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Python высокоуровневый язык программирования

Python - высокоуровневый язык программирования


14.02.2022 Создатели знаменитого ПК Raspberry Pi вербуют детей в армию программистов на Python
28.12.2021 «Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby
15.12.2021 ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях
24.11.2021 Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java
17.06.2019 «Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java
22.01.2019 Mail.ru запустила онлайн-курсы по Data Science и информационному поиску
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python
12.09.2018 Из языка Python удаляют термины «раб» и «господин»
13.07.2018 Создатель и «великодушный диктатор» Python уходит в отставку из-за «презрения людей»
04.04.2018 Microsoft открыла бесплатные курсы по искусственному интеллекту на Python
11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться
14.11.2017 Москвич создал защищенный смартфон на Python за $30
17.10.2017 «Доктор Веб» исследовал бэкдор, написанный на Python
22.02.2017 Ошибки в Java и Python позволяют взламывать фаерволлы
12.10.2015 Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps
19.03.2013 GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python
10.12.2012 Создатель языка Python уволился из Google ради Dropbox
25.11.2011 В России создается новая экзотическая ОС
13.05.2010 Microsoft стала спонсором первой конференции Aussie Python
29.12.2009 Программисты Python: обзор зарплат в России
16.07.2009 Анонсирован выход Unladen Swallow 2009Q2: проект по оптимизации Python
31.03.2009 Python мигрирует на Mercurial
22.12.2008 Вышел Python 2.5.3
05.12.2008 Вышел Python 3.0
02.10.2008 Анонсирован релиз Python 2.6
03.09.2008 Опубликован список изменений релиза Python 2.6
22.08.2008 Вышли последние бета-версии Python 2.6 и 3.0
20.06.2008 Вышли бета-версии Python 2.6 и 3.0
24.03.2008 Вышла публичная версия библиотеки Sphinx для Python

Публикаций - 486, упоминаний - 539

Python упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 93
Google LLC 10352 65
GitHub 487 52
Yandex - Яндекс 5015 38
Oracle Corporation 6035 35
Amazon Inc - Amazon.com 2650 28
IBM - International Business Machines Corp 8941 26
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 21
VK - Mail.ru Group 3057 21
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 21
Meta Platforms - Facebook 4267 20
6072 15
Accenture plc 810 15
SAS Institute 854 15
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 15
Red Hat 1183 14
1С-Битрикс - Bitrix 443 14
Apple Inc 10683 14
SAP SE 4595 13
VMware 2025 12
Intel Corporation 11262 11
Twitter 2493 11
Nginx - Энджайникс 114 10
SUSE 323 9
Нейронные сети ООО 427 9
Nvidia Corp 3118 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Прогноз 957 9
Программный продукт ГК 3960 8
Cisco Systems 4720 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 7
Telegram Group 805 7
Canonical 185 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
JetBrains 42 6
Базальт СПО - BaseALT 254 6
Dr.Web - Доктор Веб 1186 6
Tableau Software 56 6
Samsung Electronics 9333 6
NetApp - Network Appliance 613 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
HeadHunter Group - HH Group 423 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 10
Coursera 44 9
Открытие ФК 2713 8
Точка 1820 8
Май - Российская торговая компания 416 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 6
X5 Group 709 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Альфа-Банк 1476 6
Сбер - СберАвто 18 6
eBay Inc 1576 5
Россети Ленэнерго 786 5
Royal Dutch Shell - Шелл 184 5
LinkedIn 558 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Почта России ПАО 1853 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Y Combinator - венчурный фонд 44 3
Татнефть 182 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 15 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Runa Capital 155 3
Tesla Motors 285 3
Kickstarter 117 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 2
Uber 287 2
ВТБ Лизинг 47 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Яндекс.Еда 490 2
Visa International 1809 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
Почта Банк 319 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 22
Правительство РФ 8292 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Счётная палата РФ 628 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 1 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Администрация Президента РФ 904 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Правительство Москвы 1640 1
Web development - Веб-разработка 0 9
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
Linux Foundation 167 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Ассоциация менеджеров 33 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Free TON Community 5 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 133
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