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Т-Банк Тинькофф Центральный университет

Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет

Центральный университет — это  частный вуз на основе STEM‑модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который объединил опыт университетов с экспертизой топовых ИТ‑компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в ИТ и свои первые офферы от лидеров индустрии. Преподавательский состав — эксперты-практики из лучших российских вузов и ИТ-компаний. Выпускники получат диплом о высшем образовании по специальности «математика и компьютерные науки». В июле 2023 года Центральный университет получил официальную бессрочную лицензию Рособрнадзора по программам бакалавриата и магистратуры. 

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства 2
05.05.2025 «Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов 2
18.02.2025 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 2
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 2
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 2
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 2
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 2
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 5

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 3
Yandex - Яндекс 7776 3
Telegram Group 2237 2
InnoSTage - Инностейдж 162 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 282 1
Google DeepMind 53 1
ИИ-Технологии 139 1
Huawei 4033 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ростелеком 9955 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 291 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Динамические Системы 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1253 10
Газпром нефть 644 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 2
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
Unsplash 1045 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 798 1
Почта России ПАО 2167 1
Coursera 56 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 8 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 2
РНФ - Российский научный фонд 114 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 2
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 4
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5550 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 28 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 14 1
NeurIPS 11 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 13 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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