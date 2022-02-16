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Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»

Упрощение интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0.

Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преимуществ. При ее разработке учитывались пожелания десятков тысяч пользователей: отражены наработки масштабных проектов, реализованных в АО «Почта России», ГК «Трансмашхолдинг», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и на других крупнейших предприятиях страны.

Реализовано в общей сложности более 600 нововведений: от улучшений эргономики интерфейса до глубокой перестройки механизмов работы с документами.

Преимущества редакции 3.0 конфигурации «Документооборот КОРП»:

• простой и наглядный подход к обработке документа: действия, которые необходимо совершить, гибко настраиваются в разрезе видов документов;

• лишних действий: права назначаются автоматически во всех случаях, когда это возможно;

• реализация разнообразных сценариев использования и отображения электронной подписи;

• быстрая настройка под особенности документооборота конкретного предприятия благодаря комфортной гибкой группировке документов и их маркировке как входящих, исходящих или внутренних;

• возможность для пользователей создавать собственную систему «тематик» (тэгов), которые можно привязывать к документам, использовать для группировки и фильтрации при поиске;

• возможность присваивать документам уровень важности;

• возможность одновременного согласования документа параллельно несколькими сотрудниками в режиме замечаний помогает сделать согласование настолько оперативным, насколько это возможно;

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• контроль, какая именно версия файла документа была согласована и не менялся ли он после этого;

• предварительный просмотр файлов во всех карточках, к которым прикреплены файлы;

• возможность организовать работу совместителей: для каждого сотрудника, работающего в программе, можно создать несколько профилей («сотрудников») с распределением задач между ними;

• возможность организовать работу замещающих и помощников.

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В результате редакция 3.0 «1С:Документооборот 3.0» позволяет не просто автоматизировать на предприятиях работу с документами, а реализовать комплексную цифровизацию документопотоков на основе лучших отечественных и зарубежных стандартов и практик.

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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