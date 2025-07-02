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Tonk Тонк Азия

Tonk - Тонк Азия

Тонк Азия - производитель и поставщик тонких (терминальных) клиентов и компактных компьютеров класса enterprise в Центральной Азии , ИТ-решений и продуктов для успешных компаний различных сфер деятельности. Тонк Азия опирается на разработки, реализует технологическое партнёрство с мировыми компаниями и предлагает в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии оборудование для:

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox 1
04.03.2024 «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Tonk и организации, системы, технологии, персоны:

Tonk - Тонк ГК 52 1
Базальт СПО - BaseALT 714 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30788 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 87 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 93 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 212 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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