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1С:Документооборот КОРП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.03.2025
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Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот»
Специалисты «1С-КПД» внедрили систему «1С:Документооборот КОРП» в угледобывающем холдинге «Колмар». Проект дополнил сложившуюся в холди
|27.05.2024
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Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП»
Компания «Крамп» автоматизировала работу с договорами с помощью системы «1С:Документооборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована раб
|18.04.2024
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«1С-Рарус» автоматизировал документооборот «Независимой страховой группы»
На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» автоматизированы и настроены специфические бизнес-процессы страхов
|23.01.2024
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CorpSoft24 внедрила СЭД на базе «1С» в компании «Пьер Фабр»
ым», — отметил Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «1С» CorpSoft24. Система «1С:Документооборот Корп» в «Пьер Фабр» была принята в промышленную эксплуатацию, автоматизиро
|09.10.2023
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«1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм»
На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в
|23.06.2022
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GeekSpace полностью перевела документооборот дорожно-строительной компании Алтая на платформу «1С:Документооборот КОРП»
апросом ООО «ДСУ-4» обратилось к своим партнерам – ИТ-компании GeekSpase. В результате аудита информационной системы предприятия, специалистами GeekSpace было принято решение провести апгрейд до «1С: Документооборот КОРП». Одной из основных задач была возможность работать в ИС из любой точки земного шара, или, как минимум, Алтайского края. Поэтому был решен вопрос по безопасному доступу к и
|16.02.2022
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Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»
интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0. Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преимуще
|02.02.2022
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Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»
Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп». «1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначенная для у
|26.03.2020
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«1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»
орот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощную версию системы «1С:Документооборот КОРП» со встроенными функциями и методиками для организации эффективной диста
|17.12.2018
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«Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ
«Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и со
|24.08.2018
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WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia
мпании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансового учета в 56 юрлицах предприят
|24.08.2018
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«Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения»
позволило привести документацию к единым стандартам оформления. Поиск нужного документа в системе «1С:Документооборот КОРП» занимает теперь минуты, особенно удобна возможность поиска по тексту
|05.04.2018
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«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»
«СофтЭксперт» объявил о завершении первого этапа внедрения системы «1С:Документооборот 8 КОРП» в НПО «Стрела». Новая система охватила 850 рабочих мест во всех ос
|14.06.2016
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«Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе»
Компания «Хомнет консалтинг» завершила работы по модификации «1С:Документооборот Корп» для 650 рабочих мест в компании «Газпром промгаз». Об этом CNews соо
|14.04.2016
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«Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп»
Специалисты группы компаний «Бизнес ИТ» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в компании «Ставропольский аптечный склад». Новая система электрон
|27.03.2015
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Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп»
Компания «1С-КПД» объявила о выходе продукта «English Pack для 1С:Документооборот Корп», позволяющего организовать работу в системе «1С:Документооборот» на анг
|24.03.2015
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Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше»
Компания Axelot внедрила систему «1С:Документооборот Корп» в научно-производственном объединении «Техномаш» (ФГУП), что позволило
|12.02.2015
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«ТМС групп» оптимизирует обмен документами с помощью «1С-Раруса»
Специалисты казанского офиса компании «1С-Рарус» реализуют проект по внедрению программы «1С:Документооборот Корп» в одной из нефтесервисных компаний Татарстана УК «ТМС групп». Планирует
|26.12.2013
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«Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити»
стемы стала автоматизация документооборота в управляющей компании на базе программного продукта «1С:Документооборот Корп». Управляющая компания «Центр Сити» была создана в 2004 г. для управлени
|25.12.2012
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«Газдевайс» построил СЭД на базе «1С:Документооборота 8 Корп»
мпания «Микротест» завершила проект по созданию системы электронного документооборота на платформе «1С:Документооборот 8 Корп» для компании «Газдевайс» — высокотехнологичного специализированног
|22.06.2012
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«ГУССТ №8 при Спецстрое России» ускорил подготовку и обработку документации с помощью «1С:Документооборот 8 КОРП»
Специалисты компании «Баланс-Сервис» внедрили в ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» систему электронного документооборота на базе программного продукта «1С:Документооборот 8 КОРП». Новая система развернута на 160 рабочих местах и уже позволила вдвое сократить время на совместную обработку документов и на поиск нужной информации, исключить возмо
|31.05.2011
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«1С» в 3 раза увеличивает стоимость своей СЭД
документов. Планируется, что перечисленные возможности будут поддерживаться только в конфигурации «Документооборот КОРП» начиная со следующей версии, которая будет выпущена ориентировочно в ок
1С:Документооборот КОРП и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 9
|Пучков Дмитрий 71 2
|Ахметшин Рамиль 6 2
|Нестеров Алексей 176 2
|Черкасов Дмитрий 44 1
|Быков Сергей 34 1
|Сенечкин Александр 1 1
|Палашевский Александр 2 1
|Степанов Александр 25 1
|Безбородов Александр 7 1
|Лавров Андрей 12 1
|Игитов Михаил 1 1
|Маркова Екатерина 2 1
|Калинкин Роман 14 1
|Думин Антон 11 1
|Замерчук Антон 5 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Щеглов Петр 86 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Федоров Иван 24 1
|Строкова Анастасия 19 1
|Карасев Павел 19 1
|Дементьева Светлана 8 1
|Каика Зоя 1 1
|Гордеева Елена 1 1
|Серова Елена 320 1
|Коровко Вадим 17 1
|Богданов Максим 40 1
|Чумак Максим 1 1
|Бигнов Урал 1 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Постарнаков Андрей 5 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Овечкина Мария 1 1
|Синяков Владимир 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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