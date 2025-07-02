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Одинцов Сергей


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox 1
13.09.2023 Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Одинцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Tonk - Тонк Азия 2 1
Tonk - Тонк ГК 52 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2259 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11678 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8972 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24853 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 867 1
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1878 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28383 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5587 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5917 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 905 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10269 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30505 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 1
Ergonomics - Эргономика 1634 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2362 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9181 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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