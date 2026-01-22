VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео

Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191902
ИКТ 14781
Организации 11448
Ведомства 1495
Ассоциации 1086
Технологии 3559
Системы 26673
Персоны 83556
География 3044
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2772
Мероприятия 888

  • VK Видео — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. На витрине зрителям доступна  библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск VK Видео состоялся осенью 2021 года. По итогам первого года работы платформа зафиксировала рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд.
  • VK Play Live
  • VK Live

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.01.2026 «VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз. Об этом CNews сообщили представители VK. В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла 81,5 млн пользователей. В первую неде
16.01.2026 Сервис «VK Видео» проанализировал контентные предпочтения россиян в новогодние каникулы

С 1 по 11 января 2026 г. суммарное время и охват просмотра советских фильмов в три раза выше, чем годом ранее. Почти 40% пользователей «VK Видео» в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах. В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет

11.12.2025 «VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз

В первой неделе декабря 2025 г. ежедневная аудитория «VK Видео» превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Рост обусловлен увеличением объема контента и ч
05.12.2025 Первые проекты победителей «VK Грантов» стали доступны на «VK Видео»

«VK Видео» начала публикацию медиапроектов-победителей программы «VK Гранты». Образовательные шоу, юмористические и музыкальные видео — всего до конца декабря 2025 г. платформа представит 20 нов
28.11.2025 Зрителям «VK Видео» стало доступно голосовое управление на «Яндекс ТВ Станциях»

В «VK Видео» на «Яндекс ТВ Станциях» с операционной системой YaOS X пользователи могут управлять просмотром без пульта — достаточно произнести команду. Интеграция разработана совместно со специали
26.11.2025 Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы»

Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и совреме
12.11.2025 Платформа «VK Видео» обновила кабинет автора: новые метрики, улучшенная статистика и расширенные инструменты управление контентом

Платформа «VK Видео» представила обновлённый кабинет автора — инструмент для работы с контентом и анализа аудитории. Управление каналом стало проще, а аналитика — глубже и нагляднее. В полностью обновленн
10.11.2025 Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию детского раздела

«VK Видео» представил обновление витрины «Детям», одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: инт
27.10.2025 Интерес к детскому и семейному контенту на «VK Видео» удвоился с начала года

Платформа «VK Видео» сообщила о том, что общее число просмотров детского контента в сентябре 2025 г. достигло 1,4 млрд, что в два раза больше, чем в начале года. Среднесуточная аудитория детского контента
30.09.2025 Сервис «VK Видео» запустил поддержку авторов через VK Donut

В «VK Видео» появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному к
20.06.2025 «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино

«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко,

04.06.2025 Сервис «VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов

Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только пос
19.05.2025 Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз

«VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по ср
15.05.2025 Число авторов в «VK Видео» выросло на 90%

С августа 2024 г. по апрель 2025 г. общее количество новых авторов «VK Видео» выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тыс. Общее количество просмотров авторских видео выросло в 2,5 раза, время смотрения увеличилось в 4,3 раза. Об этом CNews сообщили представители V
25.04.2025 Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз

Детский контент — самая быстрорастущая зрительская категория контента в «VK Видео». За последний год количество просмотров увеличилось более чем в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители VK. Основными драйверами роста стали запуск «Детского режима» с возможност
23.04.2025 Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK

Марианна Максимовская возглавила «VK Видео» Интернет-холдинг VK сообщил о назначении главой подразделения «VK Видео» Марианны Максимовской. Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение интона
22.04.2025 Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора

Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора. В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных ф
10.04.2025 Безопасность и персональные подборки контента: в «VK Видео» появился «Детский профиль»

«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль». Новый инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраст
03.04.2025 «VK Видео» переходит на формат каналов для авторов видеоплатформы

«VK Видео» обновила процесс публикации и управления контентом: авторские сообщества на видеоплатформе переименованы в каналы, новые видео публикуются от их имени. Обновление — часть стратегии по
27.03.2025 Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео»

иодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «Маруся» найдет ролик в сервисе «VK Видео» и воспроизведет его. Об этом CNews сообщили представители VK. Владельцы умных колон
21.03.2025 «VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков

В «VK Видео» LIVE DevAPI теперь доступен всем разработчикам, что позволит любому желающему расши
27.02.2025 Звезда отвечает: в «VK Видео» запускается новое юмористическое шоу «Ответы Mail»

льная карта Нади Джабраиловой, кто сильнее – Doni или Джиган, а также о том, где на самом деле родился Жак Энтони. Первый выпуск с Надей Джабраиловой уже доступен к просмотру на канале «Леди Mail» в «VK Видео» и на сайте проекта.
19.02.2025 Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке»

Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопк
17.02.2025 Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загру
10.02.2025 Объем нативной рекламы в «VK Видео» вырос в два раза

Инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» за 2024 г. выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и превысили 2,4 млрд руб. Основная доля интеграций приходится на проекты собственного производства «VK Видео». Об это
21.01.2025 За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200%

ионам файлов медиаконтента. В 2024 г. команда «ВКонтакте» усилила техническое оснащение и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK. По данным Mediascope, в декабре 2024 г. месячная аудитория «ВКонтакте» в России увеличилась до 92 млн пользователей. Суточный рекорд VK Ви
09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах

сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во
13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту

VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п
04.12.2024 Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru

VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адрес
03.12.2024 Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.
26.11.2024 «VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»

Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный сти
19.11.2024 В «VK Видео» появился раздел «Политика»

В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С
13.11.2024 Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год

На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.

08.11.2024 Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций

Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви
05.11.2024 В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы

Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это
01.11.2024 «VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах

«Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в

29.10.2024 «VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту

«VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили

18.10.2024 Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора

«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид
18.10.2024 Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим»

В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост
16.10.2024 Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом

Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом

Публикаций - 254, упоминаний - 266

VK Видео и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4669 171
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 379 59
VK - Mail.ru Group 3561 51
Yandex - Яндекс 8735 26
Telegram Group 2718 20
МегаФон 10257 17
Google LLC 12419 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14914 14
Samsung Electronics 10822 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9333 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 452 7
Xiaomi 2088 5
LG Electronics 3702 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 428 5
VK - Учи.ру - Тетрика 16 4
Metacafe 12 4
VK - YClients - УайКлаентс 59 4
Meta Platforms 152 3
Roblox Corporation 83 3
Ростелеком 10596 3
Microsoft Corporation 25502 3
Huawei 4378 3
Apple Inc 12859 3
Meta Platforms - Facebook 4575 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 414 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1557 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 981 3
Yahoo! 3720 3
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 3
Snapchat 149 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 214 3
ASKO 36 2
Hisense Home Appliances 12 2
Hisense Visual Technology 13 2
Hartens - Хартенс 18 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5411 2
X Corp - Twitter 2922 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 926 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 110 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 298 18
Лента - Сеть розничной торговли 2313 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 420 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 290 6
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 56 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 237 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1431 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1734 4
Рики ГК 22 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1568 3
Импроком - Импровизаторы 4 3
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 11 3
Вольга 5 3
Почта России ПАО 2281 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2781 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1427 3
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 37 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 2
Газпром ПАО 1444 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 482 2
Ингосстрах СПАО 463 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 122 2
Эксмо-АСТ - издательство 78 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 338 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 50 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Некстер ИК 33 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
101Hotels.com 456 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 1
Ozon Fresh 30 1
Елисей ТС - торговая сеть 3 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 57 1
Лента - Монетка - торговая сеть 65 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2995 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5410 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1124 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 2
Судебная власть - Judicial power 2438 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13168 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 277 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 544 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2291 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1286 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 490 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3438 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2780 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 770 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 844 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 32 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 382 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 148 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11422 74
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7737 69
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3139 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 40
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3155 37
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1907 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 32
Data monetization - Монетизация данных 1869 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12429 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 28
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8644 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9554 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19396 24
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1121 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25919 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17367 20
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4251 19
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3777 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7403 18
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 534 17
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4245 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6118 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23716 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 17
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5203 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17957 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9080 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9781 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8253 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8958 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15107 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32591 14
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 425 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4738 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22230 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25718 12
Application store - магазин приложений 1386 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5786 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9478 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6351 11
Google YouTube - Видеохостинг 2932 44
VK Клипы 64 39
VK - Mail.ru Одноклассники 1919 37
Google Android 14932 28
Apple iOS 8398 25
VK RuStore - Рустор 553 21
VK - Яндекс.Дзен 237 21
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 57 17
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 83 17
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 81 16
Google Android TV 358 14
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 85 11
ByteDance - TikTok 338 11
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 106 10
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3475 8
Apple - App Store 3033 8
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 8
Rambler Vision 13 6
МТС - NUUM 36 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1254 6
VK Mini Apps 60 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 977 6
VK Donut 22 6
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 214 6
FreePik 1576 5
VK - Mail.Ru Почта 355 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 192 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 317 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 293 5
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 131 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 465 4
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 29 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1455 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 380 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1216 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 4
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 3
Тоболь Александр 39 18
Дуксин Николай 19 14
Краснова Марина 42 13
Артамонова Анна 183 8
Ежов Фёдор 15 7
Мусагалиев Азамат 6 4
Максимовская Марианна 4 4
Степанова Анна 42 4
Дибров Дмитрий 5 3
Евлоев Мурад 52 3
Пушной Александр 8 3
Харламов Игорь - Харламов Гарик 5 3
Насруллаев Магомед 53 3
Петрова Мария 10 3
Афанасьев Олег 43 2
Самойленко Игорь 58 2
Якупова Елена 4 2
Старый Андрей 2 2
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 17 2
Советкина Вера 4 2
Бастрыкина Анастасия 5 2
Дуров Павел 318 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 426 2
Гришин Дмитрий 210 2
Васильев Евгений 131 2
Фролов Антон 24 2
Левин Дмитрий 47 2
Пучков Дмитрий 69 2
Смирнов Иван 29 2
Воробьева Мария 17 2
Прилепин Захар 6 2
Ляджин Сергей 9 2
Карев Алексей 15 2
Демидов Михаил 134 2
Минаев Сергей 14 2
Зуев Игорь 9 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 129 1
Дудик Людмила 1 1
Колесов Дмитрий 7 1
Горобец Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 8
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 596 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 4
Франция - Французская Республика 8045 4
Украина 7855 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 718 4
Европа 24764 3
Беларусь - Белоруссия 6130 3
Турция - Турецкая республика 2526 3
Казахстан - Республика 5901 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 2
Япония 13629 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 2
Россия - УФО - Свердловская область 1822 2
Индия - Bharat 5766 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1378 2
Венгрия 854 2
Узбекистан - Республика 1916 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1027 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1088 2
Таджикистан - Республика 926 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 737 2
Китай - Шаньдун - Циндао 24 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 267 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 2
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 36 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Благодарненский район - Благодарный 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 18 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 65 1
Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено 12 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6475 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5402 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3705 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7077 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3001 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11883 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4976 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 10
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 183 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 10
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1298 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2701 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4987 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5980 7
Английский язык 6920 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17581 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1742 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1544 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2153 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1901 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7863 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6830 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8467 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1453 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 5
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 281 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5376 4
Зоология - наука о животных 2800 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1033 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7447 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6467 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5972 4
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 506 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 327 4
Соловьев Live - YouTube-канал 6 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 310 3
Рен ТВ - телеканал 80 3
Bigmir)net 21 2
Forbes - Форбс 943 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 2
Альтаир медиа - Пикабу 21 2
WapStart 45 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
Ведомости 1333 1
РИА Новости 1007 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 231 1
The Guardian - Британская газета 388 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 671 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TorrentFreak (TF) 150 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 123 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 199 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 51 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 182 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 2
SimilarWeb 58 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Futuresource Consulting 16 1
ПрессИндекс 4 1
Агентство цифрового аудита SDI360 6 1
Gartner - Гартнер 3629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 87 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
VK Skillbox - Скилбокс 134 5
VK Education - VK Образование - ВК Образование 59 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 547 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1678 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1130 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 692 3
VK - Школа авторов VK 7 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1327 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 618 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 306 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 344 2
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 31 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 200 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 643 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 438 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 457 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 107 1
ТГУ - Томский государственный университет 221 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 74 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 3
День молодёжи - 27 июня 1022 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 33 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
VK Fest 20 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428655, в очереди разбора - 728511.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

