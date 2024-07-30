Разделы

Бизнес Кадры
|

Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме

По данным исследования рекрутингового центра IBS, наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается среди Python-разработчиков: на одну вакансию приходится 10 резюме. В менее конкурентной среде находятся Java-разработчики (четыре резюме на одну вакансию). Самыми дефицитными являются специалисты по языку Go: менее двух резюме на одну вакансию. Об этом CNews сообщили представители IBS.

При этом большинство компаний находятся в поисках специалистов уровня Senior. На такие вакансии приходится 63% по Java-разработчикам, 57% — по Python и 67% — по Go. На рынке наблюдается острая нехватка Go-разработчиков данного уровня: на каждое резюме приходится 2,7 вакансии. А вот спрос и предложение по Java практически равны: 1,4 резюме на вакансию. Вакансий для Senior-разработчиков по Python в 3,8 раза меньше, чем резюме.

В наименее выгодной позиции на рынке находятся Junior-разработчики всех направлений. Наименее востребованы начинающие Python-программисты: на каждую открытую вакансию приходится 73 резюме. На втором месте по этому показателю язык Go: 56 резюме на вакансию. На третьем — Java (27 резюме на вакансию).

Чаще других специалистов компании ищут Java-разработчиков (59,6%), на втором месте Python (35%), на третьем — Go (5,4%). Однако по количеству резюме лидируют Python-разработчики (61%), на Java приходится 38,8%, Go существенно уступает (0,2%).

«Наибольшая конкуренция среди специалистов по Python объясняется тем, что много программистов выбирают этот язык: у него понятный синтаксис, богатая экосистема, а также он широко используется для анализа данных, написания веб-приложений, игр и нейросетей, которые сейчас многие пытаются интегрировать. А вот Go достаточно молодой язык, который только набирает свою популярность благодаря своей скорости, простоте использования и поддержке параллельных вычислений. Однако он все еще остается нишевым языком. При этом спрос на специалистов по Go значительно растет в последние годы и превышает предложение. В основном конкуренция идет между работодателями», — сказала директор по развитию бизнеса рекрутингового центра IBS Елизавета Сергеева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024