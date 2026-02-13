Телевидение спутниковое Спутниковое вещание Satellite television

Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений дние годы аналитики говорят о том, что рынок спутникового телевидения находится в состоянии покоя. Тем не менее в текущих реалиях мы видим, что внешние факторы оказывают существенное влияние на выбор спутникового ТВ. Регулярные ограничения мобильного интернета привели к увеличению спроса не только на спутниковый интернет, но и на телевидение. Клиенты хотят иметь стабильный доступ к эфиру лю

Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание кже их причинах. Об этом CNews сообщили представители «Триколора». «Триколор» поделился результатами исследования, проведенного в августе 2023 г. Оператор проанализировал знание клиентов об атаках на спутниковое вещание, которые продолжаются уже более полугода. Ранее «Триколор» заявил, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 г. испытывают сложности при просмотре телевид

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ одтверждение в реальной жизни. В России «золотой диапазон» частот для 5G используется не только для спутникового ТВ – его частично занимают силовые структуры страны, и этот факт, как показывает

МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение МТС зафиксировала рост спроса на спутниковое ТВ в Новосибирске: рост количества подключений в мае составил 50% относительно апрельских показателей. Каждый второй пользователь подключал спутник в пакете с онлайн-кинотеатром и м

МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора. Малообеспеченные семьи, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного вещания, получат комплекты оборудования спутникового ТВ на специальных условиях – в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение оборудования. Чтобы получить компенсацию за комплект спутникового ТВ МТС, им необходи

МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» МТС сообщила о запуске пакетных конвергентных предложений мобильной связи, мобильного интернета и «Спутникового ТВ». Запуск конвергентных продуктов со «Спутниковым ТВ» обеспечит пользователей

«Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat «Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов нию абонентской базы принадлежит Свердловской области, где за год стало в три раза больше абонентов спутникового ТВ от МТС, третье место по увеличению числа абонентов занимает Краснодарский кра

МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD ного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, прид

GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш родаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group. Проект RealVU был создан в партнерстве с бе

Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза сказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие месяцы текущего года.В Хакасии пик подключений СТВ МТС отмечен в июне. Подключить спутниковое телевидение можно практически в любой точке республики, поэтому активнее всего жители приобретали комплекты СТВ МТС в начале летнего дачного сезона для просмотра ТВ-передач на приус

МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе ом число продаваемых комплектов ежемесячно увеличивается на четверть, сообщили CNews в МТС. Продажи Спутникового ТВ МТС в Северо-Западном регионе России выросли в 11 раз Наибольший рост продаж

МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Нижегородской области. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ

МТС обнуляет стоимость спутникового оборудования Компания МТС объявила о запуске акции «Оборудование за 0», в ходе которой новые абоненты спутникового ТВ МТС получат возможность смотреть популярные каналы, в том числе в HD-качестве

МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Чувашии. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ можно в офиса

МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале онов — Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Пользователи базового пакета спутникового ТВ от МТС имеют возможность просматривать более 130 федеральных и региональных т

МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области Компания МТС объявила о расширении географии подключения спутникового ТВ МТС, благодаря которому доступ к цифровому телевидению получили все жители Ле

Кому нужно спутниковое ТВ в России? век. Однако ряд экспертов полагает, что некоторые российские спутниковые платформы записывают в свои клиенты и отключившихся по разным причинам от них абонентов, потому реальная зрительская аудитория спутникового ТВ, по их подсчетам, составляет от 29,5 млн до 33 млн человек. Но аналитики и эксперты иногда ошибаются. Консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting сравнительно недавно,

Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром чивается из месяца в месяц. Ранее сложная и во многом непонятная для потенциального абонента услуга спутникового ТВ всего за несколько лет заняла постоянное место на полках магазинов бытовой эл

Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря согласны и специалисты из Digital Research. Однако 46% всей телевизионной аудитории Черной Африки или около 23 млн домохозяйств даже в 2017 г. будут получать телевизионный сигнал аналоговым способом. Спутниковое телевидение на континенте Платное телевидение на территории Черной Африки развито довольно слабо в сравнении с другими континентами. В 2011 г. к платным программам было подключено 1

Чего ждать от спутникового ТВ? которые медлили с переходом на цифровые ресиверы, используя уже давно не выпускающиеся аналоговые. Спутниковое ТВ становится основным В последние годы роль непосредственного спутникового вещан

Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево е особенно пострадали от этих стихийных бедствий, аналоговые передатчики были отключены на год позднее – в марте 2012 г. В ожидании нового спутникового флота В 2012 г. на Азиатско-Тихоокеанском рынке спутникового ТВ произошли серьезные изменения. Американская компания Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization) практически завершила развертывание своей новой спутников

Спутниковое телевидение Израиля оказалось убыточным г., увеличившись на 0,9%. Комментируя результаты квартала, Рон Эйлон (Ron Ayalon), генеральный директор D.B.S. Satellite Services, заявил, что они отражают невыгодное положение, в которое поставлено спутниковое телевидение в Израиле по сравнению с наземными игроками рынка. Можно сказать, что Израиль, благодаря небольшим размерам, довольствуется кабельными и эфирными сетями. Спутниковая пла

«Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку каналов «Континент ТВ» и пакет каналов «Телекарта». Условия рассрочки – единовременный платеж 500 рублей + 609 рублей ежемесячно в течение 18 месяцев. «Одним из существенных барьеров при приобретении спутникового ТВ является относительно высокая стартовая цена комплекта. Возможность покупки HD-оборудования для приема телеканалов «Континент ТВ» и «Телекарта» в рассрочку делает эти спутниковы

Оплатить услуги спутникового ТВ «Телекарта» теперь можно в «Едином кошельке» дка меню «Телевидение», либо по названию, в строке поиска. Также оплатить услуги провайдера можно на сайте oplata.w1.ru. Деньги зачисляются моментально и без комиссии. «Расширение возможностей оплаты спутникового ТВ “Телекарта” — несомненный плюс для пользователей. Потребитель сегодня предпочитает сам выбирать: как ему платить, каким сервисом воспользоваться, где это удобнее сделать», — под

Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна фриканских стран. Да и количество их было явно недостаточно. С телесигналом в Африке перед приходом спутникового ТВ дело также обстояло плохо. Большинство африканских стран, создавших националь

Рынок спутникового ТВ в 2011 г. вырос на 14% ледних 5 лет, что означает, что теперь они должны начать приносить прибыль. В противном случае, некоторые из зрелых платформ ждет слияние». На конец 2011 г. в мире насчитывалось 137 платформ платного спутникового ТВ, которые обеспечивали вещание 19 650 телевизионных каналов для 184 млн абонентов. Число транслируемых каналов в формате HD превысило 2800, при этом 600 из них было запущено в 20

Граждане Европы предпочитают спутниковое ТВ Согласно данным доклада, 84 млн домохозяйств Европы используют непосредственное спутниковое вещание в качестве средства получения телевизионного сигнала, что на 22% больше, чем 4 года назад. За те же 4 года от наземного телевизионного вещания отказалось 16 млн домохозяйств

Спутниковое ТВ на Дальнем Востоке: реальность вместо фантазий «Реальность такова. Два месяца назад мы в компании праздновали третий день рождения спутникового ТВ «Восточный Экспресс» - уникального проекта телевидения для Восточной Сибири и Дальнего Востока, стартовавшего в декабре 2008 г. С тех пор на Дальнем Востоке есть свое ТВ на спут

Введен новый порядок получения права на наземное и спутниковое вещание Новый порядок получения права на наземное эфирное и спутниковое вещание был утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25 в связи с изменениями, внесенными в закон «О средствах массовой информации» Федерал

«Триколор ТВ» начинает спутниковое вещание пакета радиостанций гда технически реализуемо и экономически оправданно. В других диапазонах, например, СВ и ДВ, сигнал доступен повсеместно, но в большинстве случаев говорить о его качестве не приходится. В то же время спутниковое вещание позволяет обеспечить стабильным качественным сигналом всю территорию охвата, а значит, гарантировать доступ к прослушиванию любимых радиостанций каждому абоненту «Триколор Т

Аналитики: к концу 2012 г. абонентская база спутникового ТВ в России превысит 8 млн домохозяйств волило подключить к услуге платного спутникового телевидения более 610 тыс. домохозяйств к концу 2008 г. С появлением в 2005 г. на рынке оператора «Триколор ТВ», ориентированного на массовый сегмент, спутниковое телевидение вступило в фазу активного роста, став единственным доступным решением в местах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура. При этом ряд экономических исследова

Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» начнет вещание в феврале 2010 г. Оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» и универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» объявили о запуске DTH-платформы (цифровое спутниковое телевидение – Direct-to-Home) на космическом аппарате Intelsat-15 с использованием технологической платформы компании «РуСат». Новое спутниковое телевидение «Континент ТВ» на

"Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России шель де Розан отметил "Ввод нашего нового аппарата W7 высокой мощности является важной вехой во взаимоотношениях между Eutelsat и Россией, которые были установлены более 15 лет назад в целях развития спутникового ТВ. Сегодня, учитывая наличие почти 200 спутниковых каналов и свыше шести миллионов подписчиков, российский рынок спутникового телевидения представляется исключительно динамичным и

Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире лась на системного интеграцию в области платного телевидения и производство ресиверов. «Триколор ТВ» использует ресиверы и программно-аппаратную платформу как раз от GS. «Триколор ТВ» удалось сделать спутниковое телевидение массовым Основные клиенты НСК - это жители сельской местности, которые, не имея возможности смотреть эфирное телевидение, стали активно устанавливать тарелки НСК для про

General Satellite и Digi Raum разработали внешний ключ для декодера спутникового ТВ В рамках сотрудничества между петербургской компанией General Satellite, производящей ресиверы для приёма спутникового ТВ и гонконгской корпорацией Digi Raum Electronics разработан и реализован проект, направленный на модернизацию и расширение функциональных возможностей ресиверов производства Джен

Япония: цифровое спутниковое ТВ за два года придет в 10 млн. домов года не будет большой разницы между домами, где есть цифровой телевизор и где действительно смотрят спутниковое ТВ. По крайней мере, их очень мало, чтобы принимать во внимание. Однако, ассоциац