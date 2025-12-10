Разделы

ПО Свободное ПО Софт Техника
|

Староверы Linux проиграли войну. Код на Rust больше не эксперимент, а законная часть ядра

Поддержка языка программирования Rust спустя годы вошла в перечень основных возможностей ядра Linux. Разработчики и лично Линус Торвальдс долго сопротивлялись этому, обеими руками держась за код на С и С++. Но код этих языках менее безопасен, а сами языки намного старше, чем Rust, относящийся к новейшему поколению языков программирования, и даже сам Торвальдс в итоге признал его очевидные преимущества. 

Больше не эксперимент

Пишущие на языке программирования Rust разработчики ядра Linux добились возможности писать создавать компоненты ядра Linux именно на этом на языке. На протяжении многих лет использование Rust в разработке ядра Linux считалось всего лишь экспериментом, но то, что поначалу действительно было им, в итоге превратилось в существенную, а иногда и вовсе неотъемлемую часть ядра.

Rust относится к числу новейших языков программирования – он разрабатывается с 2006 г., но впервые был представлен широкой общественности в январе 2012 г. С этого же времени его адепты не прекращают попыток переписать весь код ядра Linux, который десятилетиями базировался исключительно на коде С и С++.

Решение о снятии пометки «экспериментальная функция» с кода Rust в составе ядра Linux было принято участниками конференции Maintainers Summit. Они коллективно обсудили результаты внедрения этого кода в ядро и пришли к общему выводу, что все прошло вполне успешно.

Три года к успеху

В самую активную свою фазу эксперимент по внедрению кода на Rust в состав ядра Linux вошел в 2022 г. В тот период разработчики получили разрешение создавать драйверы и модули на Rust – эта опция была включена в ядро версии 6.1.

rust6.jpg

RealToughCandy.com / Pexels
Кода на Rust в ядре Linux становится все больше

Как пишет OpenNet, программисты решили не терять времени даром и за прошедшие три года внедрили в ядро Linux множество компонентов, написанных на Rust. Среди них – абстракции для разработки на драйверов для видеокарт, сетевых карт и USB-устройств. Например, существует написанный на Rust драйверы Nova для видеокарт Nvidia, и Tyr для интегрированной графики ARM Mali, а также драйвер rust_ext2 для поддержки файловой системы Ext2.

Староверы против

Сторонники внедрения кода на Rust в ядро Linux столкнулись с невероятно сильным сопротивлением со стороны его разработчиков, пишущих на С и С++. Они выступили резко против таких нововведений и заявили, что не собираются переучиваться или что-то менять. Среди них нашлись даже те, кто сравнил внедрение в ядро кода на Rust с раковой опухолью Также они высказали мнение, что столь сложные программные продукты не должны создаваться на радикально разных языках программирования, поскольку это усложняет разработку.

По современным меркам и С, и С++ – относительно старые языки, поскольку многие нынешние программисты еще не родились, когда они появились. Между тем, С (вышел в 1972 г.) и С++ (появился в 1982 г.). до сих пор входят в топ-3 самых популярных в мире (рейтинг Tiobe, декабрь 2025 г.) наряду с Python. Rust в этом рейтинге находится на 17 строчке против 14 места в декабре 2024 г.

rust61.jpg

До первой тройки Rust еще очень далеко
Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) никогда не обходил споры адептов С и Rust стороной. В течение длительного времени он занимал сторону «староверов», по-всякому и публично обзывая программистов на Rust. Многие из них даже покинули сообщество Linux, не желая терпеть оскорбления со стороны Торвальдса, а кого-то был заблокирован после очередной перепалки с Торвальдсом.

Но через некоторое время Линус сменил сторону. Теперь он хоть и не поливает грязью программистов на С и С++, но открыто признает, что коду на Rust есть место в ядре Linux.

Чем так хорош Rust

Rust имеет множество доказанных преимуществ перед С и С++, помимо возраста. В частности, он, в отличие от этих языков, умеет безопасно работать с памятью, что позволяет писать программы с гораздо меньшим количеством потенциальных уязвимостей.

По оценке экспертов OpenNet, использование Rust для написания кода, в числе прочего, сокращает время, затрачиваемое на разработку и отладку ввиду наличия в этом языке «строгих гарантий, выявляющих ошибки на ранней стадии написания кода».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще