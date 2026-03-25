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ISO 9000, 9001, 9002 Quality management systems (Requirements) стандарты системы менеджмента качества
- QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества
- TQM - Total Quality Management
- TMS - Test Management System
- QoS - Quality of service - Качество обслуживания - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания
- ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества
- Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества
- Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством
- PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством
- RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.03.2026
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Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015
нтров обработки данных (ЦОД) до разработки ПО, производства и поставки различного ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов. Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процессов компании и ее готовность реализовывать проекты любой сложности. В область сертификации вошли ключевые компетенции Sitr
|15.09.2025
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«Деснол» подтвердил соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015
1С:ТОиР и 1С:Itilium, созданных для повышения эффективности процессов управления активами и корпоративным сервисом, прошел сертификацию соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители «Деснола». Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) свидетельствует о том, что «Деснол» следует междунар
|14.04.2025
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«АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015
ООО «АйТи Бастион» требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также международного стандарта ISO 9001:2015. Сертификат получен на русском и английском языках. Данные по сертификатам внес
|26.12.2024
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Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
ерждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых
|22.08.2024
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Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ификата. В июле 2022 г. компания перешла с международной ISO на российскую сертификацию системы менеджмента качества ГОСТ. Отечественный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является аналогом международного ISO 9001:2015 и применяется во многих организациях и предприятиях не только России, но и стран СНГ для повышения конкурентоспособности компаний. Подтверждение соответствия системы менеджмента к
|29.02.2024
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Xello подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015
ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области разработки, производства, реализации и технической поддержки программного обеспечения. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 идентичен международному стандарту ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 «Quality management systems - Requirements», IDT). В ходе аудиторской проверки, проведённой компанией «Центр иннов
|01.09.2023
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«Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015
екционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продлении имеющегося сертификата, который будет действовать до конца июля 202
|03.03.2023
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BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
Компания-интегратор BIA Technologies успешно прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действителен до 2025 г. Проверку проводила «Международная служба сертификации» — аккредитованный независимый орган по сертификации систем менеджмента в рос
|25.01.2023
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«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
агает ежегодный инспекционный контроль параметров. В 2021 г. в «Т1 консалтинг» была разработана, внедрена и успешно пройдена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015. В 2022 г. в связи с приостановкой работы зарубежных сертифицирующих органов на территории России компании пришлось повторно пройти процедуру. Проверку проводил независимый орган
|27.12.2021
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BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы. Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающие заявленные пок
|11.08.2021
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GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015
Центр исследований и разработок GS Labs (ООО «Цифра», в составе холдинга GS Group) получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и его русскоязычный аналог — сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Данные сертификаты подтверждают, что деятельность GS Labs соответствует стандартам междунаро
|29.06.2021
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Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
ичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых услуг и менеджмента собственной информационной безопасности
|10.08.2020
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«Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил об успешном прохождении планового инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2020 г. компания в трети
|17.04.2018
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«Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001
го аудита, проведенного АНО «Наносертифика». Сертификаты, полученные компанией, удостоверяют, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54338-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и ГОСТ Р 54336-2011. «В ходе проведения аудита персонал компании «Элвис-НеоТек» продемонстрировал квалифицированный и к
|29.03.2018
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Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»
мационных технологий и информационной безопасности, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Inoventica Services на протяжении десяти лет является сертифицированным по ИС
|16.10.2017
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«Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015
«Рексофт» (ГК «Техносерв») объявила об успешном прохождении ресертификационного аудита на подтверждение соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2015.На протяжении 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2017 году компания в третий раз подтвердила уровень качества услуг с
|14.09.2017
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Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015
оценки принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества облачного провайдера Cloud4Y (компания «Флекс») стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Соответствие станадрту ISO 9001:2015 системы менеджмента качества Cloud4Y означает, что организация с пониманием ее контекста определила требуемые входы и ожидаемые выходы своих процессов, их последовательность и вза
|27.06.2017
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«Алан» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2015
Компания «Алан» (входит в ГК «Алан») вновь прошла сертификацию по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2015. Об этом CNews сообщили в «Алан». Наличие сертификата международного стандарта ISO 9001-2015 подтверждает, что система менеджмента качества в компании «Алан» соответствует
|22.03.2017
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«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thüringen e.V., сообщили CNews в «Ап
|09.11.2016
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Siemon подтвердила ресертификацию по обновленному стандарту ISO 9001:2015
тания, а также региональный производственный и логистический центр, расположенный в Брно, Чешская Республика, прошли ресертификацию на соответствие актуальной версии стандарта по менеджменту качества ISO 9001 в Регистре Ллойда.Для выдачи заключения о соответствии Регистр Ллойда провел полный аудит систем на обеих площадках компании Siemon в регионе EMEA, в глобальной штаб-квартире компании
|28.10.2016
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CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении первого надзорного аудита по СМК ISO 9001 компании Veritas. Как рассказали CNews в CorpSoft24, компания была сертифицирована на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области
|13.10.2016
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Cloud4Y сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
В октябре 2016 г. компания Cloud4Y прошла сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства, поставки, монтажа и обслуживания информационных сетей, систем и комплексов, технической поддержки и аутсорсинга информационных
|13.10.2016
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«МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008
В сентябре 2016 г. российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 Британского Института Стандартов (BSI) в сфере разработки, внедрения, сопровождения и продажи программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов в области телекоммуникаци
|05.04.2016
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СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015
Система менеджмента качества компании «Центр речевых технологий» (ЦРТ) была сертифицирована на соответствие новому международному стандарту ISO 9001:2015. Специальный переходный аудит провело сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV), сообщили CNews в ЦРТ. В рамках проекта аудиторы DNV подвергли анализу и оценке все бизнес
|05.04.2016
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СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
Компания «Системный cофт» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, у компании появилась дополнительная гарантия качества предоставления услуг своим клиентам, сообщили CNews в «Системном cофте». Сертификат системному интегратору «С
|24.03.2016
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«Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008
й раз подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного аудита по
|19.02.2016
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CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении сертификации на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области предоставления услуг по внедрению и сопровождению программных продуктов фирмы «1С». Об этом говорится в заявлении CorpSoft24, поступившем в редакцию CNews. В декабре 201
|08.02.2016
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BSS получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Компания BSS, игрок рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами, получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) системы менеджмента качества в области производства и оказания услуг по внедрению и сопровождению информационных систем. Сертификат выдан компании сроком на
|01.12.2015
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«Хомнет консалтинг» вновь прошел ресертификационный аудит по стандарту ISO 9001:2008
25 ноября в очередной раз компания прошла ресертификационный аудит, в процессе которого подтвердилось соответствие качества оказываемых услуг стандарту ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Сертификацию проводило сертификационное общество DNV (DNV GL Business Assurance). Ведущий аудитор DNV отметил, что сотрудники компа
|08.10.2015
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ТТК подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008
. По результатам аудита Центр по сертификации систем менеджмента качества «Интерэкомс» принял положительное решение о выдаче ЗАО «Компания ТрансТелеКом» сертификатов соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в российской системе сертификации ГОСТ Р и в немецкой системе аккредитации DAkkS. Сертификаты действительны до октября 2018 г. В ходе аудита подтверждена ра
|01.10.2015
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«Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011
Компания «Алан-Информационные Технологии» получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Об этом CNews сообщили в компании «Алан». Наличие сертификата соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001-2011 подтверждает, что сист
|13.08.2015
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«Рексофт» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2008
ия «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, прошла ресертификационный аудит на подтверждение соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «Рексофт». По итогам аудита, прошедшего в июле 2015 г., «Рексофт» получил сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 в области
|16.07.2015
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«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
тавщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила об успешном прохождении ресертификации корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификат соответствия, выданный компании по итогам проведённого аудита 10 июля 2015 г., действителен до 16 июля 2018 г. Документ удостоверя
|14.07.2015
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CTI подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
Компания CTI прошла инспекционный аудит по стандарту ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в CTI. Подтверждение данного сертификата доказывает соответствие системы менеджмента компании международным и российским стандартам качества. В ходе аудита
|13.05.2015
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Cloud4Y подтвердил сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. Как отмечают в компании, правила работы по стандарту ISO 9001 - это соответствие всемирно признанным требованиям и мировым стандартам бизнеса. Внедрение системы менеджмент
|24.03.2015
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Предприятие «Технодинамики» подтвердило сертификат соответствия ISO 9001 и AS/EN 9100
УНПП «Молния», входящее в холдинг «Технодинамика», прошло надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и AS/EN 9100. УНПП подтвердило выданный год назад сертификат, сообщили CNews в «Технодинамике». Надзорный аудит провели специалисты российского представительства международного независ
|28.08.2014
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Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
Компания Softline успешно прошла ре-сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводится ежегодно для подтверждения того, что система менеджмента Softline соответствует требованиям ISO 9001 и постоянно оптимизируется. Во время проверки аудитор
|05.08.2014
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«Аладдин Р.Д.» прошел аудит на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
» применительно к разработке, производству и внедрению средств вычислительной техники и программных средств защиты и восстановления информации, соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008). Выданный сертификат подтверждает высокое качество продукции «Аладдин Р.Д.», а также прозрачность всех бизнес-процессов, подчеркнули в компании.
|11.06.2014
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«Корус Консалтинг» прошел аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
, ИТ-аутсорсингу и реализации комплексных проектов — объявила об успешном прохождении сертификационной проверки системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит в компании проводила ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», действие полученного сертификата распространяется на консалтинг
|03.06.2014
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Axelot подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
Компания Axelot прошла ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008. Как сообщили CNews в Axelot, проверка показала соответствие бизнес-процессов компании всем требованиям стандарта. «Аудит представлял собой процесс проверки и подтверждения того,
ISO 9000, 9001, 9002 и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 11
|Путин Владимир 3454 10
|Макаров Станислав 118 5
|Аитов Тимур 197 5
|Степанов Антон 71 4
|Мякишева Марина 84 4
|Мильман Семен 4 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Слизень Виталий 244 4
|Прохоров Юрий 64 4
|Самойленко Максим 67 3
|Левин Владимир 21 3
|Ширшов Дмитрий 4 3
|Журило Сергей 8 3
|Галактионова Инесса 120 3
|Свидерский Евгений 77 3
|Егоров Александр 88 3
|Титов Александр 54 3
|Калинин Денис 70 3
|Чирков Тарас 13 2
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 2
|Смирнов Виктор 19 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Каменнова Мария 45 2
|Занин Виталий 23 2
|Грибанов Юрий 30 2
|Кравцов Алексей 35 2
|Тоскин Алексей 29 2
|Бакулин Александр 29 2
|Ложечкин Александр 34 2
|Галкин Андрей 19 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Черноморов Сергей 11 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Хавторин Антон 25 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Шакиров Шамиль 32 2
|Пручкина Надежда 3 2
|Лысаков Сергей 7 2
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