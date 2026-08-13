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VK Mail.ru Group Компания ВК

VK - Mail.ru Group - Компания ВК

VK (ранее Mail.ru Group) представляет собой российский интернет-холдинг, который является частью экосистемы, включающей множество цифровых сервисов и продуктов.

Компания была основана как DST в середине 2000-х годов Юрием Мильнером, в 2010 году переименована в Mail.ru Group, а в 2021 году получила название VK. Холдинг развивает направления в области социальных сетей, мессенджеров, образовательных платформ, игровой индустрии, облачных сервисов, почтовых решений и рекламных технологий. В продуктовом портфеле компании находятся такие известные сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, облачное хранилище «Облако Mail», а также ряд образовательных платформ, таких как Skillbox и GeekBrains.

Среди новых проектов VK стоит отметить разработку Maxмессенджера, который планируется интегрировать с государственными услугами и платежными системами. Холдинг также  развивает собственный магазин приложений RuStore, позиционируемый как альтернатива Google Play, и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта в свои продукты, такие как «Облако Mail.ru» и «Заметки Mail.ru».

Технологический стек VK включает использование облачных технологий, искусственного интеллекта, систем для работы с большими данными и кибербезопасности. Например, «Облако Mail.ru» предоставляет услуги хранения файлов, редактирования PDF-документов и функции распознавания лиц на фотографиях. Также компания работает над развитием единой системы авторизации VK ID, которая позволяет пользователям входить на различные платформы через аккаунты «ВКонтакте», «Одноклассники» или Mail.ru.

Конкурирующие компании на рынке включают:

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.ru Напомним, сервис принадлежит холдингу VK, который до октября 2021 г. был известен под названием Mail.ru Group. Спам, встроенный в спам Редакция CNews убедилась, что реклама между письмами о
21.05.2026 Выручка VK за первый квартале превысила 37 миллиардов рублей

абельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%. VK повышает прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам года показатель составит более 24 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK. Выручка VK за I квартал 2026 г. увеличилась на 2,1 млрд руб. или на 6% год к году до 37,6 млрд руб. Компания продолжает сокращать долговую нагрузку – чистый долг на конец апреля 2026 г. уменьши
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ки Франкоязычные корпоративные среды испытывают давление со стороны неизвестной хакерской группировки, развернувшей против них фишинговую кампанию. Атакующие используют два адреса на почтовом сервисе mail.ru, и ещё один с характерным адресом vladimirprolitovitch@duck.com. Злоумышленники под видом резюме от соискателей работы распространяют криптомайнеры и вредоносы для кражи информации (инф
12.03.2026 Выручка VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году до 18,8 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за 2025 г. Финансовые и операционные результаты за 2025 г. Выручка выросла на 38% год к году до 18,8 млрд руб. Наиболее динамичный рос
19.02.2026 Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

Никаких больше Outlook и The Bat Почтовый сервис Mail.ru лишил своих пользователей полезной бесплатной функции – возможности работать с электронной почтой при помощи почтовых клиентов. Это означает, что россиянам, имеющим почту на Mail.ru<
18.02.2026 Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

ольшинство из которых, правда, давно закрыты. В 2010 г. холдинг VK, на тот момент носивший название Mail.ru Group, купил легендарную ICQ, которую затем попытался оживить в 2020 и 2022 гг. В 202
22.01.2026 Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций

Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортной. В новом релизе появилась поддержка облака Mail.ru (VK) в качестве рабочего файлохранилища. Плюс к тому пользователям стали доступны новые инструменты, облегчающие рутинную работу с документами. Об этом CNews сообщили представители «Р7»
12.11.2025 Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. (Отр
12.08.2025 Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Выручка за
14.05.2025 Выручка VK Tech в I квартале 2025 г. выросла на 64% до 2,7 млрд рублей

Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I квартал 2025 г. Выручка VK Tech за I квартал 2025 г. увеличилась на 63,9% год к году и составила 2,7 млрд руб
21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток

от фонда DST, созданного Юрием Мильнером в середине 2000-х годов. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group, в 2021 г. - в VK. Игровой индустрией DST начал заниматься еще в 2000-е годы, к
08.04.2025 Совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки и сроки реализации преимущественного права по допэмиссии

МКПАО «ВК» сообщает, что совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки по допэмиссии и сроки реализации пр
26.03.2025 VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов

box, позиционирующая себя как «онлайн-университет востребованных профессий». За 50% долю в компании Mail.ru Group (бывшее название – VK) заплатил 1,6 млрд руб. Также была приобретена онлайн-шко
04.03.2025 Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей

ированные финансовые результаты за 2024 г.. Финансовые и операционные результаты VK Tech за 2024 г. Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря р
31.10.2024 Mail.ru в 12,5 раз уменьшит «Облако» у своих преданных пользователей. Бесплатные 100 ГБ им будут недоступны, хотя дарили их навсегда

Вечно – это не навсегда Почтовый сервис Mail.ru отменил свое решение по предоставлению самым первым пользователям своего облачного хранилища 100 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Объявляя о таком жесте щедрости в 2013 г
04.10.2024 Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы

Все на выход? Российский интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, устроил массовое сокращение штатов, пишет Telegram-канал «Digital Ниндзя». По

19.09.2024 По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем

збавился от значительной части своих мессенджеров Также в активе VK десятилетиями были ICQ и «Агент Mail.ru», притом раньше в них можно было авторизоваться по уникальному номеру UIN, а после пе
20.08.2024 VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год

Старше многих пользователей Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также и
07.08.2024 В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ

«Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны автома
01.08.2024 «Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений

Служба информационной безопасности «Почты Mail.ru» обновила механизм создания паролей для внешних приложений, используемый для авторизации в сторонних клиентах. Обновление позволяет ограничивать область действия пароля для внешних прил
17.07.2024 В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис

За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — боле
10.07.2024 Антиспам-системы почты Mail.ru заблокировали более 6 млрд писем за второй квартал 2024 года

За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеством, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за второй квартал
27.06.2024 «Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок

ах. Об этом CNews сообщили представители VK. Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предлож
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лицами. Здание Skylight имеет 27 этажей, его общая площадь - 49 тыс. кв. м. VK (прежнее название - Mail.ru Group) договорился об аренде Skylight в 2011 г. В 2013 г. состоялся переезд компании.
30.05.2024 «Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии

Сервис «Заметки Mail.ru» вышел из бета-версии и представил аналитику за год. Теперь пользователям доступны все функции сервиса без ограничений. За отчетный период пользователи самостоятельно создали более 1,5

24.05.2024 Конец эпохи: Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу

тому AOL продал ICQ за меньшие деньги, чем покупал ее в 1998 г. Впоследствии DST был переименован в Mail.ru Group, а затем в VK. Новые владельцы пытались развивать ICQ. Появилась официальная мо
23.05.2024 Результаты VK за первый квартал 2024 года

ния» выросла на 11,5% до 5,4 млрд руб., в том числе благодаря росту на 28% год к году выручки почты Mail.ru и облака Mail.ru и эффекту от приобретения платформы YCLIENTS в декабре 2023 г
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

SkillFactory Также в 2020 г. долю размером 1,97% в проекта получило ООО «Мэйл.ру» («дочка» холдинга Mail.ru Group, который сейчас называется VK). Позднее размер этой доли вырос до 18,3%. Доли Т
25.04.2024 Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии

уп к проекту будет предоставлен всем пользователям с 25 апреля. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо перейти на специальную страницу, загрузить скан фотографии и сохранить новую версию в «Облако Mail.ru». Отреставрированным снимком можно будет поделиться с близкими по ссылке, загрузить в социальные сети или сохранить в семейном архиве. Ограничений на количество обрабатываемых фотографи
11.04.2024 Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru

VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта уже смогли попробовать более миллиона пользователей. Суммаризация писем в «Почте» и генерация поздравлений в «Кале
08.04.2024 VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу

кратилась до 37,95%, Гаджиева – до 21%, Иванова – до 9,7%. В том же году VK (в тот момент назывался Mail.ru Group) вошел в капитал компании с долей 45,09%, которая принадлежала подконтрольному

02.04.2024 Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года

«Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному интеллекту за I квартал 2024 г. удалось заблокировать более 7,3 млрд нежелательных писем с разными видами спа
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Специалисты информационной безопасности сервисов Mail.ru разработали систему автоматического восстановления доступа к аккаунтам – Garm. Инструмент позволяет автоматически проанализировать данные в заявках пользователей на восстановление досту
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года

переформирован в «Экосистемные сервисы и прочие направления», включает, в частности, сервисы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru. Выручка сегмента выросла на 21,2% до 23 млрд руб. по итогам

19.03.2024 «Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери

Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» позволяет работать с облачными хранилищами как с дисками в удобном интерфейсе и быстрее, чем в браузе
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг

В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении и веб-версии «Облака». Об этом CNews сообщили представите
22.01.2024 «Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год

Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млрд. Впервые данная функциональность была представлена в 2018 г. Всего в «Облаке Mail.ru» сейчас реализовано 43 сцена

Публикаций - 3629, упоминаний - 5338

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 999
Yandex - Яндекс 9446 997
Google LLC 12843 508
Meta Platforms - Facebook 4639 327
МегаФон 11050 325
Ростелеком 11091 308
Microsoft Corporation 25910 307
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 239
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 219
Apple Inc 13334 183
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 161
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 152
Telegram Group 3037 133
X Corp - Twitter 2944 132
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Yahoo! 3730 108
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 593 83
Amazon Inc - Amazon.com 3319 74
Huawei 4738 73
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Oracle Corporation 7124 69
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Alibaba Group 484 63
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 20
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 18
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 31
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 27
Единая Россия - Политическая партия 321 23
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 151 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 15
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 12
Интернет и бизнес - ассоциация 34 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 8
ЛДПР 116 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 5
Apache Software Foundation - ASF 233 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
FairSearch альянс 4 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 889
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 530
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 482
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 460
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 426
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 404
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 390
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 380
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 353
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 347
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 322
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 297
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 295
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 283
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 263
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 256
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 255
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 245
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 239
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 238
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3248 229
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 227
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5961 183
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 5
Moody's Investors Service 136 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
Net Applications 127 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 43 4
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Fortune Global 500 301 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
Strategy Analytics 285 3
Superdata 12 3
W3Techs 14 3
Zecurion Analytics 25 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 398 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 47
VK - Skillbox - Скилбокс 151 44
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 44
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 41
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 39
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 35
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 614 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 661 15
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 15
РАН - Российская академия наук 2153 14
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 46 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 10
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 174 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 508 9
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 7
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 7
VK Education - VK Образование - ВК Образование 68 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 218 6
ВГУ - Воронежский государственный университет 62 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 6
Умскул 15 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 474 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 338 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 247 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 315 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 63 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 4
ТГУ - Томский государственный университет 239 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 107
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 39
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 35
CNews AWARDS - награда 579 32
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 19
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День молодёжи - 27 июня 1120 17
Russian Code Cup 12 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 10
Международный женский день - 8 марта 420 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 8
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 7
CNews APPWards 36 7
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Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 9 6
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
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Meta - Facebook Hacker Cup 5 3
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 3
VK Cup - чемпионат по программированию 7 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 666 3
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 2
Capture the Flag - CTF 60 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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