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Т-Банк Тинькофф Центральный университет
Центральный университет — это частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который объединил опыт университетов с экспертизой топовых ИТ‑компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые офферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики из лучших российских вузов и ИТ-компаний. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры.
УПОМИНАНИЯ
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 2
|INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
|Ивашкевич Евгений 11 6
|Близнюк Станислав 16 2
|Гайнуллина Анастасия 2 2
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Грицаев Андрей 2 2
|Курлаев Никита 2 2
|Громыко Андрей 6 2
|Аржанцев Иван 10 1
|Баранов Денис 19 1
|Струченко Алексей 8 1
|Жариков Александр 3 1
|Пустовой Максим 34 1
|Яценко Дмитрий 2 1
|Гоменюк Кирилл 1 1
|Гаврилов Даниил 2 1
|Бочарова Мария 1 1
|Арефьев Сергей 1 1
|Колодин Егор 1 1
|Кусов Валентин 1 1
|Рерберг Иван 1 1
|Горбань Александр 3 1
|Керемет Максим 1 1
|Бибик Станислав 1 1
|Гайнцева Татьяна 1 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Гущин Александр 16 1
|Ведяхин Александр 136 1
|Абрамков Александр 40 1
|Еременко Максим 14 1
|Черный Владимир 6 1
|Степанов Антон 69 1
|Степанова Анна 34 1
|Белова Екатерина 2 1
|Пискарев Иван 4 1
|Родионов Валерий 2 1
|Абдуллин Гимран 4 1
|Алимова Ильсеяр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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