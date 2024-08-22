Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Международной службой сертификации в июле 2024 г. Прохождение аудита свидетельствует о том, что система менеджмента «Деснола», компании —разработчика и интегратора автоматизированных систем для бизнеса и производства, результативна, способна обеспечить постоянное достижение бизнес-целей, а также высокий качественный уровень продуктов и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Система менеджмента качества внедрена в «Десноле» семь лет назад, и с тех пор компания успешно проходит ежегодные аудиты, являющиеся частью трехлетнего цикла, который начинается с выдачи сертификата. В июле 2022 г. компания перешла с международной ISO на российскую сертификацию системы менеджмента качества ГОСТ.

Отечественный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является аналогом международного ISO 9001:2015 и применяется во многих организациях и предприятиях не только России, но и стран СНГ для повышения конкурентоспособности компаний. Подтверждение соответствия системы менеджмента качества положениям международного стандарта не является обязательным, но как официальный партнер фирмы «1С» «Деснол» добровольно участвует в проекте «1С:Система менеджмента качества».

Наличие сертификата соответствия свидетельствует о том, что компания следует международным стандартам качества, оперативно реагирует на изменения рынка, ведет структурированную и регламентированную деятельность, соблюдает проектную технологию, имеет в наличии необходимые инструкции и документацию, а также контролирует качество выполняемых работ. При проведении аудита оценивается в первую очередь результативность системы менеджмента компании, ее способность достигать поставленных целей и выполнять законодательные, нормативные и контрактные требования.

«Результаты ежегодных аудитов показывают, что наша компания непрерывно совершенствуется, достигает поставленных целей, имеет профессиональную и подготовленную команду, а значит, способна создавать качественные и конкурентоспособные продукты и услуги, — сказал Андрей Сериков, руководитель Центра разработки и развития программных продуктов «Деснола». — Таким образом, клиенты получают уверенность, что они работают с надежным партнером, который уделяет особое внимание качеству и достижению целей на совместных с «Деснолом» проектах».

Напомним, «Деснол» является разработчиком продуктов фирмы «1С», таких как «1С:ТОИР» для автоматизации процессов управления активами и «1С:ITILIUM» (ранее — «Итилиум») для автоматизации управления сервисом. Пользователями разработанных «Деснолом» продуктов являются более двух тыс. предприятий России и стран СНГ.

В 2024 г. аудит показал четыре направления, в которых «Деснол» развивается наиболее интенсивно. Первое связано с появлением в 2023 г. Центра экспертизы «ТОиР», который объединяет руководителей и специалистов с многолетним производственным опытом и успешной практикой повышения эффективности управления производственными активами на ведущих российских предприятиях. Благодаря созданию Центра экспертизы «Деснол» смог расширить комплекс предоставляемых клиентам услуг в области повышения эффективности бизнес-процессов.

Кроме этого, усиление компании подтверждает двукратный рост показателей эффективности, а также успешно функционирующая система контроля качества проектов автоматизации бизнес-процессов. Контроль качества и обратная связь от пользователей помогают не только повышать уровень удовлетворенности клиентов и развивать наиболее востребованные функциональные возможности программных продуктов, но и совершенствовать проектные технологии. В «Десноле» постоянно работают над улучшением процедур планирования и балансировкой загрузки экспертов проектных команд, что позволяет не раздувать стоимость услуг и обеспечивать максимальную эффективность проектов автоматизации.