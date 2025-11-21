Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186089
ИКТ 14428
Организации 11189
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26405
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 877

Сериков Андрей


СОБЫТИЯ


21.11.2025 «Деснол» получила сертификат «1С:Центр разработки» 1
29.11.2024 Новый релиз 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 от «Деснола» ускорит рабочие процессы и даст больше возможностей для контроля ремонтов 1
15.11.2024 «Деснол»: «Мобильная бригада» вошла в Реестр российского ПО 1
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 1
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сериков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 82 4
8923 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 955 1
Русагро Группа Компаний 338 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 952 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72658 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33804 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6240 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14785 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3158 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12199 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9731 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5537 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22901 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25976 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3392 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1500 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3103 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 335 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1965 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 302 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11359 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1087 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 825 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56880 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12989 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 177 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 896 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 55 4
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 56 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
1С:ITIL 21 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2414 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Россия - РФ - Российская федерация 156042 3
Казахстан - Республика 5783 1
Европа 24611 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14465 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10173 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54787 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4394 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25857 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1525 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1115 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15013 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1052 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401678, в очереди разбора - 733069.
Создано именных указателей - 186089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще