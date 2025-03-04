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1С:Документооборот КОРП

СОБЫТИЯ

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04.03.2025 Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот»

Специалисты «1С-КПД» внедрили систему «1С:Документооборот КОРП» в угледобывающем холдинге «Колмар». Проект дополнил сложившуюся в холди
27.05.2024 Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП»

Компания «Крамп» автоматизировала работу с договорами с помощью системы «1С:Документооборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована раб
18.04.2024 «1С-Рарус» автоматизировал документооборот «Независимой страховой группы»

На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» автоматизированы и настроены специфические бизнес-процессы страхов
23.01.2024 CorpSoft24 внедрила СЭД на базе «1С» в компании «Пьер Фабр»

ым», — отметил Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «1С» CorpSoft24. Система «1С:Документооборот Корп» в «Пьер Фабр» была принята в промышленную эксплуатацию, автоматизиро
09.10.2023 «1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм»

На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в

23.06.2022 GeekSpace полностью перевела документооборот дорожно-строительной компании Алтая на платформу «1С:Документооборот КОРП»

апросом ООО «ДСУ-4» обратилось к своим партнерам – ИТ-компании GeekSpase. В результате аудита информационной системы предприятия, специалистами GeekSpace было принято решение провести апгрейд до «1С: Документооборот КОРП». Одной из основных задач была возможность работать в ИС из любой точки земного шара, или, как минимум, Алтайского края. Поэтому был решен вопрос по безопасному доступу к и
16.02.2022 Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»

интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0. Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преимуще
02.02.2022 Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»

Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп». «1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначенная для у
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»

орот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощную версию системы «1С:Документооборот КОРП» со встроенными функциями и методиками для организации эффективной диста
17.12.2018 «Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ

«Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и со
24.08.2018 WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia

мпании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансового учета в 56 юрлицах предприят
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения»

позволило привести документацию к единым стандартам оформления. Поиск нужного документа в системе «1С:Документооборот КОРП» занимает теперь минуты, особенно удобна возможность поиска по тексту
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»

«СофтЭксперт» объявил о завершении первого этапа внедрения системы «1С:Документооборот 8 КОРП» в НПО «Стрела». Новая система охватила 850 рабочих мест во всех ос
14.06.2016 «Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе»

Компания «Хомнет консалтинг» завершила работы по модификации «1С:Документооборот Корп» для 650 рабочих мест в компании «Газпром промгаз». Об этом CNews соо
14.04.2016 «Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп»

Специалисты группы компаний «Бизнес ИТ» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в компании «Ставропольский аптечный склад». Новая система электрон
27.03.2015 Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп»

Компания «1С-КПД» объявила о выходе продукта «English Pack для 1С:Документооборот Корп», позволяющего организовать работу в системе «1С:Документооборот» на анг
24.03.2015 Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше»

Компания Axelot внедрила систему «1С:Документооборот Корп» в научно-производственном объединении «Техномаш» (ФГУП), что позволило

12.02.2015 «ТМС групп» оптимизирует обмен документами с помощью «1С-Раруса»

Специалисты казанского офиса компании «1С-Рарус» реализуют проект по внедрению программы «1С:Документооборот Корп» в одной из нефтесервисных компаний Татарстана УК «ТМС групп». Планирует
26.12.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити»

стемы стала автоматизация документооборота в управляющей компании на базе программного продукта «1С:Документооборот Корп». Управляющая компания «Центр Сити» была создана в 2004 г. для управлени
25.12.2012 «Газдевайс» построил СЭД на базе «1С:Документооборота 8 Корп»

мпания «Микротест» завершила проект по созданию системы электронного документооборота на платформе «1С:Документооборот 8 Корп» для компании «Газдевайс» — высокотехнологичного специализированног
22.06.2012 «ГУССТ №8 при Спецстрое России» ускорил подготовку и обработку документации с помощью «1С:Документооборот 8 КОРП»

Специалисты компании «Баланс-Сервис» внедрили в ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» систему электронного документооборота на базе программного продукта «1С:Документооборот 8 КОРП». Новая система развернута на 160 рабочих местах и уже позволила вдвое сократить время на совместную обработку документов и на поиск нужной информации, исключить возмо
31.05.2011 «1С» в 3 раза увеличивает стоимость своей СЭД

документов. Планируется, что перечисленные возможности будут поддерживаться только в конфигурации «Документооборот КОРП» начиная со следующей версии, которая будет выпущена ориентировочно в ок

Публикаций - 91, упоминаний - 152

1С:Документооборот КОРП и организации, системы, технологии, персоны:

9608 87
1С-Рарус 983 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 972 10
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 6
Системы документооборота 522 5
SAP SE 5604 5
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 3
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 3
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Гэндальф - Gendalf 95 3
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Бизнес ИТ 47 2
СофтЭксперт 48 2
Софт-портал - Soft-portal 6 2
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Microsoft Corporation 25787 2
Oracle Corporation 7081 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1479 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
Микротест 284 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 37 1
Инфраструктура ТК 4 1
De Novo - Де Ново 48 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Alfresco Software 156 1
Epicor Software Corporation 166 1
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Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Почта России ПАО 2373 5
Татнефть 243 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 155 5
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 4
НСПК - Национальная система платежных карт 952 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 3
Газпром ПАО 1493 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Татнефть - Татнефтеснаб 4 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1923 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 276 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
PPF Group N.V. 17 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 18 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 12 1
Аэропорт Салехард 1 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Силовые машины 166 1
Концессии Теплоснабжения 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Федеральное казначейство России 1950 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5674 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3917 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 1
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1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1043 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 229 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 34 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 30 1
Архивный фонд РФ 115 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Нуралиев Борис 298 9
Пучков Дмитрий 71 2
Ахметшин Рамиль 6 2
Нестеров Алексей 176 2
Черкасов Дмитрий 44 1
Быков Сергей 34 1
Сенечкин Александр 1 1
Палашевский Александр 2 1
Степанов Александр 25 1
Безбородов Александр 7 1
Лавров Андрей 12 1
Игитов Михаил 1 1
Маркова Екатерина 2 1
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