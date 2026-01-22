VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео

- VK Видео — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. На витрине зрителям доступна библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск VK Видео состоялся осенью 2021 года. По итогам первого года работы платформа зафиксировала рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд.
|22.01.2026
«VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок
С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз. Об этом CNews сообщили представители VK. В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 81,5 млн пользователей. В первую неде
|16.01.2026
Сервис «VK Видео» проанализировал контентные предпочтения россиян в новогодние каникулы
С 1 по 11 января 2026 г. суммарное время и охват просмотра советских фильмов в три раза выше, чем годом ранее. Почти 40% пользователей «VK Видео» в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах. В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет
|11.12.2025
«VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз
В первой неделе декабря 2025 г. ежедневная аудитория «VK Видео» превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Рост обусловлен увеличением объема контента и ч
|05.12.2025
Первые проекты победителей «VK Грантов» стали доступны на «VK Видео»
«VK Видео» начала публикацию медиапроектов-победителей программы «VK Гранты». Образовательные шоу, юмористические и музыкальные видео — всего до конца декабря 2025 г. платформа представит 20 нов
|28.11.2025
Зрителям «VK Видео» стало доступно голосовое управление на «Яндекс ТВ Станциях»
В «VK Видео» на «Яндекс ТВ Станциях» с операционной системой YaOS X пользователи могут управлять просмотром без пульта — достаточно произнести команду. Интеграция разработана совместно со специали
|26.11.2025
Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы»
Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и совреме
|12.11.2025
Платформа «VK Видео» обновила кабинет автора: новые метрики, улучшенная статистика и расширенные инструменты управление контентом
Платформа «VK Видео» представила обновлённый кабинет автора — инструмент для работы с контентом и анализа аудитории. Управление каналом стало проще, а аналитика — глубже и нагляднее. В полностью обновленн
|10.11.2025
Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию детского раздела
«VK Видео» представил обновление витрины «Детям», одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: инт
|27.10.2025
Интерес к детскому и семейному контенту на «VK Видео» удвоился с начала года
Платформа «VK Видео» сообщила о том, что общее число просмотров детского контента в сентябре 2025 г. достигло 1,4 млрд, что в два раза больше, чем в начале года. Среднесуточная аудитория детского контента
|30.09.2025
Сервис «VK Видео» запустил поддержку авторов через VK Donut
В «VK Видео» появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному к
|20.06.2025
«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино
«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко,
|04.06.2025
Сервис «VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов
Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только пос
|19.05.2025
Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз
«VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по ср
|15.05.2025
Число авторов в «VK Видео» выросло на 90%
С августа 2024 г. по апрель 2025 г. общее количество новых авторов «VK Видео» выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тыс. Общее количество просмотров авторских видео выросло в 2,5 раза, время смотрения увеличилось в 4,3 раза. Об этом CNews сообщили представители V
|25.04.2025
Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз
Детский контент — самая быстрорастущая зрительская категория контента в «VK Видео». За последний год количество просмотров увеличилось более чем в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители VK. Основными драйверами роста стали запуск «Детского режима» с возможност
|23.04.2025
Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK
Марианна Максимовская возглавила «VK Видео» Интернет-холдинг VK сообщил о назначении главой подразделения «VK Видео» Марианны Максимовской. Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение интона
|22.04.2025
Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора
Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора. В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных ф
|10.04.2025
Безопасность и персональные подборки контента: в «VK Видео» появился «Детский профиль»
«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль». Новый инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраст
|03.04.2025
«VK Видео» переходит на формат каналов для авторов видеоплатформы
«VK Видео» обновила процесс публикации и управления контентом: авторские сообщества на видеоплатформе переименованы в каналы, новые видео публикуются от их имени. Обновление — часть стратегии по
|27.03.2025
Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео»
иодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «Маруся» найдет ролик в сервисе «VK Видео» и воспроизведет его. Об этом CNews сообщили представители VK. Владельцы умных колон
|21.03.2025
«VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков
В «VK Видео» LIVE DevAPI теперь доступен всем разработчикам, что позволит любому желающему расши
|27.02.2025
Звезда отвечает: в «VK Видео» запускается новое юмористическое шоу «Ответы Mail»
льная карта Нади Джабраиловой, кто сильнее – Doni или Джиган, а также о том, где на самом деле родился Жак Энтони. Первый выпуск с Надей Джабраиловой уже доступен к просмотру на канале «Леди Mail» в «VK Видео» и на сайте проекта.
|19.02.2025
Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке»
Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопк
|17.02.2025
Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз
С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загру
|10.02.2025
Объем нативной рекламы в «VK Видео» вырос в два раза
Инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» за 2024 г. выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и превысили 2,4 млрд руб. Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства «VK Видео». Об это
|21.01.2025
За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200%
ионам файлов медиаконтента. В 2024 г. команда «ВКонтакте» усилила техническое оснащение и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK. По данным Mediascope, в декабре 2024 г. месячная аудитория «ВКонтакте» в России увеличилась до 92 млн пользователей. Суточный рекорд VK Ви
|09.01.2025
Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах
сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во
|13.12.2024
«VK Видео» усиливает свою защиту
VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п
|04.12.2024
Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru
VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адрес
|03.12.2024
Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза
Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.
|26.11.2024
«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»
Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный сти
|19.11.2024
В «VK Видео» появился раздел «Политика»
В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С
|13.11.2024
Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год
На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.
|08.11.2024
Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций
Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви
|05.11.2024
В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы
Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это
|01.11.2024
«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах
«Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в
|29.10.2024
«VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту
«VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили
|18.10.2024
Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора
«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид
|18.10.2024
Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим»
В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост
|16.10.2024
Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом
Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом
VK Видео и организации, системы, технологии, персоны:
|Тоболь Александр 39 18
|Дуксин Николай 19 14
|Краснова Марина 42 13
|Артамонова Анна 183 8
|Ежов Фёдор 15 7
|Мусагалиев Азамат 6 4
|Максимовская Марианна 4 4
|Степанова Анна 42 4
|Дибров Дмитрий 5 3
|Евлоев Мурад 52 3
|Пушной Александр 8 3
|Харламов Игорь - Харламов Гарик 5 3
|Насруллаев Магомед 53 3
|Петрова Мария 10 3
|Афанасьев Олег 43 2
|Самойленко Игорь 58 2
|Якупова Елена 4 2
|Старый Андрей 2 2
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 17 2
|Советкина Вера 4 2
|Бастрыкина Анастасия 5 2
|Дуров Павел 318 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 426 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Васильев Евгений 131 2
|Фролов Антон 24 2
|Левин Дмитрий 47 2
|Пучков Дмитрий 69 2
|Смирнов Иван 29 2
|Воробьева Мария 17 2
|Прилепин Захар 6 2
|Ляджин Сергей 9 2
|Карев Алексей 15 2
|Демидов Михаил 134 2
|Минаев Сергей 14 2
|Зуев Игорь 9 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 129 1
|Дудик Людмила 1 1
|Колесов Дмитрий 7 1
|Горобец Андрей 3 1
