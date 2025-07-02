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Tonk Тонк Азия
Тонк Азия - производитель и поставщик тонких (терминальных) клиентов и компактных компьютеров класса enterprise в Центральной Азии , ИТ-решений и продуктов для успешных компаний различных сфер деятельности. Тонк Азия опирается на разработки, реализует технологическое партнёрство с мировыми компаниями и предлагает в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии оборудование для:
- создания современных цифровых рабочих мест с доступом к удалённым приложениям, рабочим столам и VDI (virtual desktop infrastructure)
- внедрения "безбумажных" технологий и глобальной цифровой трансформации современных бизнес-процессов, в том числе, в банках, финансовых организациях, производственных и торговых компаниях
- обеспечения пунктов продаж - point of sales (POS) платёжными терминалами, кассовым оборудованием, терминалами эквайринга и системами для безопасных и гарантированных платежей.
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox 1
|04.03.2024
|«Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве 2
Tonk и организации, системы, технологии, персоны:
|Tonk - Тонк ГК 52 1
|Базальт СПО - BaseALT 714 1
|Трандин Сергей 98 1
|Ибраев Кубан 1 1
|Одинцов Сергей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150398 1
|Азия - Азиатский регион 5631 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1312 1
|Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
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