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VK Testers



18.02.2025 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
31.01.2023 VK открывает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному Python 1
12.01.2023 VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям 1
17.01.2022 VK открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, тестированию и обеспечению доступности 1
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

VK Testers и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 4
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
8262 1
Газпром нефть 622 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Голосовые сообщения - Voice messages 288 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3414 1
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 163 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Linux OS 10013 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
Образование в России 2215 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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