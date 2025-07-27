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Product Management Продакт менеджмент Управление продуктом


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
07.06.2021 «М.видео» запустила «Цифровую академию» 1
20.01.2020 Цифровой продукт 1
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» 1
21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience 1
18.10.2017 TmaxSoft и Dbvisit упростили миграцию данных с Oracle на Tibero 1
12.09.2017 Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad A на процессорах AMD PRO 1
03.10.2014 Lean Kanban Russia 2014: Новые методы управления в помощь CIO 1
11.07.2014 Международная конференция Lean Kanban наконец в Москве 1
11.09.2013 Oracle представила мобильное приложение с доступом к PLM-данным с Apple iPad 1
15.05.2013 Corel обновила видеоредактор Pinnacle Studio for iPad 1
16.10.2012 Oracle предлагает упрощенный интегрированный подход к управлению правами доступа для бизнес-приложений 1
27.06.2012 Основатель Parallels создал новую ИТ-компанию с глобальными амбициями 1
20.07.2011 Oracle анонсирует полнофункциональную платформу взаимодействия с пользователями 1
15.03.2011 7 апреля начнёт работу конференция Software People 2011 1
01.02.2011 Oracle WebCenter Suite 11g обеспечивает развертывание современных пользовательских сред 1
05.11.2009 Intec выпустил новое решение для роуминговых взаиморасчетов 1
29.01.2008 Социальные сети в 2008 г. станут еще более уязвимыми 1
15.06.2005 Ericsson разработала GSM-систему для пассажиров самолетов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Product Management и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6779 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 2
Microsoft Corporation 24967 2
Amazon Inc - Amazon.com 3073 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
ММК Информсервис 53 1
Netcracker Technology 25 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Commvault 176 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Corel Corporation 336 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Box inc - box.com - box.net 364 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
HP Inc. 5726 1
Acronis - Акронис 452 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Comindware - Колловэар 164 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
AMD - Advanced Micro Devices 4353 1
Softline - Софтлайн 3052 1
Exaurus - Экзаурус 2 1
Apple Inc 12340 1
Lenovo Group 2316 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 111 1
Крок - Croc 1788 1
Selectel - Селектел 409 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Инвента 13 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 197 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
Эвотор - Evotor 198 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2566 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 851 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1497 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 2
Лента - Утконос 177 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 1
ВкусВилл - Избёнка 165 1
Связной ГК 1375 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 304 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 465 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 302 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 43 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 24 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 18 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 37 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Федеральное казначейство России 1831 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69578 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54214 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29783 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7024 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7691 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16451 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24936 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11696 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25199 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12551 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 2
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6174 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7789 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28445 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15812 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4253 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11759 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5006 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8513 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1448 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7199 2
Apple iPad 3892 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 23 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 175 1
Avaya Vantage 18 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Avaya Equinox 14 1
Avaya Aura 121 1
Avaya Desktop Experience - Avaya Agent Desktop for Enterprise - Avaya Desktop Wallboard 7 1
Avaya Open SIP 8 1
Avaya Analytics 2 1
Avaya DES - Avaya Device Enrollment Service 1 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 1
Avaya Essential Experience J 3 1
Avaya J - серия телефонов 2 1
Avaya AcousticEdge 2 1
Netcracker Digital BSS 1 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Oracle Applications 89 1
Google YouTube - Видеохостинг 2838 1
Apple - App Store 2954 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 1
Microsoft Office 3857 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3007 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 172 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Microsoft Outlook 1425 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 1
Microsoft Windows 16038 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 2
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 2
Плетинцев Алексей 1 1
Диденко Сергей 23 1
Ратушный Игорь 1 1
Венцлавович Елена 41 1
Санадзе Георгий 18 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Рева Андрей 9 1
Белоусов Сергей 245 1
Нефедов Владислав 13 1
Репьева Алина 9 1
Кузин Вадим 36 1
Петров Егор 2 1
Марар Денис 2 1
Романенко Андрей 91 1
Цыпляев Максим 43 1
Слуцкий Александр 14 1
Бодячевский Глеб 2 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Boroditsky Marc - Бородицкий Марк 4 1
Волынский Петр 1 1
Балин Вячеслав 1 1
Ulf Ewaldsson - Эвалдссон Ульф 11 1
Лигачев Глеб 98 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151281 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44619 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 3
Япония 13404 2
Германия - Федеративная Республика 12828 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Нидерланды 3576 1
Италия - Итальянская Республика 4399 1
Испания - Королевство 3743 1
Португалия - Португальская Республика 932 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13445 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1576 1
Китай - Пекин - Beijing 1021 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 104 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14421 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 4
Английский язык 6789 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25104 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5313 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6022 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5807 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5718 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5781 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 633 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4129 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 532 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5104 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5084 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49818 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2305 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7674 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9241 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2198 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7544 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2729 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
Философия - Philosophy 467 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Synergy Research Group 44 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
CNews Мишень 170 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Prognosis 2 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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