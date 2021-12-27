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ISO 9000, 9001, 9002 Quality management systems (Requirements) стандарты системы менеджмента качества

ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества


27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
10.08.2020 «Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
16.10.2017 «Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015
14.09.2017 Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015
27.06.2017 «Алан» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2015
22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
09.11.2016 Siemon подтвердила ресертификацию по обновленному стандарту ISO 9001:2015
28.10.2016 CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
13.10.2016 Cloud4Y сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
05.04.2016 СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015
05.04.2016 СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
24.03.2016 «Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008
19.02.2016 CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
01.12.2015 «Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008
01.10.2015 «Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011
13.08.2015 «Рексофт» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2008
14.07.2015 CTI подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
13.05.2015 Cloud4Y подтвердил сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
28.08.2014 Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
03.06.2014 Axelot подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
14.03.2014 «РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008
05.12.2013 «Хомнет консалтинг» вновь подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
06.11.2013 «МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
16.04.2013 «РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008
16.01.2013 Казанский филиал «1С-Рарус» подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
04.09.2012 Softline прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
07.08.2012 «Рексофт» прошел ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
13.07.2012 "Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008
29.12.2011 «Новикомбанк» внедрил СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008
13.12.2011 «Т-Платформы» в очередной раз подтвердили соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008
06.10.2011 СМК ActiveCloud by Softline сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
06.10.2011 «Казахтелеком» получил единый сертификат международного стандарта ISO 9001:2008
01.08.2011 TopS BI вновь подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
01.04.2011 СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
09.02.2011 СМК Leta сертифицирована по стандарту ISO 9001
10.11.2010 СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
09.11.2009 Cognitive Technologies прошла аудит по стандарту ISO 9001-2000
26.05.2009 «Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008
30.04.2009 Luxoft прошла ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
27.01.2009 Система управления ИТ-сервисами IBS DataFort сертифицирована по ISO 9001 и ISO 27001

Публикаций - 318, упоминаний - 368

ISO 9000, 9001, 9002 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 40
IBM - International Business Machines Corp 8941 37
Intel Corporation 11262 29
6072 28
Oracle Corporation 6035 27
HP - Hewlett-Packard 3567 21
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 20
Dell EMC 4736 17
Thawte 32 17
Verisign 354 15
Программный продукт ГК 3960 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 13
HP Inc. 5313 12
Philips 1960 11
Компьюлинк ГК - Compulink 388 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 10
Рексофт - Reksoft 334 10
Cisco Systems 4720 9
Samsung Electronics 9333 7
Softline - Софтлайн 1870 7
Восход ФГБУ НИИ 529 7
SAP SE 4595 7
Компьюлинк УСП 144 7
АйТи 1179 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Directum - Директум 830 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 5
Docsvision - ДоксВижн 948 5
X-Com - Икс ком 73 5
1С-Рарус 742 5
Lenovo Motorola 3463 5
HP Compaq Computer Corp 1905 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Huawei 3222 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
Software AG & IDS Scheer 196 4
РТИ Микрон - Micron 851 4
Газпром ПАО 1008 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 15
РОСНО СК - Страховая компания 171 15
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 15
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 10
Finnair - Авиакомпания 35 10
Тетра Пак - Tetra Pak 18 10
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 10
Альфа-Банк 1476 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Citi - Citibank - Ситибанк 265 3
Открытие ФК 2713 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Boeing 957 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Роснефть НК 434 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
TÜV Rheinland Group 86 2
Unilever - Юнилевер Русь 109 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Почта Банк 319 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Башнефть ПАО АНК 118 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Visa International 1809 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Благосостояние НПФ 33 1
Сплат-Косметика - Splat 13 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
Югория - страховая компания 21 1
Hyundai Motor 316 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Гипрогазцентр 17 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Правительство Москвы 1640 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Администрация Президента РФ 904 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 2
Счётная палата РФ 628 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ГБУЗ МО Звенигородская центральная городская больница 1 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Гознак - Московская типография 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 37
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 33
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 144 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 20
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 19
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 18
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 46 14
МПС - Международные платежные системы 100 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 10
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 6
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Степаненко Василий 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 38
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
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Германия - Федеративная Республика 8903 11
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Америка 2011 4
Китай - Тайвань 2115 4
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Сингапур - Республика 1574 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Ирландия - Республика 818 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 3
Норвегия - Королевство 1155 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 86
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Юриспруденция 1629 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Афина - множественное значение 33 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 18 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 126 1
СРО - саморегулируемые организации 58 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 20 1
Эргономика 840 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 24
The Register 1286 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Нефтегазохимический портал 1 1
Gartner - Гартнер 3301 11
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Gartner - Dataquest 340 5
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Moody's Investors Service 135 2
Fortune Global 500 280 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
AV-Test Institute 31 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
РАН - Российская академия наук 1397 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 11 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
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Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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