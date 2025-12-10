Разделы

Google Go Golang Язык программирования

Google Go - Golang - Язык программирования

СОБЫТИЯ

10.12.2025 Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности 1
29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью 1
22.10.2025 Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году 1
15.10.2025 Завершается первый этап конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2025 с призовым фондом 1 млн рублей 1
30.09.2025 Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов 1
16.09.2025 YADRO запускает новый сезон практических курсов 1
29.08.2025 Первый троян-шифровальщик на основе ИИ оказался демонстрационным 1
21.08.2025 VK Education открывает набор на бесплатные курсы в ИТ, digital и креативе 1
26.05.2025 Как изменились зарплаты в ИТ за пять лет: исследование RealHR 1
10.04.2025 «ВКонтакте» открывает набор Go-разработчиков для перехода на новую архитектуру 2
03.04.2025 Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами 1
02.04.2025 Исследование RealHR: по итогам I квартала 2025 г. активно растут зарплаты middle-менеджеров 1
12.03.2025 Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров 3
04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go 1
04.03.2025 ИТ: компании стали чаще заниматься превентивным удержанием специалистов 2
20.02.2025 Postgres Professional выпустила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager 1
18.02.2025 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
13.02.2025 Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
22.08.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
30.07.2024 Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме 1
28.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники крадут данные у российских пользователей под видом нейросети для изменения голоса 1
17.04.2024 «Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer 3
05.04.2024 В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки 1
01.04.2024 Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
22.02.2024 МТС запустила школу ИТ-архитекторов 1
15.02.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 1
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году 1
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров 1
22.12.2023 Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион 1
15.12.2023 В России создан ИИ, который пишет код на Java и Python 1
01.11.2023 Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли 1
08.09.2023 В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше 1

Google Go и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12258 29
Microsoft Corporation 25238 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 11
GitHub 966 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 7
8987 5
1С-Битрикс - Bitrix 620 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 4
Yandex - Яндекс 8437 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 34 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 28 3
Atlassian 139 3
Broadcom - VMware 2492 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Trend Micro 629 3
Softline - Софтлайн 3263 3
Apple Inc 12628 3
Xiaomi 1971 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 3
Nvidia Corp 3733 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
Adobe Figma 60 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 2
Red Hat 1345 2
HMD Global - Nokia 136 2
Intel Corporation 12541 2
AMD - Advanced Micro Devices 4469 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 2
Nginx - Энджайникс 186 2
JetBrains 75 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
АйТи 1439 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 671 9
Superjob - Суперджоб 705 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 4
Сбер - СберАвто 36 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
Get experts - Гет Экспертс 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1373 2
Лента - Сеть розничной торговли 2269 2
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Uber 337 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
AMarkets 2 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
SoftBank Group 270 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
Почта России ПАО 2246 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Coursera 58 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1641 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 269 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 4
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4897 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Apache Software Foundation - ASF 221 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31757 32
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2278 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18158 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27193 24
DevOps - Development и Operations 1067 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13641 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14895 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 13
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25706 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5916 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 11
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 10
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1489 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1143 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9868 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5869 10
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9724 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4671 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 9
Google Android - приложения и разработчики 646 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17111 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3696 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1138 41
Oracle Java - язык программирования 3330 38
Google Android 14682 24
C/C++ - Язык программирования 841 19
Apple iOS 8243 18
JavaScript - JS - язык программирования 1330 18
Microsoft Windows 16329 14
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 13
Linux OS 10901 12
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 369 12
JetBrains - Kotlin - язык программирования 114 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 11
Docker - Платформа распределённых приложений 437 9
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1511 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 8
Ruby - Язык программирования 157 8
FreePik 1437 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 6
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 6
Nim - Nimrod - язык программирования 21 5
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 93 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 5
Google Android Go 40 5
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 5
Google YouTube - Видеохостинг 2886 5
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 5
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 4
Dlang - D - язык программирования 4 4
Ansible 123 4
Google Chrome - браузер 1649 4
Red Hat Ansible 125 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 4
Apache Hadoop 447 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 4
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 21 4
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
Воронин Павел 179 8
Степанова Анна 38 3
Карпова Юлия 4 3
Ермаков Глеб 7 2
Саневич Марк 11 2
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 9 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 2
Шадаев Максут 1147 2
Крайнов Александр 19 1
Комлев Николай 112 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Серебрянников Дмитрий 9 1
Грачев Дмитрий 7 1
Купреев Олег 16 1
Аржанцев Иван 11 1
Суменков Игорь 5 1
Ефимова Ольга 4 1
Иодковский Станислав 100 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 1
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 1
Кузнецов Антон 13 1
Ляджин Сергей 8 1
Гостев Александр 83 1
Трубникова Татьяна 14 1
Юракова Яна 8 1
Сокорнов Николай 18 1
Смирнов Роман 15 1
Беляцкая Полина 15 1
Павлов Никита 114 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Воробьева Оксана 5 1
Дементьева Екатерина 2 1
Гернер Владимир 8 1
Valsorda Filippo - Валсорда Филиппо 2 1
Тарнавский Виктор 7 1
Трусов Дмитрий 4 1
Башарин Антон 12 1
Григорович Мария 4 1
Нелюб Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 6
Беларусь - Белоруссия 6026 6
Армения - Республика 2368 5
Индия - Bharat 5697 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1706 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 3
Китай - Тайвань 4136 3
Украина 7794 3
Россия - УФО - Свердловская область 1737 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Япония 13548 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 2
Ближний Восток 3030 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
Беларусь - Минск 674 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Европа 24637 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Греция - Греческая Республика 995 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15127 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2804 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 11
Английский язык 6877 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 4
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 262 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11435 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2662 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6945 2
Аренда 2584 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1514 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6323 2
Образование в России 2560 2
Экономический эффект 1218 1
Ars Technica 435 2
BleepingComputer - Издание 411 2
9to5Google 57 2
TechSpot 159 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
9to5Mac 70 1
Укринформ 3 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Известия ИД 706 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Bloomberg 1417 1
Wikipedia - Википедия 585 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Интерфакс-100 21 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 4
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 16
День молодёжи - 27 июня 998 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
