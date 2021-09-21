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1С:Документооборот КОРП


21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка» 1
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» 2
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
10.04.2020 «1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса 1
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП» 2
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
31.10.2019 Фирма «1С» представит новые решения для цифровизации бизнеса на CNews Forum 2019 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
17.12.2018 «Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ 1
24.08.2018 WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia 3
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения» 2
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 3
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 1
17.03.2017 «Первый БИТ» повысил контроль исполнительской дисциплины в агрохолдинге «Равис» 1
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в «Нафтагазе» 2
09.11.2016 «Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8» 2
28.10.2016 Продажи «1С:Предприятие» взлетели на 19% 1
14.06.2016 «Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе» 1
01.06.2016 «Бумфа Групп» автоматизировала документооборот на базе решения «1С» 1
25.05.2016 «Сименс Технологии Газовых Турбин» автоматизировала управление предприятием на базе «1С:ERP 2» 1
11.05.2016 «Кюне+Нагель» автоматизировала учет документов на базе системы «1С:Документооборот» 3
14.04.2016 «Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп» 2
14.01.2016 «Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота» 1
30.06.2015 «1С:Документооборот» объединил удаленные подразделения «Новосибирского карьероуправления» 1
27.03.2015 Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп» 6
24.03.2015 Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше» 2
12.02.2015 «ТМС групп» оптимизирует обмен документами с помощью «1С-Раруса» 4
21.01.2015 В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8» 2
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
26.12.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити» 2
25.12.2012 «Газдевайс» построил СЭД на базе «1С:Документооборота 8 Корп» 2
31.05.2011 «1С» в 3 раза увеличивает стоимость своей СЭД 1

Публикаций - 35, упоминаний - 60

1С:Документооборот КОРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3799 11
Хомнет Консалтинг 127 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 2
Бизнес ИТ 34 2
1С-Рарус 540 2
СофтЭксперт 39 1
Axelot - Акселот 84 1
Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Микротест 178 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
АйТи 754 1
SAP SE 3228 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ротек 11 1
Аскон - Ascon 177 1
Dialog - Диалог 33 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Синара ГК 11 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Концессии Теплоснабжения 1 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
ТаграС-Холдинг 4 1
Аэропорт Салехард 1 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Соллерс - Sollers 17 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Газпром нефть 382 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
S7 Airlines 80 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Уралкалий ПАО 62 1
Аэрофлот 493 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
1С:ERP Управление предприятием 203 5
1С:Документооборот 78 4
1С:Корпорация 10 3
1С:Бухгалтерия 398 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 2
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
Microsoft Office 1954 2
OpenText Documentum 193 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
UMI - 1С-UMI 5 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 119 1
1С:Управление Холдингом 15 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
PHP - Язык программирования 307 1
Java - Язык программирования 1185 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Нестеров Алексей 79 2
Нуралиев Борис 205 1
Бочаров Олег 27 1
Ушаков Анатолий 15 1
Черкасов Дмитрий 14 1
Безбородов Александр 6 1
Лавров Андрей 2 1
Игитов Михаил 1 1
Маркова Екатерина 2 1
Думин Антон 7 1
Овсянников Анатолий 2 1
Каика Зоя 1 1
Гордеева Елена 1 1
Богданов Максим 15 1
Бигнов Урал 1 1
Исхаков Альберт 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Европа 3798 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Россия - Тула 182 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Тульская область 755 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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