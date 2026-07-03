Python - высокоуровневый язык программирования

Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI От сотен до десятков тысяч потенциальных жертв С ноября 2026 г. разработчики Telegram-ботов, работающие с языком Python, рискуют столкнуться с троянизированной версией популярной библиотеки Pyrogram. Злоумышленники опубликовали как минимум восемь вредоносных версий этого пакета. Pyrogram уже давно никем н

SpaceWeb ускорил облачную среду для Python-разработки Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил каталог готовых решений для VPS серверов новыми сервисами для поддержки веб-фреймворков FastAPI и Flask. Это важный шаг для Python-сообщества: разработчики и веб-студии теперь могут разворачивать проекты на этих фреймворках буквально в пару кликов, пропуская этап ручной настройки программной среды. Об этом CNews соо

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python одменены. Пользователей перенаправляли на сторонний ресурс, где были размещены вредоносные версии клиентской программы - как минимум, версия под Windows была «заряжена» троянцем удаленного доступа на Python. JDownloader - бесплатная утилита, которая поддерживает автоматизированное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Кол

Максимальная защита от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40% Python прокормит Российские программисты на Python столкнулись с колоссальным ростом зарплат, хотя в целом по отрасли ежемесячные доходы

Зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40% В 2026 г. зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%, в то время как в медианные зарплаты программис

Уязвимости в тени: ChatGPT и DeepSeek пропускают от 40 до 50% уязвимостей в приложениях на Java и Python разом оптимизируя время и затраты на AppSec-специалистов. Эксперты Solar appScreener проанализировали эффективность нескольких востребованных LLM при проверке кода 20 приложений, написанных на языках Python и Java. Масштаб каждого из софтверных проектов составил более 100 тыс. строк кода. По данным исследования ассоциации «Руссофт», доля языков Java и Python составляет 45,4% и 61,8%

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust нфигурационный файл с инструкциями для ИИ). Также необходимая функция — индексация всей кодовой базы для контекстного понимания проекта. Предполагается поддержка языков программирования: Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust. У ИИ-ассистента будет 15 пользователей. Генерация кода должна происходить по текстовому запросу. «В режиме чата можно описать задачу, и решение напишет

В стане программистов зреет революция. Разработчики готовятся сбросить Python с первого места в мире по популярности Сделать С снова великим Язык программирования Python, известный своей простотой и щеголяющий огромным общемировым сообществом, в будущем может лишиться статуса самого популярного языка в мире, по версии рейтинга Tiobe. Как сообщал CNews, п

Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть Зачем программировать, когда можно не программировать Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Python. Он открыто признался, что не умеет программировать на этом языке, и что делегирует задачи по написанию Python-кода нейросетям. «Каминг-аут» Торвальдс совершил в Readme-файле к св

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей ишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python. Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на в

Навыки, которые повысят стоимость ИТ-специалистов в 2026 г.: исследование hh.ru нга, проанализировали ситуацию на рынке труда за III квартал 2025 г. и выделили 10 технических навыков, которые будут наиболее востребованы в ИТ-сфере в 2026 г. Рейтинг возглавили знание SQL, Linux и Python. Эти компетенции повышают ценность специалистов и помогают им претендовать на более высокую заработную плату. Об этом CNews сообщили представители hh.ru. По данным исследования, работода

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования ИТ-атаки через публичные библиотеки Злоумышленники все чаще атакуют ИТ-разработчиков через публичные библиотеки кода, пишут «Ведомости». Количество вредоносных пакетов в репозитории Python Package Index (PyPI) т.е. основной каталог для языка Python, за 11 месяцев 2025 г. выросло на 54%. Со слов руководителя департамента Threat Intelligence экспертного центра безопас

«МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы О в соответствии с 187-ФЗ. Интерпретатор VBA позволяет продолжать использовать привычные макросы и соответствовать требованиям законодательства России. Расширяйте функциональность надстроек с помощью Python В релизе 3.6 представлена бета-версия новой функции Python в надстройках. Теперь можно использовать модули и библиотеки Python для расширения возможностей Lua-кода в настол

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык юция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно признанный и востребованный Python, то теперь лидирует малоизвестный и далеко не так широко распространенный TypeScript, о чем говорится в официальном отчете GitHub. Этот язык перепрыгнул сразу через два места – в 2024 г.

Разработчики Python отказались от огромного гранта, лишь бы не следовать «повесточке» PSF не станет брать $1,5 млн у NSF Python Software Foundation (PSF) занимающаяся разработкой и распространением языка программир

Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++ пулярность тоже падает. Фото: freestockcenter / FreePik Все меньше россиян хотят программировать на Java В «Руссофт» подчеркивают, что основная опасность для Java исходит вовсе не от JavaScript, а от Python. Как сообщал CNews, этот язык программирования с октября 2021 г. находится на первом месте по популярности среди кодеров со всего мира, и за прошедшие с того дня четыре года не было ни м

Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей Российский ИТ-вуз стал одним из 16 провайдеров образовательных программ федпроекта «Код будущего» и представил три очных и онлайн-курса по Python, основам разработки нейросетей и подготовке к карьере разработчика. Пройти обучение могут школьники 8—11 классов и студенты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гра

Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java терял четыре строчки, упав с 14 места на 18. Любимый россиянами язык Java имеет индекс популярности 8,35%, и это четвертое место. Топ-3 – это С (8,65%), С++ (8,8%) и лидирующий с колоссальным отрывом Python (25,98%), который на постоянной основе занимает первое место с октября 2021 г. Ничего не предвещало Единственное глобальное изменение, связанное с Perl и произошедшее в 2025 г. – это рел

Хакеры создали целый поддельный сайт PyPI для атак на программистов на Python Введите логин и пароль, ничего страшного в этом нет Неизвестные злоумышленники активно пытаются заманить пользователей ключевого для разработчиков на языке Python ресурса PyPI (Python Package Index) на поддельный сайт. Основной целью злоумышленников, судя по всему, является сбор реквизитов доступа к репозиториям на PyPI. Сайт pypi.org предс

Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные окупки Mail.ru. В Mail.ru этот домен находился годами Как ни странно, но другие связанные с сервисом домены, включая bk.ru, list.ru и, собственно, mail.ru, пока не в черном списке. Напомним, PyPI или Python Package Index – это официальное и крупнейшее хранилище сторонних пакетов для языка программирования Python. Последний с октября 2021 г. является самым популярным в мире по версии

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей — от копирования паролей до управления пользователями и настройками безопасности. С технической точки зрения упростить работу с API позволили две разработки компании, первая из которых — официальный Python-коннектор. Так называется библиотека, предназначенная к использованию разработчиками. Она применяется для интеграции «Пассворка» с приложениями и скриптами на языке Python. Вторая

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста редлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нацелены как раз на тех, кто работает в криптовалютной сфере. Использование LinkedIn для первонача

Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost Gainward, признанный лидер в производстве высокопроизводительных видеокарт, объявила о выпуске видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (варианты 16 ГБ и 8 ГБ) и RTX 5060. Видеокарты серии Python III и Ghost, каждая из которых разработана для обеспечения высокой производительности в играх, приложениях ИИ и творческих задачах, с усовершенствованным охлаждением и исключительной дол

Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов версии переработан интерфейс отображения сценариев реагирования для облегчения восприятия информации, реализована более гибкая настройка распределения инцидентов и добавлена поддержка коннекторов на Python. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. В R-Vision SOAR 5.4 переработан интерфейс отображения выполняемых сценариев реагирования в карточке инцидента, включая обновление блока ви

Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python ыки покоряют топ-20 и топ-10 самых популярных среди программистов, состав первой пятерки не меняется годами. В марте 2025 г., как на протяжении последних трех с половиной лет, первое место удерживает Python благодаря легкости своего освоения. На втором месте – С++, на третьем – Java, на четвертом – С. Эти языки могут меняться местами между собой, но из топ-5 давно не выбывают. В этом плане

Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go 972 гг. соответственно, то есть первому 40 лет, а второму – 53. Современные программисты все чаще отдают предпочтение новым языкам – Rust (2012 г.) Java (1995 г.), JavaScript (1995 г.), Go (2009 г.), Python (1991 г.) и пр. В отличие от них, C и C++ требуют ручного управления памятью, что и приводит к регулярным ошибкам безопасности памяти, о которых не менее регулярно говорят ИБ-специалисты

Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке Python – Python Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Причем вредоносы выдавались как раз

Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python ания программ, которые могут служить хорошим подспорьем российским программистам. Но в России YouTube замедляется с июля 2024 г. – российские разработчики почти отрезаны от этих видеоуроков. А как же Python Эксперты Tiobe относят Python к числу медленных языков программирования. Однако это совершенно не мешает ему годами, с октября 2021 г., перманентно находиться на первом месте по п

В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэкдор и средство пер

Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python ях с целью проникновения в инфраструктуру их текущих работодателей или получения доступа к их разработкам. Как стало известно Unit 42, злоумышленники загрузили в главный репозиторий проектов на языке Python – PyPI – ряд пакетов с вредоносными «закладками». Таким образом, как полагают исследователи, хакеры надеются скомпрометировать рабочие станции разработчиков в компаниях, входящих в цепоч

В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит компании Fortinet), р

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 1300 скачиваний В основном репозитории проектов для языка Python PyPI обнаружился модульный вредонос, который выдает себя за вспомогательное средство для криптотрейдеров, но на деле крадет данные, связанные с криптоактивами. К тому моменту, как экспер

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов Пакет с секретом Хакеры северокорейской кибергруппировки Lazarus уже около года охотятся на программистов на Python с помощью мнимого теста. Потенциальным жертвам предлагается найти ошибку в программном менеджере паролей. Но под этим предлогом им сгружаются вредоносные компоненты. Как указывается в пу

Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео аммирования предпочитает разработчик – новый ассистент поддерживает все наиболее популярные. К моменту выхода материала помощник «Яндекса» умел генерировать код как минимум на C++, Go, Java, Kotlin и Python, но это лишь часть поддерживаемых языков. Полный их список к моменту выхода материала в открытом доступе представлен не был – известно лишь, что их более 30. Пример работы нового Yandex

Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто ммисту конкурент В России наблюдается сверхвысокая конкуренция за открытую вакансию программиста на Python, сообщили CNews представители рекрутингового центра IBS. По их данным, в настоящее вре

Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме исследования рекрутингового центра IBS, наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается среди Python-разработчиков: на одну вакансию приходится 10 резюме. В менее конкурентной среде наход

Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ Санкции по-чешски. Или по-русски Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян доступа к интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA. Это ее самый известный и популярный продукт. Российским программистам отныне он

Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам на Zig – чем их меньше, тем меньше конкурентов, тем ценнее они в глазах работодателей. Очевидные преимущества Многие программисты считают Zig довольно простым в освоении языком. Обычно так говорят о Python, который еще в октябре стал самым популярным языком программирования в мире и никому не отдает этот титул. Разработчики также делают акцент на легкой читаемости кода на Zig. Другими слов

Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому упрощенные символьные выражения, за счет чего разработчики могут использовать более интуитивный синтаксис. Другими словами, Cangjie потенциально может составить в плане простоты освоения конкуренцию Python, самому популярному языку программирования в мире. Впервые о Cangjie стало известно в октябре 2021 г. CNews писал, что Huawei планировала выпустить его в 2022 г., но что-то заставило ее