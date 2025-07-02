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Одинцов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox 1
|13.09.2023
|Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 1
Одинцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
|РЖД - Российские железные дороги 1947 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150398 2
|Азия - Азиатский регион 5631 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1210 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 905 1
|Беларусь - Белоруссия 5869 1
|Армения - Республика 2334 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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