
Синюгин Михаил 55 24
Губанов Андрей 117 23
Савушкин Алексей 46 23
Бобиков Дмитрий 35 22
Долженко Евгения 38 19
Мочалов Юрий 39 19
Двинина Олеся 89 19
Сахарова Наталья 99 18
Митькин Максим 35 18
Егошин Сергей 117 17
Ляк Александр 51 17
Кашников Артемий 32 17
Козин Алексей 58 17
Пахомов Александр 140 16
Истомин Максим 26 15
Цой Иннокентий 51 15
Михайлова Анастасия 60 14
Помозов Алексей 88 13
Кайгородова Оксана 102 13
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Бекиров Руслан 69 13
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Макаров Александр 47 12
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Белов Андрей 135 11
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Найденков Сергей 14 10
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Тиунов Леонид 51 9
Голуб Василий 40 9
Алдошин Олег 41 9
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Беларусь - Белоруссия 6289 1024
Армения - Республика 2449 866
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 216
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Европа 24964 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 81
Россия - СФО - Новосибирск 4876 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 66
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 36
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 31
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
News Corp - News Corporation 221 5
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Рен ТВ - телеканал 82 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Ведомости 1466 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
National Geographic 95 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Юность - радиостанция 52 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 3
NBC News 188 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
Euronews - телеканал 52 3
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 3
RTVi - Russian Television International 16 3
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 3
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 3
FashionTV 16 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
NYT - The New York Times 1100 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
23ABC News 183 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Harris Interactive 81 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ONSIDE 19 2
Euroconsult - Евроконсалт 7 2
ABI Research 236 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Рустелеком ТК 305 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Datamonitor 83 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IMS Research 31 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 3
Государственный Русский музей 52 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 2
СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 3 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 3 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
CSTB Telecom & Media 83 20
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 12
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