VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео

«VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз. Об этом CNews сообщили представители VK. В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 81,5 млн пользователей. В первую неде

Сервис «VK Видео» проанализировал контентные предпочтения россиян в новогодние каникулы С 1 по 11 января 2026 г. суммарное время и охват просмотра советских фильмов в три раза выше, чем годом ранее. Почти 40% пользователей «VK Видео» в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах. В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет

«VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз В первой неделе декабря 2025 г. ежедневная аудитория «VK Видео» превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Рост обусловлен увеличением объема контента и ч

Первые проекты победителей «VK Грантов» стали доступны на «VK Видео» «VK Видео» начала публикацию медиапроектов-победителей программы «VK Гранты». Образовательные шоу, юмористические и музыкальные видео — всего до конца декабря 2025 г. платформа представит 20 нов

Зрителям «VK Видео» стало доступно голосовое управление на «Яндекс ТВ Станциях» В «VK Видео» на «Яндекс ТВ Станциях» с операционной системой YaOS X пользователи могут управлять просмотром без пульта — достаточно произнести команду. Интеграция разработана совместно со специали

Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы» Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и совреме

Платформа «VK Видео» обновила кабинет автора: новые метрики, улучшенная статистика и расширенные инструменты управление контентом Платформа «VK Видео» представила обновлённый кабинет автора — инструмент для работы с контентом и анализа аудитории. Управление каналом стало проще, а аналитика — глубже и нагляднее. В полностью обновленн

Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию детского раздела «VK Видео» представил обновление витрины «Детям», одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: инт

Интерес к детскому и семейному контенту на «VK Видео» удвоился с начала года Платформа «VK Видео» сообщила о том, что общее число просмотров детского контента в сентябре 2025 г. достигло 1,4 млрд, что в два раза больше, чем в начале года. Среднесуточная аудитория детского контента

Сервис «VK Видео» запустил поддержку авторов через VK Donut В «VK Видео» появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному к

«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко,

Сервис «VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только пос

Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз «VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по ср

Число авторов в «VK Видео» выросло на 90% С августа 2024 г. по апрель 2025 г. общее количество новых авторов «VK Видео» выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тыс. Общее количество просмотров авторских видео выросло в 2,5 раза, время смотрения увеличилось в 4,3 раза. Об этом CNews сообщили представители V

Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз Детский контент — самая быстрорастущая зрительская категория контента в «VK Видео». За последний год количество просмотров увеличилось более чем в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители VK. Основными драйверами роста стали запуск «Детского режима» с возможност

Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора. В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных ф

Безопасность и персональные подборки контента: в «VK Видео» появился «Детский профиль» «VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль». Новый инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраст

«VK Видео» переходит на формат каналов для авторов видеоплатформы «VK Видео» обновила процесс публикации и управления контентом: авторские сообщества на видеоплатформе переименованы в каналы, новые видео публикуются от их имени. Обновление — часть стратегии по

Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео» иодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «Маруся» найдет ролик в сервисе «VK Видео» и воспроизведет его. Об этом CNews сообщили представители VK. Владельцы умных колон

«VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков В «VK Видео» LIVE DevAPI теперь доступен всем разработчикам, что позволит любому желающему расши

Звезда отвечает: в «VK Видео» запускается новое юмористическое шоу «Ответы Mail» льная карта Нади Джабраиловой, кто сильнее – Doni или Джиган, а также о том, где на самом деле родился Жак Энтони. Первый выпуск с Надей Джабраиловой уже доступен к просмотру на канале «Леди Mail» в «VK Видео» и на сайте проекта.

Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке» Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопк

Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загру

Объем нативной рекламы в «VK Видео» вырос в два раза Инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» за 2024 г. выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и превысили 2,4 млрд руб. Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства «VK Видео». Об это

За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200% ионам файлов медиаконтента. В 2024 г. команда «ВКонтакте» усилила техническое оснащение и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK. По данным Mediascope, в декабре 2024 г. месячная аудитория «ВКонтакте» в России увеличилась до 92 млн пользователей. Суточный рекорд VK Ви

Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во

«VK Видео» усиливает свою защиту VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п

Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адрес

Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.

«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео» Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный сти

В «VK Видео» появился раздел «Политика» В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С

Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.

Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви

В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это

«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах «Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в

«VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту «VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили

Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора «VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид

Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим» В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост