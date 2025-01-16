Михайлова Анастасия

Тюменские застройщики и УК стали чаще в новостройках устанавливать видеонаблюдение 1

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета в новых жилых комплексах Тюмени 1

МТС разогнала интернет на термальных источниках Тюмени 1

МТС на треть ускорила интернет в заречной части Тюмени на левом берегу Туры 1

Около половины атак на промышленные предприятия Тюменской области совершается в нерабочее время 1

Видеонаблюдение МТС проследит за производством спецтехники в Тюмени 1

Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС 1

МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака 1

Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС 1

Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 1

МТС прокачала сеть LTE на земле мамонтов и шерстистых носорогов 1

Более 4500 тюменских новоселов смогут сэкономить на сверхскоростном домашнем интернете 1

МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов 1

Студенты ТюмГУ создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью МТС DevKit 1

МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения 1