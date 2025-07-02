Tonk - Тонк Азия

Тонк Азия - производитель и поставщик тонких (терминальных) клиентов и компактных компьютеров класса enterprise в Центральной Азии , ИТ-решений и продуктов для успешных компаний различных сфер деятельности. Тонк Азия опирается на разработки, реализует технологическое партнёрство с мировыми компаниями и предлагает в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии оборудование для: