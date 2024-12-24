1С:ITIL
1С:ITIL и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 289 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Моничев Алексей 4 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Кульбиков Дмитрий 1 1
|Сапегин Степан 1 1
|Соловейчик Кирилл 9 1
|Боганов Андрей 1 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Потапов Сергей 29 1
|Макаров Станислав 117 1
|Журавлев Роман 22 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Саввин Антон 18 1
|Баринов Игорь 11 1
|Григорьев Максим 43 1
|Синько Павел 2 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Дякив Денис 4 1
|Ионин Алексей 6 1
|Огнивцев Александр 6 1
|Цветков Олег 2 1
|Иванчиков Игорь 2 1
|Ребрин Сергей 1 1
|Кислов Алексей 3 1
|Пилькин Роман 7 1
|Григорович Артем 2 1
|Сериков Андрей 4 1
|Бекетов Вадим 1 1
|Лебеденко Дарья 1 1
|Ефаненков Максим 2 1
|Бакланов Игорь 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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