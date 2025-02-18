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VK Mail.ru Group Digital Camp



18.02.2025 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
22.08.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы 1
15.02.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
03.02.2023 VK открывает набор на бесплатные курсы Digital Camp по цифровым нетехническим специальностям 1
02.02.2022 VK открыла набор на бесплатные курсы по цифровым профессиям для студентов 1
25.02.2020 Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 4
VK - Mail.ru Group 3458 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 1
Почта России ПАО 2119 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2150 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4770 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
SRE - Site Reliability Engineering 25 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 126 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 456 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
Освещение - яркость источника света 682 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 163 2
Python - высокоуровневый язык программирования 947 2
VK Джуниор 4 1
Google Android 14055 1
Apple iOS 7840 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 177 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
Степанова Анна 34 3
Августан Ольга 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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