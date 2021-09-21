Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Документооборот КОРП
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 60
1С:Документооборот КОРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Нестеров Алексей 79 2
|Нуралиев Борис 205 1
|Бочаров Олег 27 1
|Ушаков Анатолий 15 1
|Черкасов Дмитрий 14 1
|Безбородов Александр 6 1
|Лавров Андрей 2 1
|Игитов Михаил 1 1
|Маркова Екатерина 2 1
|Думин Антон 7 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Каика Зоя 1 1
|Гордеева Елена 1 1
|Богданов Максим 15 1
|Бигнов Урал 1 1
|Исхаков Альберт 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru