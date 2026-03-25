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ISO 9000, 9001, 9002 Quality management systems (Requirements) стандарты системы менеджмента качества

ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества

 

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25.03.2026 Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015

нтров обработки данных (ЦОД) до разработки ПО, производства и поставки различного ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов. Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процессов компании и ее готовность реализовывать проекты любой сложности. В область сертификации вошли ключевые компетенции Sitr
15.09.2025 «Деснол» подтвердил соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

1С:ТОиР и 1С:Itilium, созданных для повышения эффективности процессов управления активами и корпоративным сервисом, прошел сертификацию соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители «Деснола». Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) свидетельствует о том, что «Деснол» следует междунар
14.04.2025 «АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015

ООО «АйТи Бастион» требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также международного стандарта ISO 9001:2015. Сертификат получен на русском и английском языках. Данные по сертификатам внес
26.12.2024 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

ерждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ификата. В июле 2022 г. компания перешла с международной ISO на российскую сертификацию системы менеджмента качества ГОСТ. Отечественный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является аналогом международного ISO 9001:2015 и применяется во многих организациях и предприятиях не только России, но и стран СНГ для повышения конкурентоспособности компаний. Подтверждение соответствия системы менеджмента к
29.02.2024 Xello подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015

ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области разработки, производства, реализации и технической поддержки программного обеспечения. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 идентичен международному стандарту ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 «Quality management systems - Requirements», IDT). В ходе аудиторской проверки, проведённой компанией «Центр иннов
01.09.2023 «Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015

екционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продлении имеющегося сертификата, который будет действовать до конца июля 202
03.03.2023 BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015

Компания-интегратор BIA Technologies успешно прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действителен до 2025 г. Проверку проводила «Международная служба сертификации» — аккредитованный независимый орган по сертификации систем менеджмента в рос
25.01.2023 «Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

агает ежегодный инспекционный контроль параметров. В 2021 г. в «Т1 консалтинг» была разработана, внедрена и успешно пройдена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015. В 2022 г. в связи с приостановкой работы зарубежных сертифицирующих органов на территории России компании пришлось повторно пройти процедуру. Проверку проводил независимый орган

27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001

Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы. Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающие заявленные пок
11.08.2021 GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015

Центр исследований и разработок GS Labs (ООО «Цифра», в составе холдинга GS Group) получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и его русскоязычный аналог — сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Данные сертификаты подтверждают, что деятельность GS Labs соответствует стандартам междунаро
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов

ичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых услуг и менеджмента собственной информационной безопасности
10.08.2020 «Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил об успешном прохождении планового инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2020 г. компания в трети
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001

го аудита, проведенного АНО «Наносертифика». Сертификаты, полученные компанией, удостоверяют, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54338-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и ГОСТ Р 54336-2011. «В ходе проведения аудита персонал компании «Элвис-НеоТек» продемонстрировал квалифицированный и к
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»

мационных технологий и информационной безопасности, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Inoventica Services на протяжении десяти лет является сертифицированным по ИС
16.10.2017 «Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015

«Рексофт» (ГК «Техносерв») объявила об успешном прохождении ресертификационного аудита на подтверждение соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2015.На протяжении 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2017 году компания в третий раз подтвердила уровень качества услуг с
14.09.2017 Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015

оценки принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества облачного провайдера Cloud4Y (компания «Флекс») стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Соответствие станадрту ISO 9001:2015 системы менеджмента качества Cloud4Y означает, что организация с пониманием ее контекста определила требуемые входы и ожидаемые выходы своих процессов, их последовательность и вза
27.06.2017 «Алан» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2015

Компания «Алан» (входит в ГК «Алан») вновь прошла сертификацию по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2015. Об этом CNews сообщили в «Алан». Наличие сертификата международного стандарта ISO 9001-2015 подтверждает, что система менеджмента качества в компании «Алан» соответствует

22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thüringen e.V., сообщили CNews в «Ап
09.11.2016 Siemon подтвердила ресертификацию по обновленному стандарту ISO 9001:2015

тания, а также региональный производственный и логистический центр, расположенный в Брно, Чешская Республика, прошли ресертификацию на соответствие актуальной версии стандарта по менеджменту качества ISO 9001 в Регистре Ллойда.Для выдачи заключения о соответствии Регистр Ллойда провел полный аудит систем на обеих площадках компании Siemon в регионе EMEA, в глобальной штаб-квартире компании

28.10.2016 CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008

Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении первого надзорного аудита по СМК ISO 9001 компании Veritas. Как рассказали CNews в CorpSoft24, компания была сертифицирована на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области

13.10.2016 Cloud4Y сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015

В октябре 2016 г. компания Cloud4Y прошла сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства, поставки, монтажа и обслуживания информационных сетей, систем и комплексов, технической поддержки и аутсорсинга информационных

13.10.2016 «МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008

В сентябре 2016 г. российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 Британского Института Стандартов (BSI) в сфере разработки, внедрения, сопровождения и продажи программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов в области телекоммуникаци
05.04.2016 СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015

Система менеджмента качества компании «Центр речевых технологий» (ЦРТ) была сертифицирована на соответствие новому международному стандарту ISO 9001:2015. Специальный переходный аудит провело сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV), сообщили CNews в ЦРТ. В рамках проекта аудиторы DNV подвергли анализу и оценке все бизнес
05.04.2016 СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Системный cофт» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, у компании появилась дополнительная гарантия качества предоставления услуг своим клиентам, сообщили CNews в «Системном cофте». Сертификат системному интегратору «С
24.03.2016 «Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008

й раз подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного аудита по
19.02.2016 CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008

Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении сертификации на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области предоставления услуг по внедрению и сопровождению программных продуктов фирмы «1С». Об этом говорится в заявлении CorpSoft24, поступившем в редакцию CNews. В декабре 201
08.02.2016 BSS получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

Компания BSS, игрок рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами, получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) системы менеджмента качества в области производства и оказания услуг по внедрению и сопровождению информационных систем. Сертификат выдан компании сроком на
01.12.2015 «Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008

25 ноября в очередной раз компания прошла ресертификационный аудит, в процессе которого подтвердилось соответствие качества оказываемых услуг стандарту ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Сертификацию проводило сертификационное общество DNV (DNV GL Business Assurance). Ведущий аудитор DNV отметил, что сотрудники компа
08.10.2015 ТТК подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008

. По результатам аудита Центр по сертификации систем менеджмента качества «Интерэкомс» принял положительное решение о выдаче ЗАО «Компания ТрансТелеКом» сертификатов соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в российской системе сертификации ГОСТ Р и в немецкой системе аккредитации DAkkS. Сертификаты действительны до октября 2018 г. В ходе аудита подтверждена ра
01.10.2015 «Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

Компания «Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Об этом CNews сообщили в компании «Алан». Наличие сертификата соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001-2011 подтверждает, что сист
13.08.2015 «Рексофт» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2008

ия «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, прошла ресертификационный аудит на подтверждение соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «Рексофт». По итогам аудита, прошедшего в июле 2015 г., «Рексофт» получил сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 в области
16.07.2015 «Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

тавщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила об успешном прохождении ресертификации корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификат соответствия, выданный компании по итогам проведённого аудита 10 июля 2015 г., действителен до 16 июля 2018 г. Документ удостоверя
14.07.2015 CTI подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008

Компания CTI прошла инспекционный аудит по стандарту ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в CTI. Подтверждение данного сертификата доказывает соответствие системы менеджмента компании международным и российским стандартам качества. В ходе аудита
13.05.2015 Cloud4Y подтвердил сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. Как отмечают в компании, правила работы по стандарту ISO 9001 - это соответствие всемирно признанным требованиям и мировым стандартам бизнеса. Внедрение системы менеджмент
24.03.2015 Предприятие «Технодинамики» подтвердило сертификат соответствия ISO 9001 и AS/EN 9100

УНПП «Молния», входящее в холдинг «Технодинамика», прошло надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и AS/EN 9100. УНПП подтвердило выданный год назад сертификат, сообщили CNews в «Технодинамике». Надзорный аудит провели специалисты российского представительства международного независ
28.08.2014 Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008

Компания Softline успешно прошла ре-сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводится ежегодно для подтверждения того, что система менеджмента Softline соответствует требованиям ISO 9001 и постоянно оптимизируется. Во время проверки аудитор
05.08.2014 «Аладдин Р.Д.» прошел аудит на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

» применительно к разработке, производству и внедрению средств вычислительной техники и программных средств защиты и восстановления информации, соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008). Выданный сертификат подтверждает высокое качество продукции «Аладдин Р.Д.», а также прозрачность всех бизнес-процессов, подчеркнули в компании.
11.06.2014 «Корус Консалтинг» прошел аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008

, ИТ-аутсорсингу и реализации комплексных проектов — объявила об успешном прохождении сертификационной проверки системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит в компании проводила ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», действие полученного сертификата распространяется на консалтинг
03.06.2014 Axelot подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008

Компания Axelot прошла ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008. Как сообщили CNews в Axelot, проверка показала соответствие бизнес-процессов компании всем требованиям стандарта. «Аудит представлял собой процесс проверки и подтверждения того,


Публикаций - 941, упоминаний - 1024

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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 152
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
Ассоциация специалистов по сертификации 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ВОИР - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 2 1
WWF - GFTN - Global Forest & Trade Network - Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России 1 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Infosan Storage Association 2 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 278
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 197
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 156
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 112
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 111
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 107
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 104
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 100
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 98
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 94
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 83
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 74
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 68
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 64
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 40
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 40
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
Microsoft Windows 2000 8678 129
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 33
Microsoft Windows 16882 25
Linux OS 11533 22
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 20
Google Android 15243 15
1С:ERP Управление предприятием 841 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
Apple iOS 8583 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
MAS Elektronik AG - HardLink 23 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Ross Systems iRenaissance ERP 34 10
Microsoft Office 4170 10
Microsoft DirectX 723 10
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Microsoft Windows XP 2431 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Epic Games - Unreal Engine 337 9
Microsoft Dynamics 1197 9
Microsoft Windows NT 890 9
SAP Sybase 292 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Epic Games - Unreal Tournament 66 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 7
Apple iPhone 6 4861 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Software AG - ARIS Platform 180 6
Rover - RoverBook 156 6
Rover - RoverPC 104 6
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 6
Rover - Windrover 16 6
1С:Консалтинг 21 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Кузовкин Алексей 155 11
Путин Владимир 3454 10
Макаров Станислав 118 5
Аитов Тимур 197 5
Степанов Антон 71 4
Мякишева Марина 84 4
Мильман Семен 4 4
Осеевский Михаил 350 4
Слизень Виталий 244 4
Прохоров Юрий 64 4
Самойленко Максим 67 3
Левин Владимир 21 3
Ширшов Дмитрий 4 3
Журило Сергей 8 3
Галактионова Инесса 120 3
Свидерский Евгений 77 3
Егоров Александр 88 3
Титов Александр 54 3
Калинин Денис 70 3
Чирков Тарас 13 2
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 2
Смирнов Виктор 19 2
Мартиросов Давид 123 2
Каменнова Мария 45 2
Занин Виталий 23 2
Грибанов Юрий 30 2
Кравцов Алексей 35 2
Тоскин Алексей 29 2
Бакулин Александр 29 2
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Галкин Андрей 19 2
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Черноморов Сергей 11 2
Бушмелев Сергей 44 2
Сенкевич Виктор 30 2
Хавторин Антон 25 2
Пантелеев Илья 25 2
Шакиров Шамиль 32 2
Пручкина Надежда 3 2
Лысаков Сергей 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 650
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 155
Европа 24964 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 79
Германия - Федеративная Республика 13221 71
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Германия - Гамбург 185 32
Казахстан - Республика 6048 32
Украина 7928 31
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Азия - Азиатский регион 5920 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 17
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 14
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 14
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Узбекистан - Республика 2005 9
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Открытые системы ИД 176 2
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Sony Playstation Magazine 11 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Известия ИД 770 2
Virus Bulletin 33 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
USA Today 153 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Нефтегазохимический портал 1 1
IGN 54 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
GI - Game Informer 36 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Трушеринг 6 1
Time Magazine 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
BleepingComputer - Издание 458 1
23ABC News 183 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 15
IDC - International Data Corporation 4975 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
Gartner - Dataquest 353 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Fortune Global 500 295 3
Forrester Research 834 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Moody's Investors Service 136 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
INFOLine-Аналитика 78 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
AV-Test Institute 41 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
W3Techs 14 1
Tolly Group 14 1
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