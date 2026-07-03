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Python высокоуровневый язык программирования

Python - высокоуровневый язык программирования

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI

От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этого пакета. Pyrogram уже давно никем н
29.05.2026 SpaceWeb ускорил облачную среду для Python-разработки

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений для VPS серверов новыми сервисами для поддержки веб-фреймворков FastAPI и Flask. Это важный шаг для Python-сообщества: разработчики и веб-студии теперь могут разворачивать проекты на этих фреймворках буквально в пару кликов, пропуская этап ручной настройки программной среды. Об этом CNews соо
13.05.2026 Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

одменены. Пользователей перенаправляли на сторонний ресурс, где были размещены вредоносные версии клиентской программы - как минимум, версия под Windows была «заряжена» троянцем удаленного доступа на Python. JDownloader - бесплатная утилита, которая поддерживает автоматизированное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Кол
21.04.2026 Максимальная защита от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

Python прокормит Российские программисты на Python столкнулись с колоссальным ростом зарплат, хотя в целом по отрасли ежемесячные доходы

21.04.2026 Зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%

В 2026 г. зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%, в то время как в медианные зарплаты программис
16.03.2026 Уязвимости в тени: ChatGPT и DeepSeek пропускают от 40 до 50% уязвимостей в приложениях на Java и Python

разом оптимизируя время и затраты на AppSec-специалистов. Эксперты Solar appScreener проанализировали эффективность нескольких востребованных LLM при проверке кода 20 приложений, написанных на языках Python и Java. Масштаб каждого из софтверных проектов составил более 100 тыс. строк кода. По данным исследования ассоциации «Руссофт», доля языков Java и Python составляет 45,4% и 61,8%

20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

нфигурационный файл с инструкциями для ИИ). Также необходимая функция — индексация всей кодовой базы для контекстного понимания проекта. Предполагается поддержка языков программирования: Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust. У ИИ-ассистента будет 15 пользователей. Генерация кода должна происходить по текстовому запросу. «В режиме чата можно описать задачу, и решение напишет

09.02.2026 В стане программистов зреет революция. Разработчики готовятся сбросить Python с первого места в мире по популярности

Сделать С снова великим Язык программирования Python, известный своей простотой и щеголяющий огромным общемировым сообществом, в будущем может лишиться статуса самого популярного языка в мире, по версии рейтинга Tiobe. Как сообщал CNews, п
12.01.2026 Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть

Зачем программировать, когда можно не программировать Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Python. Он открыто признался, что не умеет программировать на этом языке, и что делегирует задачи по написанию Python-кода нейросетям. «Каминг-аут» Торвальдс совершил в Readme-файле к св
19.12.2025 ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

ишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python. Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на в
18.12.2025 Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru

нга, проанализировали ситуацию на рынке труда за III квартал 2025 г. и выделили 10 технических навыков, которые будут наиболее востребованы в ИТ-сфере в 2026 г. Рейтинг возглавили знание SQL, Linux и Python. Эти компетенции повышают ценность специалистов и помогают им претендовать на более высокую заработную плату. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По данным исследования, работода
11.12.2025 Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

ИТ-атаки через публичные библиотеки Злоумышленники все чаще атакуют ИТ-разработчиков через публичные библиотеки кода, пишут «Ведомости». Количество вредоносных пакетов в репозитории Python Package Index (PyPI) т.е. основной каталог для языка Python, за 11 месяцев 2025 г. выросло на 54%. Со слов руководителя департамента Threat Intelligence экспертного центра безопас
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы

О в соответствии с 187-ФЗ. Интерпретатор VBA позволяет продолжать использовать привычные макросы и соответствовать требованиям законодательства России. Расширяйте функциональность надстроек с помощью Python В релизе 3.6 представлена бета-версия новой функции Python в надстройках. Теперь можно использовать модули и библиотеки Python для расширения возможностей Lua-кода в настол
30.10.2025 На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

юция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно признанный и востребованный Python, то теперь лидирует малоизвестный и далеко не так широко распространенный TypeScript, о чем говорится в официальном отчете GitHub. Этот язык перепрыгнул сразу через два места – в 2024 г.
28.10.2025 Разработчики Python отказались от огромного гранта, лишь бы не следовать «повесточке»

PSF не станет брать $1,5 млн у NSF Python Software Foundation (PSF) занимающаяся разработкой и распространением языка программир
09.10.2025 Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

пулярность тоже падает. Фото: freestockcenter / FreePik Все меньше россиян хотят программировать на Java В «Руссофт» подчеркивают, что основная опасность для Java исходит вовсе не от JavaScript, а от Python. Как сообщал CNews, этот язык программирования с октября 2021 г. находится на первом месте по популярности среди кодеров со всего мира, и за прошедшие с того дня четыре года не было ни м
24.09.2025 Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей

Российский ИТ-вуз стал одним из 16 провайдеров образовательных программ федпроекта «Код будущего» и представил три очных и онлайн-курса по Python, основам разработки нейросетей и подготовке к карьере разработчика. Пройти обучение могут школьники 8—11 классов и студенты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гра
15.09.2025 Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java

терял четыре строчки, упав с 14 места на 18. Любимый россиянами язык Java имеет индекс популярности 8,35%, и это четвертое место. Топ-3 – это С (8,65%), С++ (8,8%) и лидирующий с колоссальным отрывом Python (25,98%), который на постоянной основе занимает первое место с октября 2021 г. Ничего не предвещало Единственное глобальное изменение, связанное с Perl и произошедшее в 2025 г. – это рел
04.08.2025 Хакеры создали целый поддельный сайт PyPI для атак на программистов на Python

Введите логин и пароль, ничего страшного в этом нет Неизвестные злоумышленники активно пытаются заманить пользователей ключевого для разработчиков на языке Python ресурса PyPI (Python Package Index) на поддельный сайт. Основной целью злоумышленников, судя по всему, является сбор реквизитов доступа к репозиториям на PyPI. Сайт pypi.org предс
17.07.2025 Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные

окупки Mail.ru. В Mail.ru этот домен находился годами Как ни странно, но другие связанные с сервисом домены, включая bk.ru, list.ru и, собственно, mail.ru, пока не в черном списке. Напомним, PyPI или Python Package Index – это официальное и крупнейшее хранилище сторонних пакетов для языка программирования Python. Последний с октября 2021 г. является самым популярным в мире по версии

16.06.2025 Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

— от копирования паролей до управления пользователями и настройками безопасности. С технической точки зрения упростить работу с API позволили две разработки компании, первая из которых — официальный Python-коннектор. Так называется библиотека, предназначенная к использованию разработчиками. Она применяется для интеграции «Пассворка» с приложениями и скриптами на языке Python. Вторая
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

редлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нацелены как раз на тех, кто работает в криптовалютной сфере. Использование LinkedIn для первонача
15.04.2025 Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost

Gainward, признанный лидер в производстве высокопроизводительных видеокарт, объявила о выпуске видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (варианты 16 ГБ и 8 ГБ) и RTX 5060. Видеокарты серии Python III и Ghost, каждая из которых разработана для обеспечения высокой производительности в играх, приложениях ИИ и творческих задачах, с усовершенствованным охлаждением и исключительной дол
02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов

версии переработан интерфейс отображения сценариев реагирования для облегчения восприятия информации, реализована более гибкая настройка распределения инцидентов и добавлена поддержка коннекторов на Python. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. В R-Vision SOAR 5.4 переработан интерфейс отображения выполняемых сценариев реагирования в карточке инцидента, включая обновление блока ви
11.03.2025 Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python

ыки покоряют топ-20 и топ-10 самых популярных среди программистов, состав первой пятерки не меняется годами. В марте 2025 г., как на протяжении последних трех с половиной лет, первое место удерживает Python благодаря легкости своего освоения. На втором месте – С++, на третьем – Java, на четвертом – С. Эти языки могут меняться местами между собой, но из топ-5 давно не выбывают. В этом плане

04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

972 гг. соответственно, то есть первому 40 лет, а второму – 53. Современные программисты все чаще отдают предпочтение новым языкам – Rust (2012 г.) Java (1995 г.), JavaScript (1995 г.), Go (2009 г.), Python (1991 г.) и пр. В отличие от них, C и C++ требуют ручного управления памятью, что и приводит к регулярным ошибкам безопасности памяти, о которых не менее регулярно говорят ИБ-специалисты
28.02.2025 Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков

На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке PythonPython Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Причем вредоносы выдавались как раз

13.02.2025 Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python

ания программ, которые могут служить хорошим подспорьем российским программистам. Но в России YouTube замедляется с июля 2024 г. – российские разработчики почти отрезаны от этих видеоуроков. А как же Python Эксперты Tiobe относят Python к числу медленных языков программирования. Однако это совершенно не мешает ему годами, с октября 2021 г., перманентно находиться на первом месте по п
21.01.2025 В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэкдор и средство пер
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python

ях с целью проникновения в инфраструктуру их текущих работодателей или получения доступа к их разработкам. Как стало известно Unit 42, злоумышленники загрузили в главный репозиторий проектов на языке Python – PyPI – ряд пакетов с вредоносными «закладками». Таким образом, как полагают исследователи, хакеры надеются скомпрометировать рабочие станции разработчиков в компаниях, входящих в цепоч
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях

Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит компании Fortinet), р
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

1300 скачиваний В основном репозитории проектов для языка Python PyPI обнаружился модульный вредонос, который выдает себя за вспомогательное средство для криптотрейдеров, но на деле крадет данные, связанные с криптоактивами. К тому моменту, как экспер
16.09.2024 Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

Пакет с секретом Хакеры северокорейской кибергруппировки Lazarus уже около года охотятся на программистов на Python с помощью мнимого теста. Потенциальным жертвам предлагается найти ошибку в программном менеджере паролей. Но под этим предлогом им сгружаются вредоносные компоненты. Как указывается в пу
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео

аммирования предпочитает разработчик – новый ассистент поддерживает все наиболее популярные. К моменту выхода материала помощник «Яндекса» умел генерировать код как минимум на C++, Go, Java, Kotlin и Python, но это лишь часть поддерживаемых языков. Полный их список к моменту выхода материала в открытом доступе представлен не был – известно лишь, что их более 30. Пример работы нового Yandex

30.07.2024 Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто

ммисту конкурент В России наблюдается сверхвысокая конкуренция за открытую вакансию программиста на Python, сообщили CNews представители рекрутингового центра IBS. По их данным, в настоящее вре
30.07.2024 Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме

исследования рекрутингового центра IBS, наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается среди Python-разработчиков: на одну вакансию приходится 10 резюме. В менее конкурентной среде наход
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

Санкции по-чешски. Или по-русски Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян доступа к интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA. Это ее самый известный и популярный продукт. Российским программистам отныне он
26.06.2024 Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам

на Zig – чем их меньше, тем меньше конкурентов, тем ценнее они в глазах работодателей. Очевидные преимущества Многие программисты считают Zig довольно простым в освоении языком. Обычно так говорят о Python, который еще в октябре стал самым популярным языком программирования в мире и никому не отдает этот титул. Разработчики также делают акцент на легкой читаемости кода на Zig. Другими слов
24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому

упрощенные символьные выражения, за счет чего разработчики могут использовать более интуитивный синтаксис. Другими словами, Cangjie потенциально может составить в плане простоты освоения конкуренцию Python, самому популярному языку программирования в мире. Впервые о Cangjie стало известно в октябре 2021 г. CNews писал, что Huawei планировала выпустить его в 2022 г., но что-то заставило ее

10.06.2024 Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком

дить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в этим языком имеют дело 25,2 млн человек во всем мире, и это намного больше, нежели у Python, размер сообщества которого – 18,2 млн человек. Данные SlashData вступают в противоречие с информацией компании Tiobe, котораыz тоже ведет рейтинг популярноcти языков программирования. В

Публикаций - 1286, упоминаний - 1419

Python и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 177
Microsoft Corporation - GitHub 1075 135
Google LLC 12688 123
Yandex - Яндекс 9216 115
9594 79
Oracle Corporation 7074 63
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
Telegram Group 2940 41
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 36
Apple Inc 13154 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Intel Corporation 12811 28
Meta Platforms - Facebook 4621 26
VK - Mail.ru Group 3602 24
OpenAI 541 24
SAP SE 5601 23
Broadcom - VMware 2610 23
Red Hat 1378 22
Softline - Софтлайн 3743 21
Nvidia Corp 4002 20
Ростелеком 10948 20
JetBrains 86 19
SAS Institute 1082 18
Nginx - Энджайникс 209 18
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 18
X Corp - Twitter 2938 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
Dropbox 527 15
1С-Битрикс - Bitrix 675 15
Cisco Systems 5372 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 57
Superjob - Суперджоб 858 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Альфа-Банк 1979 14
Royal Dutch Shell - Шелл 233 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Microsoft - LinkedIn 699 10
Coursera 65 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Россети Ленэнерго 1699 7
eBay Inc 1640 6
Почта России ПАО 2370 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Сбер - СберАвто 38 6
Зарплата.ру 45 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
LEGO 260 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Tesla Motors 461 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 83
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
РНФ - Российский научный фонд 201 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
Apache Software Foundation - ASF 231 19
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
WIT - Women in Tech 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
OpenJDK Community 11 1
Free TON Community 6 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Eclipse Foundation 26 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 414
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 383
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 301
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 282
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 255
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 236
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 220
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 191
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 191
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 176
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 168
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 157
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 146
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 137
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 130
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 124
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 114
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 114
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