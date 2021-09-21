«1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал»

«1С‑рарус» завершил проект по созданию комплексной цифровой системы и автоматизации конвейерного производства для автозавода «Урал». Руководство компании реализовало ежемесячное позаказное формирование плана изготовления автомобилей и запчастей. Автоматизировано 1200 рабочих мест. Проект введен в промышленную эксплуатацию за 12 месяцев.

Автомобильный завод «Урал» получил грант государственной программы целевого финансирования по проекту «Комплексное решение „Цифровой Урал“. От западного ПО к отечественному».

Руководство АЗ «Урал» поставило цели перенести действующие бизнес-процессы с западного ПО на отечественное. Оптимизировать стоимость владения ИТ и минимизировать риски непрерывности и отказоустойчивости. Обеспечить раздельный учет по Государственному оборонному заказу, сократить время на подготовку отчетности по ГОЗ. Для этого нужна была новая информационная система, обладающая необходимыми характеристиками и позволяющая интегрировать механизмы с системами Заказчика.

Для решения поставленных задач выбраны программные продукты «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом» и 1С:ITIL на платформе «1С:Предприятие 8».

В результате тендера выбрана компания «1С‑рарус», обладающая необходимыми компетенциями и многолетний опыт работы в области автоматизации и внедрения решений на платформе «1С:Предприятие».

Результаты проекта

Обеспечено ведение раздельного учета ГОЗ.

Создана мастер-система для ведения НСИ на базе 1С:ERP.

Создана единая инфраструктура на базе «1С:ERP Управление предприятием 2», интегрированная с 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 и 1С:Документооборот КОРП.

Реализовано адресное списание узлов и агрегатов на автомобиль, которая дает точность отнесения расходов и прослеживаемость главных узлов автомобиля.

Реализовано ежедневное планирование, управление и формирование жесткой закладки конвейера на пять дней с помощью созданного АРМ «Управление закладкой».

При выполнении проекта в автомобильном заводе «Урал» существенный объем работ выполнен собственной ИТ‑службой Заказчика.

Экономический эффект проекта

Сокращение трудозатрат в подразделениях: 3%.

Ускорение получения управленческой отчетности: 3%.

Ускорение получения регламентированной отчетности: 5%.

Ускорение обработки заказов: 2%.

Снижение объемов материальных запасов: 1%.

Сокращение расходов на материальные ресурсы: 2%.

Сокращение производственных издержек: 2%.

Сокращение операционных и административных расходов: 2%.

Рост оборачиваемости складских запасов: 2%.

Рост производительности труда в производстве: 3%.

Сокращение длительности простоев оборудования: 2%.

Снижение производственного брака: 1%.

Сокращение сроков исполнения заказов/оказания услуг: 2%.

Снижение себестоимости продукции/услуг: 1%.

Сокращение дебиторской задолженности: 1%.

Увеличение объема выпускаемой продукции/оказываемых услуг: 1%.

Рост прибыли: 1%.