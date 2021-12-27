Индексная книга CNews*
ISO 9000, 9001, 9002 Quality management systems (Requirements) стандарты системы менеджмента качества
Публикаций - 318, упоминаний - 368
ISO 9000, 9001, 9002 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 154 10
|Ширшов Дмитрий 4 3
|Пручкина Надежда 3 2
|Калинин Денис 70 2
|Бакулин Александр 4 2
|Самойленко Максим 65 2
|Сухов Алексей 8 2
|Егоров Александр 67 2
|Ложечкин Александр 31 2
|Федоров Андрей 22 2
|Сокорнов Николай 8 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
|Никольский Николай 15 2
|Верховод Андрей 21 2
|Сыкулев Андрей 67 2
|Филатов Андрей 105 2
|Наскидаев Олег 8 2
|Аитов Тимур 188 2
|Чапчаев Андрей 43 1
|Губин Алексей 1 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Патешман Виталий 36 1
|Козлов Александр 57 1
|Комаров Алексей 7 1
|Смирнов Александр 52 1
|Путин Владимир 2542 1
|Кичко Дмитрий 28 1
|Ухлинов Леонид 58 1
|Хромов Дмитрий 0 1
|Зайцева Ольга 17 1
|Степаненко Василий 20 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Фурсенко Андрей 121 1
|Шлыков Алексей 44 1
|Слизень Виталий 241 1
|Гольцов Александр 62 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Сучкова Елена 4 1
|Реймер Денис 54 1
|Овчаренко Юрий 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 24
|The Register 1286 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Нефтегазохимический портал 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.