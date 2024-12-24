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1С:ITIL



24.12.2024 Три новые возможности 1С:ITILIUM для бизнеса в предновогоднем релизе 1.0.1.4 1
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM» 1
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения    1
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 1
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза 3
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 1
30.06.2023 Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium 2
08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» 1
29.08.2022 Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
20.06.2019 «1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект 1
24.03.2017 «1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM 2
02.02.2017 «1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП» 2
17.06.2016 «Ленполиграфмаш» и «1С» будут совместно разрабатывать решения для управления производственными процессами 1
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL 1
08.02.2016 «1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит» 2
12.12.2014 «1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005 3
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

1С:ITIL и организации, системы, технологии, персоны:

8213 17
1С-Рарус 887 11
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 6
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
HP Inc. 5685 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
Wellink - Веллинк НТЦ 21 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Kaseya 34 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
SoftMart - СофтМарт 18 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод 12 1
ОМЗ Уралмаш НГО Холдинг - Уралмаш Нефтегазовое Оборудование 2 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Raiffeisen - Райффайзен Лайф СК 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Верный - торговая сеть 291 1
ТрансЛом ГК 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 11
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 3
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Управляемость - Manageability 1731 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 13
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 6
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 6
1С:ERP Управление предприятием 550 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
1С:Документооборот КОРП 81 2
1С-Рарус Управление рестораном 10 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 88 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
1С:Аренда 14 1
1С:PDM - Управление инженерными данными 11 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС-коннект - ТаграС.Digital 1 1
1С:Отель 5 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 9 1
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 6 1
Wellink - wiSLA 18 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux OS 9937 1
Нуралиев Борис 289 2
Нестеров Алексей 143 2
Моничев Алексей 4 1
Исхаков Альберт 1 1
Кульбиков Дмитрий 1 1
Сапегин Степан 1 1
Соловейчик Кирилл 9 1
Боганов Андрей 1 1
Шевченко Владимир 146 1
Заржецкий Александр 35 1
Потапов Сергей 29 1
Макаров Станислав 117 1
Журавлев Роман 22 1
Потоцкий Михаил 15 1
Саввин Антон 18 1
Баринов Игорь 11 1
Григорьев Максим 43 1
Синько Павел 2 1
Матвиенко Юрий 3 1
Дякив Денис 4 1
Ионин Алексей 6 1
Огнивцев Александр 6 1
Цветков Олег 2 1
Иванчиков Игорь 2 1
Ребрин Сергей 1 1
Кислов Алексей 3 1
Пилькин Роман 7 1
Григорович Артем 2 1
Сериков Андрей 4 1
Бекетов Вадим 1 1
Лебеденко Дарья 1 1
Ефаненков Максим 2 1
Бакланов Игорь 3 1
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Европа 21767 4
Казахстан - Республика 5526 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Нидерланды 3517 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
1С:Проект года 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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