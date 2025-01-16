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Михайлова Анастасия



16.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган 1
19.12.2024 МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск 1
17.12.2024 Тюменские застройщики и УК стали чаще в новостройках устанавливать видеонаблюдение   1
28.10.2024 МТС улучшила LTE-покрытие на федеральной трассе Р-404 в Тюменской области 1
17.10.2024 МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в новых жилых комплексах Тюмени 1
26.09.2024 Более 20 тыс. жителей поселков Тюменской области смогут подключиться к МТС 1
20.08.2024 МТС разогнала интернет на термальных источниках Тюмени 1
12.08.2024 МТС на треть ускорила интернет в заречной части Тюмени на левом берегу Туры 1
24.07.2024 В «Семью» и «Облака» пришел гигабитный интернет МТС 1
26.06.2024 МТС ускорила интернет в городе знаменитых конфет «Гулливер» 1
24.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Тюменской области совершается в нерабочее время 1
18.04.2024 Видеонаблюдение МТС проследит за производством спецтехники в Тюмени   1
29.02.2024 Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС 1
22.02.2024 МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака 1
25.01.2024 Более 4500 новоселов из «Гранд-Квартала» и еще пяти ЖК смогут экономить на «цифре» 1
12.12.2023 МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower» 1
06.12.2023 К зимним каникулам МТС прокачала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени 1
21.11.2023 Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС 1
13.09.2023 Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 1
24.08.2023 МТС прокачала сеть LTE на земле мамонтов и шерстистых носорогов 1
13.06.2023 Более 4500 тюменских новоселов смогут сэкономить на сверхскоростном домашнем интернете 1
26.05.2023 МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов 1
07.12.2022 Студенты ТюмГУ создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью МТС DevKit 1
21.07.2022 МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения 1
03.06.2022 МТС запустила LTE на озере Сингуль к началу летнего турсезона 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Михайлова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 25
ДОК 828 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 14
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 9
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
МТС Big Data 265 3
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Ермаков Александр 29 1
Одинцов Сергей 1 1
Варваров Владимир 1 1
Чернышевский Николай 1 1
Туровинин Олег 1 1
Достоевский Федор 6 1
Мамонтов Савва 2 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Распутин Григорий 4 1
Чарков Тимофей 1 1
Хамидуллин Радион 1 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 22
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 16
Беларусь - Белоруссия 5637 14
Армения - Республика 2280 12
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 4
Россия - СФО - Омская область 665 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - Курганская область 499 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Спорт - Футбол 646 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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